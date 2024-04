Akdeniz’de müzikal macera

Fransız ikili Bon Entendeur üçüncü albümleriyle yazı müjdeliyor. Akdeniz’in büyülü kıyılarına bir davetiye niteliği taşıyan albümün elektro dokunuşları ve romantik tınısı hafızalara işlenecek...

Fransız DJ ikilisi Bon Entendeur'un üçüncü albümü Rivages ile dinleyicileri Akdeniz'in büyüleyici kıyılarına davet ediyor. Pierre ve Arnaud'un elektro dokunuşlarını Dolce Vita'nın yaz titreşimleriyle buluşturduğu albüm, klasik şarkı remiksleri ve orijinal bestelerle dolu bir müzik şöleni sunuyor. Albüm boyunca, Roma'nın sokaklarında gezinirken hissedilen romantizmi, Sicilya'nın güneşle ışıldayan kıyılarını keşfetmenin keyfini ve Kuzey Afrika'nın gizemli atmosferini yaşatan parçalarla Akdeniz yaşam tarzını derinlemesine inceliyor.







Bon Entendeur'un müzikal yolculuğu sadece melodilerle sınırlı değil. İkilinin derin müzik tutkusu, eski ve yeni melodiler arasında ustalıkla gezinme yetenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz aylarından bu yana dünyanın dört bir yanından esinlenerek oluşturdukları çalma listeleriyle dinleyicilere Akdeniz yaşam tarzını tüm yönleriyle sunan ikili, uluslararası bir takipçi kitlesiyle giderek büyüyor. İkili, yeni albümlerini paylaşmak için tüm yaz boyunca dünya turuna çıkıyor. Paris'te Olympia, Amsterdam'da Paradiso ve Londra'da Koko gibi prestijli mekanlarda kapalı gişe konserler verecek olan ikili, müzikleriyle dinleyicileri büyülemeye ve Akdeniz'in ritmini dünya çapında yaymaya devam ediyor. Bon Entendeur'un son albümü, müzik tutkunlarına unutulmaz bir Akdeniz deneyimi sunmak için hazır ve dinleyicilerini yepyeni bir müzikal maceraya davet ediyor.







HER PAZAR BAMBAŞKA BİR GÖKSEL

Türkçe pop müziğinin güçlü kadın besteci ve yorumcularından Göksel, kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra özel projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sanatçı, söylemekten keyif aldığı Türk Sanat Müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yeni akustik projesi B'Aşka Şarkılar ile her pazar YouTube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.

Projenin ilk altı şarkısının kayıt ve çekimleri büyük bir titizlikle tamamlandı. Göksel projeyi şu sözlerle anlatıyor: "Müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri oldu. Kayıtların canlı ve tamamının akustik olması, bu projeyi daha önce yaptığım nostalji albümlerimden ayırıyor. Günümüzün dijital seslerinden uzak bir şarkıcı, müzisyen projesi..." Projenin ilk şarkı olan Affetmem Asla Seni, dün gece You- Tube'da yayınlandı. Bu proje, Göksel'in müzikal yeteneğini ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanatçının özgün yorumu ve özenle seçilen şarkıları, dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunuyor.







ALBÜM ÖNCESİ İDDİALI TEKLİ

Müzik dünyasının genç yeteneklerinden Burak Can Bayar, heyecanla beklenen yeni tekli çalışması Bunu Ben İstedim ile dinleyicileriyle buluşuyor. Albüm öncesi adım adım merakla beklenen teklileri yayınlamaya başlayan Bayar için bu tekli özel bir yere sahip. Kendini psikolojik olarak zor bir dönemde bulduğunda ortaya çıkan bu şarkı için Bayar, "Albümün ilk parçası olmasını istedim. Parçanın bir kısmını yıllar önce yazmıştım, albüm fikriyle birlikte o melodiyi tamamladım" diyor.

Yarına Yankılar albümünün müjdecisi niteliğindeki tekli, yalnızlık temasını işleyen Bayar'ın söz ve müziğiyle kaleme aldığı bir eser. Mix mastering işlemlerini üstlenen isim ise Özgür Yurtoğlu olurken, düzenleme ise Bayar'a ait.







YENİ ŞARKI GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Türk Pop Müziği'nin genç ve yetenekli isimlerinden Nur Usta, müzikseverlere heyecan verici bir sürprizle geliyor dinleyicilerin karşısına çıktı Veryansın adlı yeni şarkısıyla, müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapıyor. Nur Usta, adını ilk kez 2021 yılının 14 Şubat'ında Rafet El Roman ile birlikte seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan İki Dakika şarkısıyla duyurmuştu. Şimdi ise ilk solo teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor ve dinleyicilerini kalplerinde unutulmaz bir iz bırakmayı hedefliyor. Şarkının söz ve müziği Nur Usta'ya ait olup, düzenlemesini ise Orhun Sevindik üstleniyor. Şarkıda, Usta'nın derin duygularını ve samimiyetini yansıtan sözler, dinleyicilerin ruhunu etkilemeyi amaçlıyor. "Beni doğuran anam, büyüten aşktır" sözleriyle dikkat çeken şarkı, Usta'nın müzikal yeteneğini ve duygusal derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.







DÖRT SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Türk Pop Müziği'nin zirvedeki isimlerinden Mert Demir, hit şarkılarıyla müzikseverleri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir müzik şölenine davet ediyor. BKM organizasyonuyla gerçekleşecek olan ilk konseri için biletler, 25 Haziran tarihinde satışa sunulduğunda sadece dört saat içinde tükendi. Bu yoğun talep üzerine düzenlenen ikinci konserin biletleri ise satışa çıktıktan sonra bir gün içinde tükendi. Son dönemde özgün şarkıları ve farklı müzik tarzlarını bir araya getiren çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Mert Demir, 25 Haziran ve 22 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ünlü müzisyenin konserleri, müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdüren Mert Demir, konserlerinde hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmak için özel sürprizler hazırlıyor. Albüm çalışmalarını da aksatmadan sürdüren Demir, sahne performansı ve müzikal tarzıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.