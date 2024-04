Zamanın ötesinde bir albüm

Türkçe sözlü progressive metal türünün güçlü gruplarından Alkera, yeni albüm hazırlığında... Mayıs ayında raflardaki yerini alacak olan albümün ilk teklisi nasıl bir müzikal deneyimle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor

Size Daha ön bilgi olarak almış şarkının çıkacağı hakkında ve artık yayında beni heyecanlandıran bir albüm geldi Türkçe sözlü progressive metal türünün güçlü gruplarından Alkera, Nefes Records etiketiyle mayıs ayında çıkacak olan 10 şarkılık albümü Zamanın Ötesine'nin kapısını aralıyor. Albüm, dinleyicilere sunulan çıkış parçası Kan Revan ile birlikte tüm dijital müzik platformlarında artık erişilebilir durumda! Teklinin sözleri grubun aynı zamanda vokali olan Onur Çobanoğlu'na aitken, bestesi ve aranjesi ise Alkera elemanlarının tümüne ait. Davul kayıtları İstanbul North Müzik Stüdyoları'nda Semih Soyaltın, Serhat Soyaltın, Gökhan Manav, Efe Aydoğan tarafından gerçekleştirilirken, diğer kayıtlar Alkera'nın kendi stüdyolarında alındı. Albümün mix ve mastering aşamalarını ses mühendisi olarak Ertuğrul Gül üstlendi.









Şarkı, konsept albümde yer alan ana karakterin bütün iyi ve kötü duygularını, kendi içindeki kötüyle mücadelesini ve ona teslim olma dürtüsüne karşı duruşunu anlatan, yanlışın da "bize" ait olduğunu öne süren bir deneyim sunuyor. Albümdeki karakter aslında herhangi bir insanı temsil ediyor. Grubun performans görüntülerinden oluşan şarkının video klibinin yönetmenliğini Sarper Karataş üstlenirken, kurgu ve renk düzenlemeleri Ali Göktürk ve Okan Heptaş (Flod) tarafından yapıldı. Teklinin ve albümün kapak tasarımlarını Özkan Durakoğlu gerçekleştirirken, grup fotoğrafları Oğuzhan Üstün tarafından çekildi. Alkera'nın Zamanın Ötesine albümü, Türkçe sözlü progressive metal müziğin hayranları için heyecan vw erici bir yolculuk vadediyor bol dinlenmeli bir albüm olsun...









Trendlerde yüksek çıkış yaptı

Rap müziğin genç ve yetenekli ismi Elmusto, dinleyicileriyle buluşan yeni şarkısı Kaynanam ile büyük ses getiriyor. Şarkı, kısa sürede trendlerde yükselerek müzikseverlerin ilgisini çekti. Kaynanam" adlı şarkı, Elmusto'nun kendi tarzını ve özgünlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Dinamik ritmi, etkileyici sözleri ve özgün sound'uyla dikkat çeken parça, rap müzik tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Elmusto'nun yetenekli müzik prodüktörü Yunus Tüncel (YNS) tarafından mix ve mastering ise Etki üstlenmiş şarkı modern rap müziğin özüyle harmanlanmış bir yapıya sahip.









Müzikal iş birliği

Türkiye'nin müzik sahnesindeki önemli isimleri Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, uzun zamandır beklenen işbirliklerini Ölene Dek adlı şarkılarıyla gerçekleştiriyorlar. Bu iş birliği, indie müziğin Türkiye'deki güçlü temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, müzikseverlere heyecan verici bir deneyim sunuyor. Şarkı, Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut'un imzasını taşıyor ve ikilinin birlikte çalışmasının güçlü uyumunu yansıtıyor. Şarkı, duygusal vokal harmonileri, etkileyici davul ritimleri ve çarpıcı gitar melodileriyle dinleyicileri tutkulu bir aşk hikayesinin içine çekiyor. Kalp kırıklığı ve iyileşme sürecini konu alan şarkı, 2000'li yılların Türkiye'sindeki klasik rock tarzının izlerini taşıyor. Dokunaklı sözleri ve etkileyici melodisiyle, dinleyicilere derin duygusal bir yolculuk sunuyor. Bu şarkı, Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut'un müzikal yeteneklerini bir araya getirmesi açısından önemli...



Binlerce hayranı koro oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, müzik dünyasının sevilen ismi Melek Mosso, Bolu'da unutulmaz bir konserle hayranlarını coşturdu. Karaçayır Konser Alanı'nda, Fuya Grup organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, binlerce Bolulu'nun katılımıyla muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. Melek Mosso, sahnedeki enerjisiyle ve sevilen şarkılarıyla konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Hayranlar, Mosso'nun şarkılarına eşlik ederek adeta bir koro oluşturdu ve birlikte coşku dolu bir gece geçirdi. Bolu halkının ve çevre illerden gelen müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Melek Mosso'nun kusursuz performansı ve katılımcıların enerjisi, geceyi unutulmaz kıldı. Melek Mosso'nun Bolu'daki konseri, hayranlar arasında büyük beğeni topladı ve şehirde uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.









Işın Karaca'dan yeni şarkı

Türkiye'nin tanınmış kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca, hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündemde. Son single çalışması İhtilal ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni şarkının sözleri ve müziği Leyla Özöksüz'e ait. Aranje ise Can Yapıcıoğlu'na ait. İstanbul'da çekilen klip, Işın Karaca'nın tüm stilizasyonlarını Aydan Aydın, saç tasarımlarını Emir Balaban ve makyajını Gamze Tepe'nin üstlendiği bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Klibin yönetmenliğini aynı zamanda projenin fotoğraf çekimlerini de üstlenen Halil Güzel yapıyor. İhtilal adlı yeni single şarkısı, hareketli versiyonuyla birlikte remix, club ve slow olmak üzere dört farklı versiyonuyla çok yakında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Işın Karaca'nın bu yeni çalışması, müzikseverlere farklı tarzları deneyimleme şansı sunarken, onun ustalığı ve sanat anlayışıyla da öne çıkacak gibi görünüyor.









Albümden ilk parça

Ogün Sanlısoy, 3 Mayıs'ta yayınlanacak Git albümünden ilk şarkı olan Şarkılar Söyle'yi 26 Nisan'da dinleyiciyle buluşturdu. Böylece beş şarkıdan oluşan ve 2023 yılında yayınlanan son albümündeki hikaye tamamlanmış olacak. Şarkının sözü ve bestesi Ogün Sanlısoy imzası taşıyor. Bu şarkı için sanatçı, mutluyken ya da üzgünken her türlü ruh halimize şarkıların eşlik ettiğini ve insanın her türlü ruh hali de şarkılara geçtiğini hatırlatarak ekliyor: "Bir şarkı bizi geçmişe, o şarkıyı ilk dinlediğimiz ana, o yaşlarımıza, o şarkıyı birlikte dinlediğimiz kişilere, yerlere kavuşturur bir anda. Gerçeklerden bunalınca, bulunduğumuz andan sıkılınca, şarkılarla rahatlar ruhumuz. Kalbinden geçen şarkıları söyle, yağan yağmurun sesiyle..."