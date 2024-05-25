Söz yazarı Seda Akay’ın imza attığı eserlerin 20 önemli şarkıcı tarafından seslendirileceği Söz ve Seda Akay albümünde yer alan Zorlu Sevdam isimli parçanın yeni düzenlemeli halini şarkıcı Tan Taşçı’nın konserlerinde duymaya başladık

Müzik dünyasına kazandırdığı sayısız hit şarkıyla tanınan söz yazarı Seda Akay'ın projesi Söz ve Seda Akay'ın çıkış şarkısı Tan Taşçı'dan geliyor. Akay'ın en duygusal şarkılarından biri olan Zorlu Sevdam, Tan Taşçı'nın yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor. Deli Mavi, Beyaz Sevda, Haktan, Sebebim, Gözü Kör Olası, Yalancı Ayrılık ve Sesini Duyur gibi unutulmaz eserlere imza atan Akay, bu albümle birlikte arşiv niteliğinde bir projeyi hayata geçirmiş olacak. Albümde, Niran Ünsal, Garo Mafyan, Bülent Özdemir, Ozan Çolakoğlu, Ahmet Kaya, Burçin Birben, Cenk Taşkan, Tamer Özkan gibi usta müzisyenlerin bestelediği ve tüm sözleri Seda Akay tarafından yazılmış şarkılar yer alıyor.









Toplamda yirmi sanatçının yer aldığı albümün açılış şarkısı ise en başından da söylediğim gibi Taşçı'nın yorumladığı Zorlu Sevdam oldu. 1996 yılında Akay'ın sözlerini yazdığı, Niran Ünsal'ın besteleyip yorumladığı şarkı, yeni versiyonuyla oldukça dikkat çekici. Düzenlemesi Taner Günüç tarafından yapılan bu zamansız hit'i, Taşçı konserlerinde seslendirmeye başladı bile. Taşçı, şarkının kendisi için taşıdığı anlamıysa "Zorlu Sevdam'ın bendeki yeri çok ayrı, şarkının duygusunu çok seviyorum. Kalbimde yarattığı hislerle yorumlamaktan keyif aldım. Konserlerde de söylemeye başladık" diyerek ifade ediyor.

Bu proje sadece Akay'ın söz yazarlığındaki ustalığını değil, aynı zamanda Türk müziğine katkıda bulunan pek çok önemli sanatçının da eserlerini bir araya getirmesi açısından da çok önemli. Yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen albümü ben de merakla bekliyorum.









Bu şarkının ilhamı İstanbul'dan

Hadise, Edis ve Emre Altuğ gibi sanatçılara verdiği şarkılarla dikkat çeken Sheyh Ree, yeni şarkısı Empati'yi kısa süre önce dinleyicilerle buluşturdu. Kendine özgü vokal tarzıyla benzersiz şarkılar üreten Ree, şarkının söz ve bestesine de imza attı. Şarkının prodüktörlüğünü ise Ozade üstlendi. Ree, şarkısı için İstanbul'dan esinlenmiş ve şehirle ilgili benzetmeler yapmış... Sanatçı şarkının yaratım süreci hakkında, "Yaklaşık iki aydır şarkıyı içimize sinerek hazırladık. Kaydında ve aranjesinde çok keyifle çalıştık. En heyecanlı olduğum tekli projelerinden biri oldu. Dört yıl önce İstanbul'a geldim. İstanbul bana çok fazla duygu kattı. Bu yüzden şarkının simgesi de İstanbul. Dinleyenlerin beni bu şarkıyla daha iyi anlayacağına inanıyorum" diye konuştu.









Ağlama Gülüm

Günce, Ağlama Gülüm isimli yeni teklisini kısa süre önce müzikseverlerle buluşturdu. Günce, bu şarkının müzikal anlamda nerede durmak istediğini keşfetmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Bodrum'a yerleştikten sonra müzikal üretimlerini artıran Günce, bu şarkıyla eşsiz, güçlü ve kendine has tınıya sahip sesini bir kez daha dinleyicilere kanıtladı... Şarkının sözleri Asya'ya, bestesi ise Erdinç Şenyaylar'a ait. Şarkının düzenlemesi, müziğin dahi çocuğu olarak anılan Genco Arı tarafından yapıldı. Günce şarkıyla ilgili olarak, "Yıllar önce sevgili Asya'nın o muhteşem yorumu ile ilk dinlediğim andan beri efsunlu bir şarkı olduğunu düşündüm" diye konuştu.