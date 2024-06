Unutulmaz şarkıların yeniden yorumlanması son dönemin en önemli müzikal trendlerinden biri... Bu trende son olarak eklenen isim Altay oldu... Altay, Ebru Gündeş’in sesinden tanıdığımız Sensizim isimli şarkıyı yeniden yorumladı

Altay, Türk müziğine mal olmuş unutulmaz şarkılarını kendi sesinden yorumlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında Var Ya adlı şarkıyı sevenleriyle buluşturan Altay, bu kez Ebru Gündeş'in sesinden tanıdığımız Sensizim'i kendi yorumuyla dinleyicilere sundu. Söz ve müziği Altay Biber imzalı olan bu unutulmaz şarkının yeniden düzenlemesini Mustafa Ceceli gerçekleştirdi. Klibi ise ünlü yönetmen Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.









Altay, kendine has yorumu ve güçlü vokaliyle şarkıya yeni bir soluk kazandırdı. Mustafa Ceceli'nin modern dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan bu eser, Altay'ın müzik kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Hem eski hem de yeni nesil dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan şarkı, Altay'ın müzikal yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Altay, Türk müziğindeki köklü geçmişi ve başarılı kariyeriyle, hayranlarına nostalji yaşatırken aynı zamanda modern düzenlemelerle müziğe olan tutkusunu sürdürüyor. Bu son çalışma, Altay'ın müzikseverlerle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm dijital platformlarda yayınlanan bu parça, dinleyicilerle buluşarak büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.



YENİDEN SAFİYE

Alternatif sahnenin sıcak ve renkli ismi Safiye, Y Kültür Sanat etiketiyle yeni teklisi Yeniden'i yayımladı. Arabasında, elinde ukulele ve yumuşacık sesiyle yorumladığı şarkılarla geniş bir dinleyici topluluğunun dikkatini çekmeyi başaran Safiye, kariyerine büyük imzalar atmak için yeniden yeni bir döneme adım atıyor. Sözü ve müziği Safiye'ye, düzenlemesi ve mix'i Sabi Saltiel'e ait olan şarkının mastering'i Ahmet Gökhan Coşkun tarafından yapıldı. Bu şarkı, kalbimizde olmayan birini ve bir şeyi çok istemenin ve onu usulca çağırmanın şarkısı.







Keşkenin pişmanlığıyla değil, tatlı bir hatıranın sıcaklığıyla anlatılan bir hikaye sunuyor. Modern çağın şarkılarıyla pozitif bir atmosfer yaratan isim Safiye, yaratıcı prodüksiyonlarla dinleyicisinin karşısına daha sık çıkacak gibi görünüyor. Bu yeni parça, hem Safiye'nin müzikal yolculuğunda önemli bir adım hem de dinleyicileri için duygusal bir yolculuk niteliğinde. Safiye'nin bu yeni dönemi, onun müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Safiye, alternatif sahnede kendine özgü tarzıyla dikkat çekmeye devam ederken, şarkıyla dinleyicilerine hem tanıdık hem de yeni duygular yaşatmayı başarıyor. Safiye'nin bu sıcak ve içten yorumu, müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinecek gibi görünüyor.



21 YIL SONRA: DÖN GEL

Fettah Can, Türkiye'nin en önemli söz ve müzik yazarlarının hit şarkılarından oluşan yeni albümünden sürprizler yayınlamaya devam ediyor. Yorumculuğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de gönüllerde taht kuran sanatçının heyecan yaratan yeni albümünün dördüncü teklisi olan Dön Gel isimli şarkı yayımlanıyor. Kenan Doğulu imzası ve yorumuyla Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran şarkılardan olan Dön Gel, Fettah Can'ın kendine has yorumu ve duygusuyla farklı bir anlam kazanıyor.







Aranjesinde Ara Akan'ın imzası bulunan bu kült şarkının mix ve masteringi ise Özgür Yurtoğlu tarafından gerçekleştirildi. Fettah Can, müzik kariyerinde hem yorumcu hem de besteci olarak önemli başarılara imza atmış bir isim .Şarkının yeniden yorumlanması, sanatçının hayranları için büyük bir heyecan ve merak uyandırıyor. Kenan Doğulu'nun pop müzik sahnesinde unutulmaz kıldığı bu eser, Fettah Can'ın özgün yorumu ile yeni bir soluk kazanıyor. Sanatçının bu yeni teklisi, eski ile yeniyi harmanlayarak dinleyicilere nostaljik bir yolculuk sunarken, aynı zamanda modern müzik anlayışıyla da buluşturuyor. Fettah Can'ın içten ve güçlü yorumu, şarkıya duygu dolu bir derinlik katıyor. Tüm dijital platformlarda yayınlanan Dön Gel, müzikseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanıyor.



LİL ZEY'İN YENİ ŞARKISI

Lil Zey'in bu yeni şarkısı, sözleri Lil Zey ve Görkem Yılmaz'a ait olan bir işbirliğiyle ortaya çıktı. Bestede ise Lil Zey, Görkem Yılmaz, Murat Tekin ve Noury Marlon van Duinen bir araya gelerek kolektif bir çalışma gerçekleştirdiler. Son dönemdeki ilgi çekici çalışmalarıyla kendi tarzını oturtan Lil Zey, madem öyle... (rastlaşcaz!) isimli yeni şarkısı ile de bu tarzı perçinliyor.







Özellikle sözleriyle dikkat çeken bu şarkı, dinleyicilerin zihninde yer edecek etkileyici bir deneyim sunuyor. Atlantic Records Germany ile anlaşma yapan ilk Türk sanatçı olarak başarısını uluslararası alanda da kanıtlayan Lil Zey, yeni projesinin fotoğrafları ve stili ile de dikkat çekiyor. Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Lil Zey, bu yeni şarkısıyla da dinleyicileriyle buluşarak büyük bir heyecan uyandırıyor. Lil Zey'in yeni teklisi, Türkçe rap müziğinin önde gelen kadın seslerinden biri olan sanatçının yetenek ve enerjisini bir kez daha kanıtlıyor. Bu şarkı, Lil Zey'in müzikal çeşitliliğini ve başarısını uluslararası alanda da sergiliyor. Dinleyiciler, Lil Zey'in etkileyici tarzı ve güçlü sözlerle dolu yeni şarkısını büyük bir merakla karşılıyor.