İnternet dünyasının çılgınca gelişimi, müzik üreticilerinin dinleyiciyle buluşmasını daha hızlı hale getirdi. Evinde müzik üreten şarkıcılar veya prodüktörler, isterlerse bir hafta sonra eserlerini tüm dünyada dinleyiciyle buluşturabiliyor. Bu durum hem avantaj hem de dezavantaj taşıyor. Belli bir kaliteye ulaşamayan eserler dinleyiciye sunulduğunda, dinleyiciler de haliyle odağını kaybedebiliyor.

Türkiye'de de 'underground' diye tabir edilen plak şirketleri hızla artmakta. İşim gereği ben de iyi işler yapan Lab Records, Harabe, Soul Revue ve Houseyounite gibi plak şirketlerini yakından takip ediyorum. Bu şirketler, gelecekte beni çok umutlandıran ve ülkemizi dünya elektronik müzik sahnesinde temsil edecek sanatçıların yetiştiği müthiş oluşumlar ve yapılanmalara sahipler.









Tarzında tek olan Houseyounite, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Kurd Maverick'e Cem Adrian şarkısı remiksleterek DJ'lerin gözdesi bir işe imza attı. Şirket çalışanlarının aynı zamanda şirketin sanatçıları olduğu Houseyounite isimli plak şirketinin A&R'ı, Dopia isimli başarılı bir kadın DJ... DJ Ravano, Wizardo ve Lola Rosa gibi farklı lakaplar kullanan bu genç ekibin liderliğini ise dünyaca ünlü Türk DJ Nodus yapmakta. Şu anda Tech House, House ve Afro House tarzında şarkılar kabul eden plak şirketine özellikle Ortadoğu ve Türkiye'deki prodüktörlerden demo yağmakta. Siz de yaptığınız şarkıları dinletmek isterseniz, Houseyounite iyi bir adres olabilir.



YAMAN SANDAL YAZA HIZLI GİRDİ

Yaman Sandal ve Emin Eker, ilk teklileri Yaklaş Yanıma ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Hareketli melodisi ve bambaşka tarzı ile yaza merhaba diyen ikili, yeni şarkılarının hazırlığına da hız kesmeden başladı.







Okul yıllarında müziğe olan ilgileri sayesinde bir araya gelen Yaman ve Emin, kendilerine has ROP (Rap ve Pop) adını verdikleri tarzda hazırladıkları parçalarında İngilizce ve Türkçe karışık sözler kullandı. Mix-mastering'inde Deniz Bars Kasap imzası olan parçanın söz ve bestesi de Yaman ve Emin'in ortak çalışması. Yaklaş Yanıma'nın klibi ise Serkan Türkoğlu yönetmenliğinde Dalaman'da çekildi.



HUZUR İLE BAMBAŞKA BİR ORHON

Ozan Orhon 90'lı yılların pop dünyasının unutulmaz yıldızı Ozan Orhon, müzik dünyasını kasıp kavuracak yeni parçası Huzur ile dinleyicilerine yeniden merhaba diyor! House Pop tarzında devrim yaratan yenilikçi sounduyla dikkat çeken bu parça, müzikseverleri büyülemeye hazır. Genç aranjör Ozade'nin sihirli dokunuşuyla hayat bulan Huzur'un söz müziği Azerbaycanlı Şahin Atasoy ve Sheyh Ree'ye ait.







Bu müthiş eserin mix ve mastering işlemlerinde ise Buğra Kunt'un imzası var. Ozan Orhon, "Huzur 7'den 70'e herkesin şarkının içinde kendisini bulacağı, her yerde ve günün her anında dinleyebilecekleri bir şarkı oldu. Bu yazın hiti, benim de seri üretime geçişimin ilk adımı olarak, müzik listelerini altüst edecek" diyor. Farklı çekim tekniklerinin ustalıkla kullanıldığı bu klipte, Ozan Orhon ter döktü ve kick boks sahneleri için Türkiye Milli Takımlar Antrenörü Levent Akbulut'tan özel dersler aldı.



GENÇ TENOR SARKISSYAN KENDİNİ KEŞFEDİYOR

Jean Sarkissyan'ın ikinci single'ı Yoldayım, tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Kariyerinin ilk şarkısı Aşka İnanma ile büyük beğeni toplayan ve dinleyicisinin sevgisini kazanan genç tenor, bu yeni şarkısıyla da dikkat çekiyor. Sarkissyan, Yoldayım hakkında şunları söyledi: "Bu şarkı, ihanet ve kalp kırıklığı dolu bir aşk hikayesinden sonra yeni bir hayata başlama yolculuğumu anlatıyor.







Bir zamanlar sevdiğim kişi tarafından terk edildim ve geriye kalan sadece solmuş güllerin hüzünlü hatırasıydı. Acımı içime gömdüm ve gözyaşlarımı gizledim, belki geri döner diye umut ettim. Fakat ne yazık ki çok geçti, veda etmenin zamanı gelmişti. Artık güçlü olmak zorundaydım. Unutmamasını istedim ki onu sevmiştim, kalbimin en derin köşesinde her zaman bir yer saklamıştım. Fakat artık özgürlüğe doğru yola çıkma vaktiydi. Bu şarkı, benim gibi ayrılık acısı çeken ve yeni bir başlangıca hazır olan herkese ithaf edilmiştir. Her şeyden önemlisi kendimize inanmaInner Portrait, Art Basel'de ilk kez mız gerektiğini unutmayalım."



SAVAŞ ALP, ÖZGÜN TARZIYLA ÇOK İDDİALI

Türkçe alternatif pop müziğin yeni ismi Savaş Alp Başar, ilk EP projesinin ardından yeni EP çalışmasının üçüncü ve son teklisi Ben Uyurken'i dinleyicilerle buluşturdu. Kendine özgü tarzıyla alternatif pop müziğe taze bir soluk getirmeyi hedefleyen Başar, ilk EP projesinin başarısını yeni EP'sine hazırlık sürecinde çıkardığı Ben Uyurken ile pekiştiriyor.









Sanatçı bir aileden gelen ve aynı zamanda yetenekli bir tiyatro oyuncusu olan Savaş Alp, alışılmışın dışında tarzı ve derin duygusal imgeleriyle müzik dünyasında kendine özgü bir yer ediniyor.