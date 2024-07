Yerliler ücrette dünya yıldızlarını aratmıyor

Son dönemde üst üste ertelenen konserlere şahit oluyoruz. Hatta çok sevdiğiniz bir sanatçının etkinliğine az bir süre kala gelen mesajla şaşkına dönüyorsunuz: “Konser iptal oldu. Bilet ücreti hesabınıza yatırılacak!” Sektörde herkes sorumluluğu bir başkasına atıyor. Camiadan konuştuğumuz üç isim de organizasyon zafiyetine ve talep edilen çılgın ücretlere dikkat çekti

Bir süredir herkes konuşuyor ve bana da soruyorlar, "Biletler neden satmıyor? Çok mu pahalı?" diye... Şöyle anlatayım: Organizasyon, sahne ışıkları, konaklama, ulaşım ve ünlü sanatçıların konser ücretleri bir araya geldiğinde maliyet yükseliyor. Bilet fiyatlarını halka fazla yansıtmamaya çalışsak da, organizatörün elinde olmayan sebepler nedeniyle bilet fiyatları yükseliyor. Buraya kadar anlaşıldı sanırım. Ancak sanatçılar milyonlar alırken, biletler satılmayınca konserler iptal oluyor.









Sonra konser iptal olunca, "Tabii olur, her konserden milyonlar kazanıyorsunuz, bir de bilet satmıyor" deniyor. Organizasyonun suçlusu değil, sanatçı üzerine düşeni yapmalı ve uygun fiyatlar vermeli ki insanlar bilet alabilsin. Bu arada birkaç magazinci arkadaş, birkaç sanatçıya sormuş. Onlar da, "Türk Lirası malum, değerini kaybediyor, biletler pahalı" demiş. "Önce fiyatını düşür, milyon istersen seni sevenler ne yapsın?" diyorlar. Şapkanızı önünüze koyup düşünün biraz. Neyse, sorumluluğu kimse üzerine almaz ama sorun uygun fiyatlı bilet ve konserleri tercih etmelerinde yatıyor.









ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Sektörümüz küresel ekonomik krizden dolayı son dört yılda yüzde 35 küçülme yaşadı. 2024 senesinde bu daha da zorlaştı. Ulaşım, konaklama, reklamlar, outdoor tanıtımların maliyetleri; Avrupa hatta İngiltere piyasasının üstünde seyrediyor. Çoğu etkinlikte maliyetler bile çok zor çıkıyor. Dünya genelinde şu anda A, A+ olarak adlandırılan artistlerin biletleri satıyor. Diğer isimler maalesef çok zorlanıyor. Son tüketici daha önce ayda üç dört konsere gidebilirken şimdi bir konsere bile giderken hesap yapıyor. Bu yüzden de seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu da işlerin tamamına yansıyor. Bodrum ya da Çeşme özelinde bir düşüş yok, bu durum dünya genelinde yaşanıyor. Ama spesifik olarak Bodrum'da durum nedir derseniz; zaten sezonu kısıtlı olan bu bölgelerde 10 Temmuz sonrası dinleyici refleksini daha net görebiliyoruz. Zor bir sezon olduğu aşikar.









FUTBOL MİLLİ TAKIMIMIZIN BAŞARISI, KONSERLERE İLGİYİ ETKİLEDİ

Bu sezon konserlerde geçtiğimiz senelere oranla iptal olma durumu söz konusu ve bu duruma etken olan birçok sebep var. Bunun sebeplerinden biri olarak haziran ayı konserleri için ülkece hepimizi son derece heyecanlandıran EURO 2024 yani Avrupa Futbol Şampiyonası maçları diyebilirim. Bildiğimiz üzere çeyrek finale kadar geldik, tüm Türkiye olarak hepimiz maça kenetlendik ve konserler, çeşitli etkinlikler olmak üzere birçok organizasyonu erteledik. Ülkece ekonomik anlamda da zorlukların yaşandığı günlerden geçiyoruz. Tatil beldeleri de bu sene istenilen oranda dolu değil maalesef. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bir ailenin bütçe olarak en makul yaz eğlencesinin konserler olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar biraz ruhen de rahatlayabilmek için konsere gitmeyi hala sürdürüyor. Tatil sezonu olan temmuz ayına henüz yeni başladık ve KerkiSolfej olarak şuan konserlerimiz beklediğimiz seyirde ilerliyor. Tatil beldelerine insanların yeni yeni geldiğini de göz önünde bulundurarak temmuz ayına iyi bir başlangıç yaptık ve Bodrum'da sold out olan konserlerimiz de oldu. Umuyorum ki bu sezonun devamında da eğlence ve diğer sektörler de beklentisinin üzerinde bir yaz geçirir.









YAKLAŞANLARIN AĞZI DİLİ YANIYOR

Öncelikle böyle bir konuya değindiğiniz için teşekkürler. Biz genellikle şu an yurt dışında etkinlikler yapıyoruz. Burada sıkıntı öncelikle sanatçılara fahiş fiyatlar teklif eden işi bilmeyen, hesabı kitabı olmayan organizatörler. Sonra bu organizatörlere inanan menajerler. Ayrıca menajerlere "Daha çok daha çok para" diyen sanatçılar. Bu bir silsile aslında. Süreç yanlış. Bugün dünyaca ünlü starların bütçesi ile yarışan sanatçılarımız var. Biz onlara çok yaklaşmıyoruz. Yaklaşanların ağzı dili yanıyor. İş işten geçiyor. Sonuçta doğru ya da ihale, kötü anlamda hep organizasyon yapana kalıyor. Sanatçı ve menajer kendini sıyırıyor bu süreçten.