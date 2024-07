Uzun yıllardır tanıdığım ve severek takip ettiğim bir isim Tan Taşçı. Kendisini epeydir canlı performansıyla dinlememiştim. Geçtiğimiz gün İstanbul Harbiye'de verdiği konserine gitme imkanı buldum. Kendini bir üst versiyona çıkarmayı daima başaran Tan Taşçı ve muhteşem sahnesi için söylenecek pek söz yok açıkçası. Romantik şarkıların çok yakıştığı ses tonu ile onu izlemeye gelenlerin zihinlerine harika bir Tan Taşçı konser anısı kazıdı demek yerinde olur.







Tan Taşçı, biletleri haftalar önce tükenen temmuz Harbiye konserlerinde gösterdikleri ilgi için müzikseverlere teşekkürlerini yeni şarkısı ile etti. Defoluyorum'u salı gecesi ilk kez Harbiye'de canlı söyleyen Taşçı, şarkının Ağustos'un ilk haftası çıkacağını da müjdeledi. Defoluyorum'un söz ve bestesi Tan Taşçı'ya, düzenlemesi ise Faslı prodüktör/ DJ Ramoon'a ait. Ramoon, Maluma, 6ix9ine, Ozuna ve Russ gibi dünyaca ünlü isimlerle projeler yapmaya devam ederken, rekor sayıda dinlenmeye sahip işleri ile de adından söz ettiriyor. Taşçı ve Ramoon'un ilk işbirliği Defoluyorum, yeni işlerinin de habercisi. Taşçı, yoğun istek üzerine Bayhan Müzik organizasyonuyla eylül ve ekimde tekrar Harbiye sahnesinde olacak.



Dexfox kendi esaretini Hala ile anlattı

Hiphop öğelerini Latin reggae sound ile harmanlayan ve Ankara hiphop kültürünü devam ettiren, afrobeat sound'un önemli temsilcilerinden Dexfox, trap altyapıları ile öne çıkan yeni teklisi Hala'yı dinleyicinin beğenisine sundu.







Sözleri Dexfox imzası taşıyan Hala'nın düzenlemesi Tarık Aynagöz, mix ve masteringi ise Heredot işbirliğiyle hazırlandı. Dexfox'un, Ankara rap kültürünün içerisinde yetişmiş bir müzisyen olarak afrobeat ile yarattığı füzyon dikkat çekerken, kendi esaretini yaşadığı dönemde yazdığı









Hala ile baskı, stres ve karmaşa altında kalan kişilerin duygularını anlatmaya çalıştığını dile getiriyor. Dexfox'un yeni teklisi Hala, Hiphoplife Pro aracılığı ile tüm dijital platformlarda yayında.



Jain'in yeni teklisi 'Nobody Knows' yayınlandı!

Uluslararası üne sahip Fransız sanatçı Jain, geçtiğimiz sene global Shazam listesinde 7 hafta üst üste zirvede kalan ve 635 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak interneti kasıp kavuran Makeba parçasının ardından yeni teklisi Nobody Knows ile geri döndü! 2023'ün nisan ayında yayımlanan son albümü









The Fool kapsamında gerçekleştirdiği turne 'The Fool Tour' ile dünya çapında 100'den fazla konser veren Jain, 80'lerin vahşi New York gecelerinden ilham alan Nobody Knows ile elektronik, rock ve disko tınılarını bir araya getiriyor. Dönemin karşı-kültürel, asi ruhunu yansıtan şarkı, Studio 54'ün hipnotik enerjisini, özgürlüğünü, eksantrikliğini ve masumiyetini taşıyor. Jain, çok ihtiyaç duyulan bu duyguları hararetle geri getiriyor.