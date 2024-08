2024 yılının ilk yarısında "Globalde En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar" açıklandı. Sosyal medya müzik platformu Spotify, 2024 yılının ilk yarısında çıkış yapan ve Türkiye dışında global olarak en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Hip hop, pop ve arabesk pop şarkıların ağırlıklı olduğu listede, Reynmen'den "Renklensin" yılın ilk yarısında Türkiye dışında en çok dinlenen şarkı oldu. Onu Zeynep Bastık'tan Lan ve Lvbel C5'in Doğuştan Beri Haklıyım (tmm) şarkıları takip etti. Dünya genelinde sahip olduğu 626 milyonun üzerinde kullanıcısıyla sanatçıların kendi ülkeleri dışındaki dinlenmelerine de büyük ölçüde katkı sağlayan Spotify, 2024'ün ilk yarısında yayınlanan ve bu dönemde Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Lvbel C5 ve BLOK3'ün birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede; Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi sanatçıların şarkıları da yer aldı. Listede yer alan şarkıların global dinlenmelerinin büyük bir kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerden gelirken, şarkıları viral olan INJI, global arenada en çok ABD'de dinlenerek bir istisna yarattı.

Spotify'ın açıkladığı liste, geleneksel arabesk müzik unsurlarını modern pop sound'larıyla harmanlayan arabesk popun sadece Türkiye'de değil, global arenada da ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. 2024'ün ilk yarısında çıkış yapan Reynmen'in Renklensin parçası Türkiye dışında aynı dönemde en çok dinlenen şarkı olurken, onu Zeynep Bastık'tan Lan takip etti. Listeye giren diğer bazı şarkılar ise Sefo'dan Kapalı Kapılar, Semicenk'ten Şalteri Kapattım, Mert Demir'den Acı Veriyor, Dedublüman'dan Sen Bilmezsin, Kurtuluş Kuş ve Siyam'dan Kalbim Ağlama, Burak Bulut'tan Medcezir oldu.









Türkçe Hip Hop Her Daim Favori Lvbel C5 ve BLOK3 gibi genç ve dinamik hip hop sanatçıları, yılın ilk yarısında yayınladıkları yeni şarkılarıyla Türkiye'de önemli bir çıkış yakalamıştı. Spotify'ın Türkiye dışındaki dinlemeleri baz alarak hazırladığı liste, bu iki ismin uluslararası arenada da başarısını ortaya koyuyor. Lvbel C5, Doğuştan Beri Haklıyım, Sezen Aksu, nE !? gibi şarkılarının yanı sıra Ashafar ile birlikte yayınladıkları Pistola ile, BLOK3 ise Güzel ve İddialı, Laf gibi şarkılarının yanı sıra Stefflon Don ile Habibi için yaptığı uluslararası işbirliğiyle listeye damgasını vuran iki isim oldu. Öte yandan yılın ilk yarısında Türk hip hop sanatçılarının katalog parçalarıyla yaptığı mashup'lar da oldukça dikkat çekiyor. Lvbel C5 ve Melis Kar'ın Dacia X Yatıya - Remix'i bu yenilikçi yaklaşımın başarılı bir örneği olarak listede öne çıkıyor.



KADIN SANATÇILAR GÜÇLENİYOR

Listede ikinci sırada yer alarak global arenadaki hayran kitlesini ortaya koyan Zeynep Bastık'a birçok başka kadın sanatçı da şarkılarıyla eşlik ediyor. Listede M Lisa Araba ile yer alırken güçlü kadın seslerinin ön planda olduğu işbirlikleri de öne çıkıyor: Eypio ve Zara'dan İmdadım, Ebru Yaşar, Siyam ve Zeyd'den Kafamın İçi ve geçtiğimiz yıl çıkış yakalayarak şarkıları viral olan INJI'nin Hate Your Guts, global arenada Türk kadın sanatçıların gücünü ve çeşitliliğini yansıtıyor.



Türkiye dışında globalde en çok dinlenen Türk sanatçılar ve şarkıları

Reynmen – Renklensin

Zeynep Bastık – Lan

Lvbel C5 – Doğuştan Beri Haklıyım (tmm)

Sefo – Kapalı Kapılar

Lvbel C5 – Sezen Aksu

Reynmen – Cennet

AKDO, Lvbel C5 – Submariner

Lvbel C5, Melis Kar – Dacia X Yatıya– Remix

M Lisa – Araba

Semicenk – Tek Başıma

Lvbel C5 – nE !?

Bayhan – Tiryakinim

BLOK3 – Güzel ve İddialı

Mert Demir – Acı Veriyor

Dedublüman – Sen Bilmezsin

Motive – pVg

Eypio, Zara – İmdadım

Kurtuluş Kuş, Siyam – Kalbim Ağlama

BLOK3, Stefflon Don – Habibi

INJI – Hate Your Guts

Burak Bulut – Medcezir

Ashafar, Lvbel C5 – Pistola

Semicenk – Şalteri Kapattım

BLOK3 – Laf

Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd – Kafamın İçi











İREM DERİCİ REKOR KIRDI

Yakın takip ediyorum ve kendisi çok beğeniyorum henüz tanışma fırsatı bulmadım ama size şarkıları hakkında bilgi vermek istiyorum ben şarşırdım mı tabiki hayır Başarılı pop yıldızı İrem Derici, YouTube'da yeni bir rekora imza attı. You- Tube Music Charts verilerine göre, YouTube'da klipleri 100 milyon izlenme sayısını en çok geçen Türk kadın pop yıldızı İrem Derici oldu. Son olarak "Tektaş" şarkısının 100 milyon izlenme sayısına ulaşması ile birlikte, toplamda 7 şarkısı bu eşiği geçerek rakiplerine fark attı. İrem'in 100 milyon izlenme sayısını geçen şarkıları şunlar: Kalbimin Tek Sahibine,Evlenmene Bak ,Rastgele, Kıymetlim, Dur, Yavaş, Papatya, Tektaş...

İrem Derici, bu başarılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yer edinmiş ve YouTube'da rekor kırarak rakiplerinin önüne geçmiştir. Her bir şarkısıyla büyük kitlelere ulaşarak izlenme rekorları kıran İrem Derici, müzik kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.İrem Derici'nin YouTube'da elde ettiği bu büyük başarı, hayranlarının ve müzikseverlerin yoğun sevgisi sayesinde gerçekleşti. Başarılı sanatçı, yeni projeleri ve şarkılarıyla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam edecek tebrikler İrem...