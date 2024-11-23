İstanbul Caz Festivali'nin, yetenekli ve umut vadeden yeni müzisyenlerin profesyonel müzik dünyasına adım atmasına destek olmak için hayata geçirdiği Genç Caz+ projesinin dördüncü albümü yayımlandı. Albümde, 28 yaş altı genç müzisyenlerden oluşan caz, funk, R&B, neosoul, elektronik müzik, hip-hop türlerinde veya türler arası müzik yapan altı müzik grubunun daha önce yayımlanmamış birer özgün bestesi bulunuyor.







İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturdu.







Genç Caz+ projesinde bu yıl da programa seçilen gruplar İstanbul Caz Festivali'nin Parklarda Caz konserlerinde sahnede yer aldı. Seçilen gruplardan Mojo 5 festivalin ödül gecesinde, Saint Privat konseri öncesi sahneye çıktı. Gruplar eylül ayında stüdyoya girip müzik tarzlarına göre eşleştirildikleri deneyimli müzisyenlerin prodüktörlüğünde Genç Caz+ 24 albümü için kendi bestelerini kaydettiler.







Hayyam Stüdyoları'nda gerçekleştirilen kayıtlarda, BobaQuartet'e Kıvılcım Konca, Zozeï'ye Çağıl Kaya, ALÂN'a Volkan Öktem, Mojo 5'e Selen Gülün, Blue KissCollective'e Kamucan Yalçın ve Zekeriya Şahiner Quartet'e Korhan Futacı prodüktör olarak destek oldu. Genç müzisyenlere destek veren herkese, Türk müzik piyasası için teşekkür ederim.



KEZZO'DAN YENİ BİR HİKAYE: ALABORA

Türkçe Rap'in üretken isimlerinden Kezzo, yeni teklisi Alabora ile dinleyicilerini bir kez daha etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kariyerine 2014 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü %100 Sokak ile adım atan ve 2016'da yayımladığı Kafamın İçi albümüyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, güçlü kalemi ve çok yönlü müzik prodüksiyonlarıyla Türkçe Rap sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.







Geçtiğimiz 10 yılda sosyal sorunlar, bireysel mücadeleler ve hayatın karmaşasına dair keskin gözlemlerini şarkı sözlerine yansıtan Kezzo, özgün tarzıyla rap severlerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Alabora, onun derinlikli anlatımına ve güçlü metaforlarına yeni bir örnek sunuyor. Şarkıda zorluklar, umutsuzluk ve sıkışmışlık hissi, etkileyici bir hikaye eşliğinde dinleyiciye aktarılıyor.

Şarkının sözleri tamamen Kezzo'ya ait. Düzenleme ve mix & mastering çalışmaları ise Kezzo ile Serhat Özen'in iş birliğinden doğmuş. Şarkının görsel dünyası da oldukça dikkat çekici. Yönetmenliğini Taha Yağız Herem'in üstlendiği video klip, şarkının duygu dünyasını yansıtan sinematografik bir deneyim sunuyor.



SEZEN AKSU ŞARKISI İÇİN HAZIRIM

Türk popüler müziğinin genç temsilcilerinden Berru Tural, yeni teklisi Gidiyor İçim'in video klibi tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sözü ve müziği Zeki Güner imzasını taşıyan şarkının Okay Barış tarafından yapılan aranjesi modern pop soundlarının kaliteli örneklerinden. Yazın hâlâ bitmediğini işaret eden şarkı, eğlenceli ve son derece dinamik bir yapıda.







Berru Tural, müzikal kariyerinde Ayla Çelik ve Zeki Güner şarkılarını okuduktan sonra sırada en büyük hayalinin Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkıyı okumak olduğu söyledi.

Yayınladığı şarkılarla ve sahne performansıyla rüştünü ispat ettiği söyleyen Tural, artık Sezen Aksu şarkısı okumanın zamanı geldiğini açıkladı. Yeni yıl sonrası bu hayali için adım atmaya hazır olduğunu söyleyen Tural, olgunluk çağında iyice demlendiği, kendine olan güvenin tam olduğunu dile getirdi.