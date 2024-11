Konserlerde bilet mağduriyeti yaşamayın!

Son dönemde konser ve festivallere yönelik ilginin artmasıyla birlikte, sahte bilet vakaları da maalesef çoğalmış durumda. Özellikle sosyal medyada sanatçıların konserlerine katılmak isteyen hayranları, sahte bilet mağduriyeti yaşamamak için dikkatli olmalı

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir sanatçının konserinde sahte bilet krizi yaşandı; birçok kişi kapıda kaldı, hayal kırıklığına uğradı. Bu tür dolandırıcılık olayları, sahte biletlerle eğlencenin tadını kaçırabiliyor. Sahte bilet tuzaklarına dikkat edilmeli! Dolandırıcılar, resmi bilet satış sitelerini kopyalayarak, birebir aynı görünümde siteler oluşturuyor. Bu yanıltıcı sitelerde, gerçek bilet satışı yapılıyormuş gibi görünüyor; fakat satın alınan biletler aslında geçersiz. Bu nedenle, güvenli olmayan bağlantılar üzerinden yapılan alışverişler, sizi mağdur edebilir.



GÜVENLİ BİLET ALIŞVERİŞİ İÇİN İPUÇLARI



1 Resmi satış kanallarını kullanın

Bilet alırken, sanatçıların veya organizasyonların yönlendirdiği güvenilir bilet platformlarını tercih edin. Sanatçılar çoğu zaman sosyal medya hesaplarında, resmi bilet satış noktalarını paylaşarak hayranlarını yönlendirmektedir.









2 Doğrudan satış ofislerinden bilet alın

Mümkünse fiziksel satış noktalarından veya bilinen bilet ofislerinden bilet alarak kendinizi garanti altına alın. şarak hayranlarını yönlendirmektedir.



3 Uygulamalar üzerinden güvenli alışveriş yapın

Resmi bilet uygulamaları üzerinden yapılan alışverişler, güvenliğinizi sağlamak açısından daha avantajlı olabilir. Uygulamalar, sahte sitelere kıyasla daha güvenli bir alışveriş ortamı sunar.



4 URL kontrolü önemli

Bilet satın alırken, sitenin URL'sini kontrol edin. Güvenli olmayan ya da resmi sitenin birebir taklidi olan adreslerden uzak durun.



5 Dolandırıcıların yöntemlerine karşı uyanık olun!

Dolandırıcılar, sanal ortamda her geçen gün daha yaratıcı yöntemlerle mağdurları ağına düşürmeye çalışıyor. Konser biletleri gibi yoğun talep gören etkinliklerde, sahte bilet olaylarına karşı bilinçli olmak oldukça önemli. Sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruları takip ederek güvenilir bilet platformlarını öğrenin, yanıltıcı sitelerden ve hesaplardan uzak durun. Unutmayın, eğlenceli bir konser gecesi için aldığınız biletin sahte çıkması sadece cebinize zarar vermekle kalmaz; aynı zamanda büyük bir hayal kırıklığı yaratır.











DERYA DURMAK BİLMİYOR

Son yılların en dikkat çeken ismi Derya Bedavacı... Ses rengi şarkıları ve haftada iki hatta üç canlı performansıyla başarı ivmesini yukarıları taşıyor. Sürekli üretmeye de devam ediyor. Yoğun konser programı ve albüm hazırlıkları arasında ardı ardına yeni eserler sunmaya devam eden sanatçı, duygusal bir aşk parçası olan Seni Seven Kimdi adlı şarkısıyla dinleyicilerle buluşturdu. Sözü kendisine müziği eşi müzisyen Murat Bedavacı'ya ve düzenlemesi ise Caner Tepecik'e ait olan bu yeni parça, Bedavacı'nın güçlü kalemi ve etkileyici sesini bir kez daha öne çıkarıyor.

Şarkının siyah-beyaz olarak çekilen klibinde Derya Bedavacı'nın başarılı oyunculuğu dikkat çekerken, klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenmiş. Derya Bedavacı dinleyicilerinin uzun zamandır beklediği yeni tekli Seni Seven Kimdi tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.









ADAMLAR'DAN 10'UNCU YILA ÖZEL ŞARKI

Alternatif rock sahnesinin kendine has gruplarından Adamlar, müzikal yolculuklarının 10'uncu senesinde dinleyicilerini yeni albümleri Kahırlı Merdiven ile selamlıyor. Adamlar'ın dokuz yeni şarkısından oluşan albümü, hem derin hem de mizahi sözleriyle dikkat çekiyor ve dinleyicileri yine kendi iç dünyalarına yolculuğa davet ediyor. Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar) ve Berkan Tilavel'den (davul) oluşan grup üyelerinin ortak yaratım sürecinden geçen bu albüm, Adamlar'ın on yıllık birikimini ve müzikal olgunluğunu gözler önüne seriyor.

Özlenen rock sound'u ile hazırladıkları Kahırlı Merdiven, dokuz şarkıdan oluşuyor. Ayrıca yeni şarkıların da ilk kez seslendirileceği albüm lansmanı da 1 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek meraklısına duyurulur.