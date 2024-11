Söz konusu rock müzik ise bu kızın şakası yok

Söz ve müziği daima kendisine ait şarkılara imza atan Pınar Azizoğlu, rock müzikte aranan kanın bulunduğunu her şarkısında kanıtlamaya devam ediyor

Stüdyoya kapanıp iki rock albümü hazırlayan Pınar Azizoğlu, diskografisindeki en cüretkar isyanı her zaman olduğu gibi iliklerinize kadar hissedeceğiniz şarkılarını arka arkaya yayınlamakta ısrarcı! Sanatçı, sürekli korkusuz bir üslup takınarak kaleme aldığı şarkıları bize sunmaya devam ederken, ikinci stüdyo albümü Kötüyüz Artık!'ı yayınlanmak için gün sayıyor.









2025'te Pınar Azizoğlu, yayınlayacağı albümden En Sevdiğim Cehennemim şarkısı ile yeni albümünün çıkışını yaptıktan sonra 25 Ekim'de Seri Katil isimli, yine albümün içinden ikinci single çalışmasını yayınladı! Şarkılarındaki metaforlarda cehennemden korkmaya gerek duymayan sanatçı, her defasında inşa ettiği cehennemle birlikte sağlam şarkılarının tümünü dinleyicisiyle kavuşturuyor ve herkesi bu eşsiz müzik ziyafetine davet ediyor.



Gençliğin içsel mücadelesini anlatıyor

Lübnan asıllı Belçikalı genç sanatçı Jean Sarkissyan, müzik dünyasında dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Yeni teklisi CASH, tüm müzik platformlarında yayımlandı ve kısa sürede dinleyicilerin ilgisini çekti.









Şarkı, gençliğin karmaşası ve içsel mücadelelerle dolu yolculuğunu anlatıyor ve sanatçının duygu dolu dünyasını dinleyicilere yansıtıyor. Henüz 16 yaşındayken kaleme aldığı bu şarkıda Sarkissyan, hayal kırıklıkları ve kafa karışıklıklarının bir yansımasını sunuyor.

Sanatçı, parçayı tanıtırken, "Bu parçada, aşkın karanlık yüzüyle yüzleşiyorum; bir yıldıza âşık olmak, kaybolmuş hissetmek demek" diyerek duygusal bir derinlik kazandırıyor.



Dijital platformların hakimi Canbay&Wolker

Rap dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alan Canbay & Wolker, son yıllarda dijital platformlarda büyük bir başarı elde etti. Her şarkıları milyonlarca dinlenme rakamına ulaşırken, birçok parçası trendlere giriyor ve 50 milyon dinlenme barajını kolaylıkla geçiyor. Dijital platformların adeta 'patronları' haline gelen ikili, müzik dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumda.









Son olarak Düşmez Kalkmaz isimli parçalarıyla büyük ses getiren Canbay & Wolker, şarkının bir platformda iki ayda 35 milyon dinlenme barajını aşmasıyla başarısını bir kez daha kanıtladı. Bu parçada, Orhan Gencebay'ın unutulmaz melodisi Sen Ne Dersen De'den esinlenen bir altyapı kullanıldı ve parçaya duygu yüklü bir hava katıldı. Şarkının klibi ise Mardin'de çekildi ve izleyicilere görsel bir şölen sunuldu. Prodüksiyon aşamasında Audaz, Burak Gassanov ve Rapnos gibi önemli isimlerle çalışan ikili, düzenleme ve mix-mastering süreçlerini ise Deslow'a emanet etti. Canbay & Wolker'ın yenilikçi yaklaşımı ve rap müziğe kattıkları özgün yorum, onları türün önde gelen isimleri arasında öne çıkarıyor.



Doksanların ruhu Aşkın Nur Yengi geri dönüyor

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Aşkın Nur Yengi, doksanların nostaljik ruhunu yeniden canlandıran bir projeyle dinleyicileriyle buluşuyor. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan Acının Seyir Defteri adlı şarkıyı seslendiren Yengi, bu yeni çalışmasıyla müzikseverlere derin bir ayrılık hikayesi sunuyor.









Acının Seyir Defteri, video klibi ve imaj fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor. Safa Gülsoy'un yönetmenliğinde çekilen video klipte, ayrılığın dokunaklı hikayesi, Beyoğlu'nun dış sahneleri ve 150 yıllık tarihi Ses Tiyatrosu'nun dönemin atmosferini yansıtan iç mekanlarında canlandırılıyor.

Her kuşaktan dinleyiciye hitap eden Aşkın Nur Yengi, nostaljik melodilerle harmanladığı bu yeni projesiyle yalnızca doksanların değil, günümüz müzikseverlerinin de beğenisini kazanmayı hedefliyor. Ünlü sanatçının, Acının Seyir Defteri ile başlayan bu müzikal yolculuğunda, art arda gelecek yeni parçalar için de hazırlıkları sürüyor.