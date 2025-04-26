Türkiye'nin yeni 'girl band'i Manifest, ses getiren Zamansızdık ve Arıyo single'larından sonra kısa bir süre içinde yeni şarkılarını yayınlayacaklarının müjdesini verdi. Haziran ayına kadar bir albüm filmi ve yeni parçalarını yayınlamaya devam edeceğini söyleyen grup, 13 Haziran'daki albümlerinin hemen ardından iki gün sürecek ve bir yaz şenliğine dönüşecek 'Manifestival'i de duyurdu.

Zamansızdık şarkılarıyla haftalarca konuşulan Manifest, Arıyo adlı single'larının yayınlanmasıyla birlikte hız kesmeden sürprizlerine devam ediyor. Önümüzdeki günlerdeki yeni projelerini sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bir videoyla duyuran grubun hayranlarını bol sürprizli günler bekliyor.

Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep Oktay, Mina ve Esin'den oluşan ve büyük bir hayran kitlesi olan müzik grubu Manifest, "Biliyorsunuz yakın zamanda Arıyo şarkımızı çıkardık. Çok sevdiğimiz heyecanlandığımız bir şarkı oldu. Zamansızdık'tan daha farklı bir pop soundu. Tabii ki bir dans şarkısı. Biz Manifesto olarak tek bir pop soundu ile sınırlı kalmak istemiyoruz. Birçok farklı soundda, farklı pop soundlarındahitler yapmak istiyoruz ve bir süredir de ilk albümümüze hazırlanıyoruz" diyerek ilk albümlerinin 13 Haziran'da yayınlanacağını açıkladı.







İKİ GÜNLÜK DEV BİR FESTİVAL GELİYOR

Albüm öncesinde 16 ve 30 Mayıs tarihlerinde iki yeni singleda yayınlayacaklarını söyleyen grup üyeleri, albüm öncesindeki klip yolculuklarını da anlattı. Manifest, "Bu albüm bir hikaye anlatsın ve klipler de onun parçaları olsun istedik. Biz bu ayın sonunda neredeyse bir hafta sürecek dev bir sete giriyoruz. Ve kliplerden önce kısa bir albüm filmi çekiyoruz! 9 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Daha sonra çekeceğimiz üç klip ise o filmin devamı olacak" dedi.

İlk konserlerinin biletleri günler öncesinde tükenen, konser günlerinde hayranlarının saatler süren uzun kuyruklarda beklediği Manifest üyeleri büyük haberi ise sona sakladı. 28-29 Haziran tarihlerinde LifePark'ta kendi isimlerini taşıyan bir festivalle dinleyicileriyle buluşacaklarını açıkladılar. İki gün sürecek olan 'Manifestival' grup üyelerinin yanı sıra başka sanatçıların da sahne alacağı, gündüzden itibaren aktiviteler, atölyelerin ve eğlenceli aktivitelerin olacağı büyük bir organizasyon olacak. Festival için şimdiden hazırlıklara başlayan Manifest devasa bir sahnede özel koreografiler ve şovlarla iki gün üst üste festivalde sahne alacak. Festival kadrosu ve etkinlikleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.







KISA FİLM TADINDA VİDEO KLİP

Alternatif müziğin güçlü sesi Fikri Karayel, Aşk Değil Hatıra Zorlar adlı yepyeni teklisini DokuzSekiz Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yayınladığı Ben Fikri Karayel proje albümü ile müzik kariyerinin 10. yılını kutlayan sanatçı, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Tamamı canlı kaydedilen performans albümünün ardından gelen bu yeni şarkı, Karayel'in müzikal anlatımındaki olgunlaşmayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Söz ve müziği Fikri Karayel'e ait olan Aşk Değil Hatıra Zorlar, duygusal bağların zamanla nasıl birer hatıraya dönüştüğünü ve insanı aşkın kendisinden çok, geride kalan izlerin zorladığını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Şarkının düzenlemesi ve mix-masteringi Ufuk Kevser imzası taşırken; duygusunu sinematik bir dille yansıtan video klip ise yönetmen İsa Kurt tarafından çekildi. Kısa film tadındaki klip, şarkının derinliğini görsel olarak da güçlendiriyor.







YAZI ERKEN GETİRDİ

Birçok hit şarkısı ve albümleri ile büyük başarılar elde eden Gökçe, eğlenceli, ritmik ve sıcak yeni teklisi ile yazı erken getirdi. Sözü ve müziği Gökçe'ye, düzenlemesi Aras Yıldıran'a ait Pasaj Müzik etiketli Müsadenle Gidicem isimli şarkı, yine buram buram Gökçe tarzı kokuyor. Gökçe bu şarkısı ile sınırlarını genişletiyor.

Şarkıda; artık ilişkiden beklentisi ve umudu kalmamış, yorulmuş bir insanın ilişkiden gidiyor olması anlatılıyor. Fakat, kafası karışık olduğu için, "Hem gidiyorum bak, hem de neden gitmemem için bir şeyler yapmıyorsun" diyor. Kendini sürekli yenileyen, müziğinde farklı kapılar açan Gökçe, çocukluktan beri severek dinlediği TSM eserlerine kendi yorumumu kattı, farklı düetlerle şaşırttı, balkan esintili şarkılarıyla eğlendirdi, rocktan rap tarzına kadar uzanan türler arasında güçlü eserler ortaya çıkardı.