Profesyonel DJ'lik kariyerine 1999 yılında başlayan DJ Emre Kurtişler, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelindamat adaylarının istedikleri şarkıların listesini paylaştı. İstanbul, Bodrum, Göcek, Çeşme, Marmaris başta olmak üzere Avrupa'nın en gözde tatil yerlerinden Monte Carlo, St Tropez, Como Gölü ve Capri Adası, Milano, Roma, Venedik, Barselona, Nice, Paris, Atina, Selanik, Dubai, Münih, Sofya gibi şehirlerde düğün davetleri, moda haftaları, festivaller ve private partilerde setin başına geçen Emre Kurtişler'in düğün top 5 listesi ise şöyle.

TÜRKÇE LİSTE

1Bora Üzer & Lemurain

- Sensiz

2Sezen Aksu

- Bu Gece (Remix)

3Hande Yener

- Kelepçe (Discorama Remix)

4MFÖ

- Sude (MFK Remix)

5Tarkan

- Kır Zincirlerini (Original Mix)



YABANCI LİSTE

1Ghostbusterz

- Seven Nations

2Timbaland

- Give It To Me (Optical Disco Rework)

3Dua Lipa

- Love Again (Horse Meat Disco Remix)

4Alex Twin, RBØR

- Bandido (Original Mix)

5Lalo Leyy

- Baiianaa (Boingy Mix)



NİHAN'DAN ROULETTE İLE HIZLI BİR ÇIKIŞ

Türkçe ve Almanya rap sahnesinde dikkat çeken yeni isimlerden Nihan, büyük ses getirecek bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda dinleyicilerle buluştu. Yeni şarkısı Roulette, enerjisi yüksek ve etkileyici bir parça. Yavaş yavaş listelerde yer almaya başladı bile. Kısa bir süre önce Dubai'de bir araya geldim Nihan Çelik ile. Beni misafir etti ve üzerinde çalıştığı birçok şarkıyı dinleme fırsatı buldum. Her biri birbirinden başarılı parçalar arasında Roulette, özel bir yere sahip olduğunu söylemişti. Şarkının güçlü altyapısı, akılda kalıcı melodisi ve Türkçe Almanca okuyor ve çok iyide harmanlamış Nihan'ın kendine özgü vokaliyle hızlı bir çıkış yapacağı kesin. Şu an çıktı şarkı beklediğimiz bu parça, Nihan'ın rap sahnesinde ne kadar iddialı sinyallerini veriyor.



DENEYSEL SESLERİN VE DERİN ATMOSFERLERİN MİMARI

Londra merkezli prodüktör, besteci ve multi-enstrümantalist Leifur James; elektronik müziği caz, ambient ve klasik unsurlarla harmanlayan kendine özgü tarzıyla tanınıyor. Müziğinde yoğun atmosferler, derin synth dokuları ve deneysel ritimler öne çıkan sanatçı; Nils Frahm, Jon Hopkins ve Floating Points gibi isimlerle kıyaslanan özgün bir ses dünyasına sahip. 2018'de yayımladığı çıkış albümü A Louder Silence, Pitchfork, Resident Advisor ve The Quietus ile önemli müzik platformlarında övgü topladı. 2020'deki Angel in Disguise, daha derin ve karanlık ses manzaralarıyla sanatçının deneysel yönünü ön plana çıkardı.

Seeds ise doğaçlama seanslardan doğan en kişisel ve işbirlikçi çalışması olarak öne çıkıyor. Floating Points'in davulcusu Leo Taylor, kemancı Raven Bush ve prodüktör Oli Bayston gibi isimlerle işbirliği yapılan albüm, Massive Attack ve Madlib esintileriyle UK bass ve 90'lar elektronik müziğinin izlerini taşıyor.

Leifur James'in canlı performansları, müzik ve görsel sanatların iç içe geçtiği büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Londra, Berlin ve Paris gibi şehirlerde prestijli mekanlarda sahne alan sanatçı, müziğini sinema ve sanat projeleriyle de sıkça buluşturuyor. Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında, 30 Nisan'da Blind sahnesine çıkacak Leifur James, elektronik müziğin yenilikçi dokunuşlarıyla cazın köklü ruhunu harmanlayan bir deneyim sunacak.



ONEREPUBLIC İSTANBUL'A GELİYOR

Dünya starları, 2025'te de Türkiye'de gelecek. Şimdi de sıra Amerika çıkışlı müzik grubu OneRepublic'ta... Açıkhava sahnesinin 2025 yaz sezonunun önemli yıldızlarından olacakları kesin. İlk albümleri Dreaming Out Loud 2007'de yayınlandı. Albüm, dünya çapında dijital satışları ve radyo rekorlarını altüst eden Apologize'ı içeriyordu. Grup 2009'da yayınlanan ikinci albümü Waking Up'ta yer alan, All the Right Moves, Secrets ve Good Life adlı parçalarla hit single'lara imza attı. Platin sertifikalı albümü Native, 2013'te 1 numaralı hit "Counting Stars" ile yayınlandı. Grup, UEFA Euro 2024'ün resmi şarkısı olan Fire'da İtalyan Elektronik grubu Meduza ve Alman sanatçı Leony ile iş birliği yaparak tüm stadtlara damgasını vurdu.