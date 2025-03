EA SPORTS FC 25, ödüllü soundtrack'inde yer alan sekiz sanatçıyla iş birliği yaparak 22 yeni vanity kitini oyun severlerle buluşturuyor! Justice, Rüfüs du Sol, Good Neighbours, ALOK ve Kolombiyalı süperstar J Balvin gibi dünyaca ünlü isimler, kendi tarzlarını ve müzikal kimliklerini yansıtan özel tasarımlarını FC 25'e taşıyor.

J Balvin, memleketi Medellín'deki yerel çocuklar için özel olarak üretilen ve mart ayından itibaren oyunda yer almaya başlayan dört benzersiz vanity kitini tasarladı. İngiliz ikili Good Neighbours, müziklerindeki canlandırıcı melodiler ve duygusal dokunuşlardan ilham alarak kendi formasını yarattı. Ünlü yapımcı ALOK, yerli kültürlerin müzik mirasını kutlayan The Future Is Ancestral hareketiyle iş birliği içinde bir koleksiyon hazırladı.

Porto Rikolu Grammy adayı Young Miko, XOXO Uluslararası Turnesi'nden ilham alarak siyah, pembe ve su mavisi tonlarında üç kit tasarladı. Fransız elektronik müzik ikilisi Justice, ikonik Cross logosunu taşıyan üç forma ile FC 25'te yer alıyor. Nijeryalı Afrobeats yıldızı Omah Lay, ilk stüdyo albümü Boy Alone'dan ilham alarak bir özel forma tasarladı.

Avustralyalı elektronik müzik grubu Rüfüs Du Sol, yeni 'Sol' logosunu taşıyan üç forma tasarlayarak FC 25 oyuncularına sunuyor. Meksikalı sanatçı Natanael Cano ise memleketi Hermosillo Sonora'ya gönderme yapan koordinatları formalarının arkasına ekledi.

Mart ayından itibaren Football Ultimate Team bünyesinde satışa sunulan sanatçı kitleri, ayrı ayrı satın alınabilirken, J Balvin'in kitleri tek tek veya paket halinde oyunculara sunuluyor. Müzik ve futbolun eşsiz buluşmasına tanıklık etmeye hazır olun!



BERKAY KARABAĞ'DAN ÇİFT TEKLİ

Türk elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Berkay Karabağ, yeni teklileri Rewind ve L'Amour ile dinleyiciyi duygu dolu bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Aşkın farklı evrelerini ve anıların izlerini modern ses tasarımıyla buluşturan bu iki şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Serap Yılmaz'ın güçlü vokaliyle hayat bulan Rewind, dinleyiciyi zamanda geriye götürerek anıların duygusal derinliğini hissettirmeyi amaçlıyor. Karabağ, şarkıyı şu sözlerle anlatıyor: "Rewind sadece bir şarkı değil, içsel bir keşif. Melodisiyle düşündüren, ritmiyle harekete geçiren bir parça oldu."



SANA YAZMADIĞIM ŞARKILAR GELİYOR

KUM'un dördüncü stüdyo albümü Sana Yazmadığım Şarkılar, akustik gitarla başlayan şarkıların, prodüktör Luca Fritz ile sabırla şekillendirilmesiyle ortaya çıktı. Aceleye getirilmeden, zaman içinde kendi doğallığını bulan bu kayıt süreci, müziğin özüne sadık kalarak her parçayı olgunlaştırdı. Albümde Bedeviler'den Denzi (Ömer Deniz Pınar) sazıyla, Steve Wiles ise klarnetiyle birer şarkıya eşlik ederek ses dünyasını genişletiyor. Albümün yapımcısı KUM'un kendisine ait şirketi olan tosun records, dağıtımcısı ise Warner Music Turkey.

Sana Yazmadığım Şarkılar, tanıdık ama yeni bir yerde duruyor. Türkçe slow pop şarkılarının kalıcılığını sezgisel bir şekilde özümseyip, boombap ritimleri, Çerkez ve Fas folk esintileri ve alternatif rock dokularıyla iç içe geçiriyor. Punk tavrı satır aralarında, bir hatıra gibi varlığını sürdürüyor. Albümün dokusunda arabesk bir ruh dolaşıyor; abartısız, derinlerde ama hep hissediliyor. Aşk, varoluş, ölüm ve yalnızlık üzerine yazılmış bu şarkılar, Kum'un müzikal yolculuğunda olgunlaşan bir kırılma noktası gibi. Kendi zamanını bilen, geçmişi hatırlayan ama geleceğe ait bir albüm.