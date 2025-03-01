Rapçiler telif hakkı ihlalinden rahatsız

Müzik endüstrisi, dijitalleşmenin getirdiği birçok yeniliğe uyum sağlarken, aynı zamanda büyük bir korsan problemiyle mücadele ediyor. Özellikle rap müzik sahnesinde sanatçıların ve yapımcıların haberi olmadan şarkılarının yayınlanması, dijital platformlarda ve radyo kanallarında lisanssız olarak çalınması ciddi bir hak ihlali oluşturuyor

Son dönemde birçok sanatçı, featuring (feat.) olarak yer aldığı şarkıların veya kendi prodüksiyonlarıyla oluşturdukları eserlerin izinsiz bir şekilde internet ortamına sızdırıldığını dile getiriyor. Bu şarkılar dijital platformlarda korsan olarak yayıldıktan sonra, bazı FM radyo istasyonları da bu şarkıları resmi kontrol yapmadan çalmaya başlıyor. Peki, neden kimse bu duruma müdahale etmiyor? Müzik üretim sürecinde birçok aşama bulunuyor: Beste, söz yazımı, aranje, kayıt, mix ve mastering... Şarkı tamamlandıktan sonra sanatçılar ve yapımcılar, parçalarını belirli bir yayın planına göre dijital platformlara yüklüyor. Ancak bazı kişiler, sanatçılardan ve yapımcılardan habersiz bir şekilde bu şarkıları internete sızdırıyor. Bu şarkılar kısa sürede sosyal medyada ve dijital müzik platformlarında dolaşıma giriyor. Özellikle internette YouTube, SoundCloud gibi platformlarda lisanssız yüklemeler sık sık karşımıza çıkıyor. Dinleyici sayısı arttıkça, bazı radyo kanalları da popülerleşen bu şarkıları, şarkının resmi olup olmadığını sorgulamadan yayınlamaya başlıyor.

KORSANA DESTEK VERİLMESİ NEDEN BÜYÜK BİR SORUN?

❙ Müzik üretimi uzun ve zahmetli bir süreç. Sanatçılar, söz yazarları, aranjörler, prodüktörler ve ses mühendisleri bu sürece büyük emek harcar. Şarkılar izinsiz olarak yayınlandığında, bu emekler boşa gider ve sanatçılar maddi ve manevi zarar görür.

❙ Lisanssız müzik yayını, yasal müzik platformlarının gelir kaybına uğramasına neden olur. Bu da müzik endüstrisinin genel yapısını olumsuz etkiler.

❙ Sanatçılar, şarkılarının çıkış tarihini ve promosyon sürecini belirli bir stratejiye göre planlar. Ancak korsan yüklemeler ve radyoların kontrolsüz yayınları, sanatçının kariyer planlamasına zarar verebilir.



ÇÖZÜM NE OLMALI?

1 Radyo kanalları duyarlı olmalı. Bir şarkıyı çalmadan önce lisansının olup olmadığını kontrol etmek, sanatçının ve yapımcının izniyle yayınlandığından emin olmak gerekiyor.

2 Radyoların, yalnızca resmi dijital platformlarda yayınlanan şarkıları çalması bir zorunluluk haline getirilmeli.

3 Sanatçılar ve yapımcılar haklarını korumalı.

Eğer bir şarkı izinsiz olarak yayınlanmışsa, sanatçılar ve yapımcılar durumu derhal dijital platformlara ve ilgili mercilere bildirerek kaldırılmasını sağlamalı.

4 Telif hakları konusunda daha sıkı önlemler alınmalı ve hukuki süreçler hızlandırılmalı.

5 Dinleyiciler de duyarlı olmalı. Müziği yalnızca resmi platformlardan takip etmeli ve korsan içeriklere rağbet göstermemeli.

6 Korsan müziğin sanatçıların gelecekteki üretimlerini olumsuz etkilediğini bilerek hareket edilmeli.



SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Müzik endüstrisi; sanatçıların, yapımcıların ve tüm müzik emekçilerinin desteğiyle ayakta duruyor. Korsan müzik yayını, sadece sanatçıları değil, tüm sektörün geleceğini tehdit ediyor. Radyoların ve dinleyicilerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Eğer bir şarkı çalınacaksa, o şarkının resmi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Sanatçının emeğine saygı duymak, müziğin geleceğine yatırım yapmaktır. Bu yüzden korsan içeriğe karşı daha duyarlı olmalı, sanatçıların haklarını korumak için herkesin sorumluluk alması gerekmektedir.



KENDİME YAŞAYACAĞIM!

Geçtiğimiz aylarda Esma Er ile yayınladığı ortak projesi Ayrılmayalım ile büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Tamer Gürsoy, ilk solo projesi Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu. İzel'in yıllar önce seslendirdiği, sözü ve müziği Ayhan Çakar'a ait şarkıya yeni bir soluk getiren Gürsoy'un, seslendirdiği eserin düzenlemesini Sezgin Gezgin üstlendi. Tamer Gürsoy'un şarkısı kısa sürede müzik listelerinde zirvenin ortağı oldu. Şarkının akustik versiyonu, radyocular tarafından da tam not aldı. Gürsoy, geçtiğimiz yıllarda Yeliz, Yonca Evcimik, Hepsi Grubu, Betül Demir, Spondeo gibi yıldızlara sözü ve müziği kendisine ait şarkılar verdi. Şarkı üretimi devam eden Gürsoy, yine ünlü isimlere yeni eserler vermeye hazırlanıyor.