İlk gösterimi büyük ilgi gören ve Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in eserlerini senfonik düzenlemelerle taçlandıran Senfonik Müslüm Şarkıları konseri, yeniden Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan, kendine özgü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla Müslüm Gürses'in ölümsüz eserlerine hayat verecek.

Konserin düzenlemeleri ve şefliği ise uluslararası başarılara imza atan Şef Musa Göçmen tarafından üstleniliyor. Bu özel gecede Yıllar Utansın, Seni Yazdım Kalbim, İtirazım Var, Tanrı İstemezse gibi efsaneleşmiş eserler, senfonik düzenlemelerle bambaşka bir atmosferde yeniden hayat bulacak. Hem nostaljik hem de yenilikçi bir müzik deneyimi sunan Senfonik Müslüm Şarkıları, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini nesiller boyu yaşatma misyonuyla sanatseverleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Müslüm Gürses'in ruhunu onurlandırmaya devam eden bu benzersiz konser, 17 Şubat'ta Ankara Congresium'da gerçekleşecek. Hakan Taşıyan, Şef Musa Göçmen ve orkestra üyeleri eşliğinde, müzik tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyor.



Layla Puliçe'den 2025'e güçlü bir başlangıç

Fark yaratan tarzı, etkileyici şarkı yazarlığı ve güçlü sahne duruşuyla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Layla Puliçe, 2025'e iddialı bir giriş yapıyor. Sanatçının yeni teklisi Ben Nası Gideyim', tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Müziğinde duygularını en samimi haliyle notalara döken Layla Puliçe, kariyerinde Oldum Bir Seyyah adlı albümü ve Yeniden, Kör Talih, Çıkmaz Sokak gibi başarılı teklileriyle adından söz ettirdi. Ayrıca bir Ahmet Kaya klasiği olan Layla şarkısıyla da müzikal yolculuğunu sürdürdü.

Müzikal kalitesi yüksek, derinlikli sözleriyle kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başaran sanatçı, yeni teklisiyle de yine büyük ilgi görmeye hazırlanıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Layla Puliçe ile yıllardır birlikte çalıştığı değerli müzisyen ve aranjör Deniz Gökhan imzası taşıyan Ben Nası Gideyim, duygusal yoğunluğu ve samimi anlatımıyla dikkat çekiyor. Şarkının şehir dokusunu yansıtan etkileyici klibinin yönetmen koltuğunda ise Emre Abi oturuyor. 2025 boyunca üretmeye devam edecek olan Layla Puliçe, yeni teklileri ve sürpriz projeleriyle dinleyicileriyle buluşmayı sürdürecek. Aynı zamanda aralıksız devam edecek konser takvimiyle de müzikseverlere dolu dolu bir yıl vaat ediyor.



Feryal Sepin'den duygu dolu yeni tekli

Müzik dünyasında başarılı çıkışlarıyla dikkat çeken Feryal Sepin, hit şarkısı Karalaya Karalaya ile yakaladığı büyük başarının ardından yeni projesiyle dinleyicilerle buluşuyor. Sanatçının altıncı müzik projesi olan Kolay Ağlayamam, güçlü sözleri ve etkileyici melodisiyle müzikseverlere duygu dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni çalışma, Türkiye'nin sevilen ismi Sefa Doğanay imzası taşıyor ve Feryal Sepin'in kariyerindeki ilk slow tekli olma özelliğini taşıyor. Sanatçının kendine has vokali ve derin duygularla bezeli yorumu, şarkının etkileyiciliğini daha da artırıyor Kolay Ağlayamam, aşkın ve duygusal zorlukların izlerini taşıyan sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunacak bir eser olarak öne çıkıyor.

Feryal Sepin'in müzikal yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan bu şarkı, onun sanatsal gelişimini ve farklı türlerdeki başarılarını da gözler önüne seriyor Müzikseverlerin merakla beklediği Kolay Ağlayamam, tüm dijital platformlarda yayında... Feryal Sepin, bu yeni teklisiyle bir kez daha müzik listelerinde zirveye tırmanmaya aday görünüyor.