Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden Diana Krall, 10 yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye'ye geliyor! Müzikseverlerin heyecanla beklediği bu özel konser, 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğiyle gerçekleşecek. Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, yalnızca güçlü vokaliyle değil, usta piyanistliğiyle de caz dünyasına yön veren isimlerden biri. Kariyerine sayısız ödül ve başarı sığdıran Krall, caz, pop ve bossa nova türlerini harmanladığı eşsiz tarzıyla müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Dünya çapında milyonlarca albüm satışı gerçekleştiren sanatçının The Look of Love, Just the Way You Are ve Cry Me a River gibi unutulmaz şarkıları, dinleyenlerin ruhuna dokunan eserler arasında yer alıyor. Diana Krall'un İstanbul konseri, yalnızca müzikal bir performans değil, aynı zamanda cazseverler için büyüleyici bir yolculuk olacak. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle hafızalardan silinmeyecek bir gece vadediyor. Üstelik konser, Krall'un dünya turnesinin en özel duraklarından biri olarak dikkat çekiyor.



Yine kalplere seslendi

Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, müzikseverleri bir kez daha heyecanlandırıyor! Son teklisi Herkes Mi Terk Etmiş? ile dinleyicilerinden büyük beğeni toplayan sanatçının beklenen yeni şarkısı Bir Şişe Kırmızı ile hayranlarıyla buluştu. Söz ve müziği Emre Aydın'a ait olan bu duygusal ve etkileyici şarkının düzenlemesi, başarılı aranjör Burak Bedirli imzası taşıyor.

Sanatçının kendine özgü tarzını yansıtan Bir Şişe Kırmızı, melankolik melodileri ve derin sözleriyle dinleyenlerin kalbine dokunmayı başarıyor. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte dikkat çeken bir diğer detay, Emre Aydın'ın rol aldığı video klip oldu. Özenle hazırlanan klip, şarkının duygusal atmosferini tamamlayan etkileyici görsellerle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Klip, Emre Aydın'ın resmi YouTube kanalında yayında. Yayınlanır yayınlanmaz tüm dijital platformlarda büyük ilgi gören Bir Şişe Kırmızı, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyerine bir yenisini daha ekliyor.



Ercan Avşar nostalji rüzgarı estiriyor

Ercan Avşar'ın ve bir dönem büyük ilgi gören Dansöz isimli şarkısı, yeniden dikkatimi çekti. Geçtiğimiz aylarda dinlediğim bu eser, geçtiğimiz günlerde radyoda karşıma çıktı ve o nostaljik hisleri yeniden yaşattı. Şarkı, Serdar Ortaç imzası taşıyan söz ve müziğiyle, kendine has bir dinamizme sahip. Alphan Kurtoğlu tarafından düzenlenen şarkı, enerjik altyapısıyla dinleyiciyi hemen yakalıyor.

Şarkının back vokallerinde ise İmren Çağanoğlu'nun güçlü sesi dikkat çekiyor ve parçaya ayrı bir derinlik katıyor. Bu detaylar, şarkının ne kadar titizlikle hazırlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dansöz hem melodisiyle hem de eğlenceli ritmiyle unutulmazlar arasında yer almayı başarmış bir eser. Ayrıca, şarkının netd müzik platformunda yayınlanan video klibi de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış. Görselliğiyle şarkının enerjisini yansıtan klip, şarkıyı daha da etkileyici bir hale getirmiş.



Çağan Şengül artık Yalnız

2022 yılında yayınladığı ilk albümü Yangın ile 200 milyona yakın dinlenme elde eden Çağan Şengül, hem eleştirmenlerden hem de dinleyicilerden tam not almayı başardı. Sanatçı, ikinci albümü Yalnız ile müzik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Albümde yer alan 10 şarkının 9'unun söz ve müziği Çağan Şengül'e ait. Prodüktör koltuğunda ise başarılı müzik adamı Burak Bedirli bulunuyor.

Çağan Şengül, yeni albümüyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa davet ediyor. Albümde yer alan Mağlup ve Artık Çok Geç parçalarını geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında klipleriyle birlikte yayınlayan sanatçı, hayranlarına albümün hikâyesine dair ipuçları vermişti. Şimdi ise albümün merakla beklenen üçüncü klibi, Başka Aşka Tanrı şarkısına çekildi. Klip, önceki iki klibin hikâyesini devam ettirerek dinleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunacak. Sanatçı, şarkılarında yalnızlık, aşk, hayal kırıklığı ve umut gibi temaları işleyerek herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir albüm ortaya koydu. Dijital platformlarda yayınlanacak olan Yalnız, Çağan Şengül'ün müzikteki başarısını bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor.