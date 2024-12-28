Türk rap müziğinin yükselen yıldızı Motive, yeni albümü Taycan ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 2024 yılının en dikkat çeken projelerinden biri olan bu albüm, Motive'nin sanatsal vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Taycan v1'in ardından gelen bu zenginleştirilmiş versiyon, 20 yeni şarkı içeriyor. Albümün prodüksiyonunda Pango büyük bir rol üstlenirken, dünya çapında ünlü prodüksiyon ekibi Cubeatz de iki şarkıya katkı sağladı. Cubeatz'in daha önce Drake, Travis Scott ve Future gibi dev isimlerle çalışmış olması, albüme uluslararası bir boyut kazandırdı.

Motive, albümde yalnızca prodüksiyonuyla değil, düetleriyle de dikkat çekiyor. Murda, YKKE ve Savana ekibi gibi isimlerle yaptığı iş birlikleri, projeye farklı bir renk kattı. Özellikle Savana ekibinin enerjisi ve Motive'nin güçlü sözleri, albümü yılın en iyilerinden biri haline getirdi.

2025 yılının ilk haftasında, Motive büyük bir etkinlikle hayranlarının karşısına çıkacak. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan "Motive Faena" başlıklı arena konseri, Taycan albümünün lansmanını da kapsayacak. Savana ekibinin de sahnede yer alacağı bu konserde büyük sürprizler vaat ediliyor. Motive, bu etkinlikte kendi konser katılım rekorunu kırmayı hedefliyor. Ben de bu özel gecede orada olacağım ve detayları sizlerle paylaşacağım.

Motive'nin enerjisi, sürprizlerle dolu sahne şovları ve müzik tutkusuyla, bu konser Türk rap tarihine damga vuracak bir anı olarak hafızalarda kalacak. 2025'e Motive ile güçlü bir başlangıç yapmaya hazır olun!



YENİ YIL HEDİYESİ BİR GÜN ÖLÜRSEM

Son dönemde arka arkaya çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesine yerleşen Emir Can İğrek, üretim hızını kesmeden devam ediyor. 2024'ü yepyeni bir şarkıyla kapatmaya hazırlanan başarılı sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir yeni yıl hediyesi sunuyor.

Hypers Music etiketiyle yayınlanan Bir Gün Ölürsem, İğrek'in müzikseverlerle buluşturduğu en son eseri olarak dikkat çekiyor. Sözü ve bestesi Emir Can İğrek'e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı'ya ait olan Bir Gün Ölürsem, pop ballad türünde içten ve duygusal bir ayrılık ağıtı olarak öne çıkıyor. Piyano ve yaylı enstrümanların melankolik uyumuyla dinleyicileri etkileyen şarkı, İğrek'in derin ve anlamlı söz yazma yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Duygusal yoğunluğu ve dokunaklı yapısıyla dinleyicileri derinden etkileyen şarkı, müzikseverler arasında şimdiden büyük ilgi topladı. Cenan Çelik'in yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi de müziğin taşıdığı derin, duygusal dünyayı sinematografik olarak güçlendiren etkileyici sahneler içeriyor. Klibin görselliği, şarkının melankolik atmosferiyle kusursuz bir uyum yakalayarak dinleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunuyor.



KEREMCEM'DEN FİLM GİBİ BİR DÖNEM KLİBİ

Keremcem'in 11 yıl sonra yayımladığı altıncı stüdyo albümü 6'nın üçüncü video klibi Bizi Unutma şarkısına çekildi. İran'ın en sevilen besteci ve şarkıcılarından Mohsen Yeganeh'in Behet Ghol Midam şarkısına Keremcem, yazdığı Türkçe sözler ve kadife sesiyle yeniden hayat veriyor. Düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapılan şarkının klibi bir reenkarnasyon hikayesini anlatıyor. Video klipte Keremcem'e son zamanlarda yıldızı giderek yükselen yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel eşlik ederken tüm styling'i de Sena Seçen hazırladı.

Yönetmenliğini Amerikalı Türk yönetmen Can Kâtipzâde ve Özge Mine Kâtipzâde'nin ve görüntü yönetmenliğini Can Katipzâde'nin yaptığı klibin hikayesi de ilginç.

Fotoğrafçı dedesi Halit Tezer'in vefatından hemen önce Keremcem'e anlattığı bir olaydan esinlenilmiş. Görsel zenginliği yüksek, film tadındaki klipteki tüm olaylar, tarihle günümüz arasındaki zamansal döngülerle anlatılıyor. Klip iki günde Sirkeci garı, sokakları ve tarihi Orientbank Otel'de çekildi.