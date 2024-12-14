Son dönemin öne çıkan seslerinden Selin, 2024’e Şıp ismini verdiği şarkıyla nokta koyuyor. Genç müzisyen, “Hani bir tablo görür ve kendiniz çizmiş gibi hissedersiniz” diye anlatıyor yeni şarkısını...

Uzun zamandır takip ettiğim, tarzını beğendiğim bir ses Selin... Türk pop müziğinin güçlü vokallerinden olan genç müzisyen, 2024'ün son günlerinde dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak, sözü ve müziği Mabel Matiz'e ait olan Şıp adlı yeni şarkısını yayınladı ve tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, yılın son hit'i olmaya aday. Şarkının lansmanında sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

Selin, daha önce Yalancı Bahar, Canozan ile yaptığı Seni Gördüğüm An ve DKTT ile seslendirdiği Olabilirdik gibi hit parçalarla adını duyurmuştu. Şimdi ise Mabel Matiz'in sözü ve müziğiyle zenginleşen Şıp adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısında. Şarkının geri vokallerinde de Mabel Matiz'in imzası bulunuyor.

Türkçe pop müziğin enerjik ve yenilikçi bir örneği olarak değerlendirilen Şıp, etnik melodileri modern düzenlemelerle buluşturuyor. Alaca ve Emre Malikler'in düzenlemesiyle şarkı, dinamik ritimleriyle dikkat çekiyor.

Selin'in yeni şarkısı için düzenlenen lansman gecesi, sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Geceye Mabel Matiz'in yanı sıra İrem Derici, Simge, Baran Mengüç, Berk Keklik, Cem Bölükbaşı ve Uğurhan Özay gibi birçok isim katıldı.









ŞARKIYI ONU DÜŞÜNEREK YAZDIM

Selin, "Hani bir tablo görür, çok seversiniz ve sanki onu siz resmetmişsiniz gibi hissedersiniz ya... Mabel şarkıyı bana dinlettiğinde aynı şekilde hissettim. Şıp'ı çok sevdim" diyerek duygularını ifade etti. Mabel Matiz ise şarkının çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Selin'in müthiş enerjisine ithafen yazdığım bir şarkı. Onu düşünerek çalıştım ve güzel enerjiler buluşunca ortaya böyle tatlı işler çıkıyor."

Son dönemlerde Türk pop müziğinde özlenen heyecanı ve ritmi yeniden canlandıran Şıp, yayınlandığı ilk günden itibaren müzik listelerinde hızla yükseliyor. Şarkı, hem geleneksel hem de modern ögeleriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Selin ve Mabel Matiz iş birliğiyle doğan bu yeni hit, Türk pop müziğinde unutulmazlar arasına girmeye hazırlanıyor. Şarkıyı dinlemek için hemen dijital platformlarda yerinizi alın!



SUZAN SUZİ'YE HANDE MEHAN DOKUNUŞU!

Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerinden biri olan Suzan Suzi, Hande Mehan'ın duygu dolu yorumuyla yeniden dinleyicilerle buluşuyor. Yeni albümü Yirmisekiz'in üçüncü habercisi olarak sunulan bu anonim türkü, tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Suzan Suzi, Hande Mehan'ın naif sesi ve özgün yorumuyla modern bir dokunuş kazanırken, eserin özündeki geleneksel duygular da korunuyor. Şarkının düzenlemesinde Miraç Yavuz'un imzası bulunuyor. Bu güçlü uyarlama, Türk Halk Müziği'ni günümüz dinleyicilerine taşıyan yenilikçi bir yaklaşımı temsil ediyor.









Hande Mehan'ın YouTube kanalında yayınlanan şarkının klibinde yer verilen doğal ve nostaljik atmosfer, dinleyicilere zamanda bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Hande Mehan, Suzan Suzi ile Türk Halk Müziği'ne modern bir soluk getirirken, geleneksel müzikle bağlarını koruyan bir yorum sunuyor. Şarkı, dinleyicilere nostaljik bir yolculuk vaat ederken, Mehan'ın özgün tarzı sayesinde yeni nesil için de ilgi çekici bir hâle geliyor. Suzan Suzi, geçmişin izlerini günümüzün naif melodileriyle birleştirerek müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.



ROBER HATEMO VE YILDIZ TİLBE'DEN YILIN ŞARKISI

Türk pop müziğinin iki efsane ismi Rober Hatemo ve Yıldız Tilbe, hayranlarını heyecanlandıracak bir projede buluşuyor. Bu Delikanlıyı Unutamazsın yakında tüm dijital platformlarda yayımlanacak. Yıldız Tilbe'nin derin sözleri ve bestesiyle hayat bulan şarkı, Rober Hatemo ve Tilbe'nin güçlü vokalleriyle adeta bir başyapıta dönüşüyor. Modern düzenlemesi Osman Özel'in imzasını taşıyan bu etkileyici parça, melodik hikayesi ve fark yaratan sound'u ile yılın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday.









Şarkının yayınlanmasından önce paylaşılan sosyal medya gönderileriyle büyük bir merak uyandırıldı. Duygu yüklü sözleri ve benzersiz atmosferiyle dikkat çeken bu özel proje, dinleyicilerden tam not alacak gibi görünüyor.

Bu Delikanlıyı Unutamazsın, yalnızca müzikseverlerin kulaklarına değil, aynı zamanda gözlerine de hitap edecek. Şarkıyla eş zamanlı olarak yayımlanacak klipte Rober Hatemo ve Yıldız Tilbe, müzikseverlere unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Bu özel iş birliği, iki usta sanatçının enerjisini bir araya getirerek Türk pop müziğinde bir iz bırakmayı hedefliyor.