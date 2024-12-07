Çok sevdiğim bir sanatçının şarkısı çıkmadan önce haberim olur. Bir şarkı yapacağını biliyordum. Türk pop müziğinin en özel seslerinden biri olan Ziynet Sali, sanat hayatındaki 25. yılını unutulmaz bir çalışmayla kutluyor. Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan sanatçı, yeni şarkısı Müptelanım Bilgine ile dinleyicilerini derin bir aşk hikayesine davet ediyor. Sözü ve müziği Türk müziğinin yenilikçi ismi Mabel Matiz'e ait olan bu eşsiz eser, Ziynet Sali'nin güçlü yorumuyla adeta hayat buluyor. Şarkının prodüksiyonu da Matiz'in ustalıkla işlediği detaylarla zenginleştirilmiş. Hem sözleri hem de melodisiyle dinleyicinin ruhuna dokunmayı başaran Müptelanım Bilgine, yılın en dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.









DUYGULARIN YOLCULUĞU

Ziynet Sali, bugüne kadar Ağlar mıyım Ağlamam, Beş Çayı, Dağınık Yatak gibi hitlerle müzikseverlerin kalbinde taht kurmayı başardı. Ancak bu yeni şarkı, onun kariyerinde bir dönüm noktası olabilecek kadar özel bir yerde duruyor. Şarkı, aşkın hem büyüleyici hem de acıtan yanlarını ustalıkla yansıtan sözleriyle dikkat çekiyor. Müptelanım Bilgine'nin klibi, sektörün başarılı yönetmenlerinden Samet Eruzun ve Ümit Şahin tarafından çekildi. İzleyiciyi masalsı bir atmosferde yolculuğa çıkaran klip, görsellikte yeni bir standart belirliyor. Fotoğraf sanatçısı Emre Ünal'ın imzasını taşıyan görseller ise şarkının duygusal derinliğini tamamlıyor.



25 YILLIK MÜZİK SERÜVENİ

Ziynet Sali, 2024 yılında kariyerinin 25. yılını kutluyor. Bu özel yıl dönümünde dinleyicilerine bir hediye niteliğinde olan Müptelanım Bilgine, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Bu özel projeyle Ziynet Sali, hem müzikteki kalıcılığını bir kez daha kanıtlıyor hem de dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Şarkı, güçlü sözleri, büyüleyici melodisi ve etkileyici klibiyle uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.











DİNLEYEN HERKESİ ETKİLİYOR

Emre Altuğ'un yeni şarkısı Geçiyor geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Şarkı benim için sözleri, aranjesi ve duygusuyla üst üste dinlenecek şarkılardan biri oldu. Emre Altuğ'la şarkı çıkmadan önce görüştüğümde bana bu şarkının son 10 yılının özeti olacağını söylemişti. Sekiz sene önce kendisine gelen bu şarkıyı çıkartmanın tam zamanı olduğundan da bahsetmişti. Kendisinin dediği gibi son 10 yılının özeti ama bence son 10 yılının da şarkısı olmuş diyebilirim. Geçiyor yeni bir Aşk-ı Kıyamet bence. Dinleyen herkese 'geçiyor...'









BURAK KİNG'DEN YENİ HİT BİZE NE KALDI

Türkçe rap müziğin sevilen ismi Burak King, yeni şarkısı Bize Ne Kaldı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı, yalnızca bir aşk hikayesini değil, aynı zamanda toplumsal yaraları da dile getiriyor. "Ben yaralı, sen yaralı / Yakmışım uğruna Ankara'yı" dizeleriyle dikkat çeken şarkının söz ve müziği Burak King'e, düzenlemesi Alphan Kurtoğlu'na ait. Şarkının güçlü klibi ise Amiral yönetmenliğinde hazırlandı. Geçmişe özlemi ve hayatın zorluklarını anlatan Bize Ne Kaldı, şimdi tüm dijital platformlarda yayında!