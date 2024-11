Yakınlarda vizyona giren müzikal biyografisi Better Man'in soundtrack albümünden ilk single'ı Forbidden Road ile müzikseverlerin karşısına çıktı Robbie Williams... Şarkı, akustik gitarın huzurlu tınılarıyla başlıyor ve derin liriklerin ardından yaylılarla coşkulu bir finale ulaşıyor. Parça, aynı zamanda filmin etkileyici kapanış sahnesine eşlik edecek. Williams, Forbidden Road şarkısını Freddy Wexler ve Sacha Skarbek ile birlikte yazdı. Şarkı, dinleyicilere hem duygusal hem de müzikal bir yolculuk sunarak Better Man filminin ruhunu yansıtıyor.







Filmin afiş ve soundtrack çalışmalarında Robbie Williams, CGI teknolojisiyle bir maymun olarak tasvir edildi. Yönetmen Michael Gracey, bu yaratıcı tercihi şöyle açıkladı: "Robbie, kendisinden 'Maymun gibi dans ediyorum' diye bahsediyordu. Bir süre sonra, 'Onu filmde bir maymun olarak tasvir etmek mükemmel olmaz mıydı?' diye düşündüm. Çünkü Robbie, hikayesini anlatırken kendini bu şekilde görüyordu."

Soundtrack albümünün kapak tasarımı, Robbie Williams'ın unutulmaz Life Thru a Lens albüm kapağına bir saygı duruşu niteliğinde. Orijinal kapak çalışması Pink Floyd, Madonna, Johnny Cash ve Prince gibi sanatçılarla çalışan ünlü fotoğrafçı Andy Earl imzası taşıyor. Filmin afiş tasarımı da bu ikonik kapağın modern bir yorumu olarak dikkat çekiyor. Robbie Williams, Better Man ve onunla birlikte gelen müziklerle hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkarırken kariyerine de farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Forbidden Road, bu hikayenin duygusal derinliğini ve sanatçının kendini keşif sürecini gözler önüne seriyor.







ATİYE'DEN ANLAYANA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Her zaman yenilikçi tavrıyla dikkat çeken ve müzik dünyasında fark yaratan Atiye, uzun bir aranın ardından yeni teklisi Anlayana ile geri dönüyor. Bu şarkı, Atiye'nin sanatsal vizyonunu ve yaratıcı ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Anlayana, enerjik vokalleri, hareketli ritimleri ve sıra dışı yapısıyla dinleyicileri farklı bir dünyaya davet ediyor. Şarkı, yalnızca dinamik bir dans parçası olmakla kalmayıp, yüksek enerjisi ve dikkat çeken sözleriyle adeta yeni bir manifestonun başlangıcını işaret ediyor.

Hamile olarak kamera karşısına geçtiği klibiyle sanatçı, anneliği ve müziği bir arada kutlayarak ezberleri bozuyor. Klibin bu özgün yaklaşımı, yalnızca anne adayları için değil, tüm izleyicilere ilham veriyor. Sergilediği etkileyici dans performansı, şarkının enerjisini zirveye taşıyor. Anlayana, ritimlerin ve melodik unsurların mükemmel uyumuyla Türk pop müziğine yeni bir soluk getiriyor.

Atiye hem müzikte hem de görsel anlatımda sınırları yeniden tanımlıyor. ayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu yepyeni tekli, Atiye'nin kariyerinde bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor.







FARKLI BİR SANAT YOLCULUĞU

Piyano, müzik eğitimine başlayanlar için genellikle ilk tercih edilen enstrüman olur. Bunun sebebi çok net bir şekilde ifade ediliyor: "Piyano, çok sesi aynı anda icra edebildiğimiz bir enstrüman. Kalın seslerde adeta bir aile büyüğü ya da bir hocanın sözü var; az, öz ve yerinde. Sağ elle duyurulan ince seslerdeki melodi dizileri ise gençleri büyülüyor. Çok sesliliğin aynı anda icrası, paylaşımcılığı ve duygusunu güçlendirerek, bu topraklara ait bir hissi yansıtıyor."







Bu düşüncelerle piyanonun sadece bir enstrüman değil, aynı zamanda disiplin ve prensiplerin öğretildiği bir yol olduğunu anlıyoruz. Piyano eğitimi, çocukların ilk parmak hareketlerinden itibaren onların sanat yolculuğuna yön veriyor. Bu keyifli sohbeti bale dünyasında 20 yılı aşkın deneyimi olan Başak Ertaş ile yaptım. Bana 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Ana Sanat Dalı Modern Dans ve Bale Bölümü'nden birincilikle mezun olan Ertaş, Viyana, Paris ve Londra gibi önemli sanat merkezlerinde eğitim aldığını, eğitimci olarak çocuk, genç ve yetişkinlere bale eğitimi verirken, konservatuar sınavlarına hazırlık süreçlerinde de rehberlik etmiş.

Dans dünyasındaki kostüm ihtiyacını fark eden Ertaş, 14 yıl önce Ada Kostüm'ü kurarak Paris Opéra Ballet School gibi prestijli okullara özel tasarım kostümler hazırlamaya başladı. Paris Opera Ballet School ve Accademia Teatro alla Scala gibi dünyaca ünlü kurumlarla çalışarak, bale dünyasına kazandırdığı benzersiz tasarımlar sayesinde büyük saygınlık kazandı. Çocuk yaşta piyano ve bale eğitimi ile başlayan bu heyecan sonrası başarılara imza atması beni çok mutlu etti. Tebrikler Başak Ertaş!







TUĞBA YURT'TAN YOLUN SONU

Kaçırdığım bu şarkıyı keşfetmek harika bir sürpriz oldu. Tuğba Yurt'un Yolun Sonu şarkısı bir süredir yayında olsa da benim için yeni bir keşif oldu. Şarkıyı bir arkadaşımın arabasında yolculuk ederken tesadüfen dinledim. "Bu şarkıyı kim söylüyor?" diye merakla sorduğumda, karşıma Tuğba Yurt'un adı çıktı. Açıkçası bu, beni hiç şaşırtmadı. Tuğba Yurt, her zaman kaliteli işleriyle öne çıkan bir sanatçı ve Yolun Sonu da bu çizgisini koruduğunu gösteriyor.

Şarkının söz ve müziği Özge Bade Derinöz imzası taşıyor. Düzenlemesi ise müzik dünyasının usta isimlerinden Ozan Çolakoğlu tarafından yapılmış. Mix ve mastering'de Utku Ünsal'ın, gitar partisyonlarında ise Caner Güneysu'nun yetenekli elleri var. Kayıt ve edit süreçleri Kaan Akpınar tarafından üstlenilmiş. Bu kadar güçlü bir ekibin bir araya gelmesi, şarkının başarısına büyük katkı sağlıyor. Yolun Sonu, hem sözleri hem de düzenlemesiyle dinleyiciyi hemen içine çeken, duygusal bir atmosfere sahip.

Tuğba Yurt'un güçlü vokali, şarkının her bir kelimesini daha da anlamlı hale getiriyor. Şarkı, aşkta bitişlerin ve yeni başlangıçların hikayesini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Eğer henüz dinlemediyseniz, benim gibi Yolun Sonu tam bir yol arkadaşı olacak türden bir şarkı. Her anınıza eşlik edebilecek bir eser. Teşekkürler Tuğba Yurt, bu şarkıyı yeni keşfetmek büyük bir keyifti!