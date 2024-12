Döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerle saykodelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, 29 Mayıs 2025 gecesi izleyici coşkusuna hayran oldukları İstanbul'da bir kez daha sahne alacak. Maskeleriyle kimliklerini sır gibi saklayan, mistik ve sakin bir sound'a sahip olan Glass Beams, Taurus, Kong, Rattlesnake gibi hit şarkılarını Epifoni ve All Things Live Middle East organizasyonuyla gerçekleşecek konserde KüçükÇiftlik Park'ta seslendirecek. Biletler, pazartesi sabah satışa sunulacak.

Glass Beams, nam-ı diğer Rajan Silva'nın müzikal serüveni, 1970'lerin sonunda Hindistan'dan Melbourne'a göç eden babasıyla ilgili çocukluk anılarının yeniden canlanmasıyla ortaya çıktı. Grup, Doğu ve Batı, eski ve yeni arasındaki bu çapraz tozlaşma ruhunu, kendi ürettiği çalışmalarında yakalamaya çalıştı.







Glass Beams, canlı enstrümantasyon ve DIY elektronika prizması aracılığıyla kültürlerin ve seslerin zamansız bir füzyonunu sunuyor ve tüm bunları kendi yarattıkları büyüleyici ve mistik bir görsel dünyaya sarıyor.

Glass Beams, ilk EP'si Mirage ve kısa süre önce yayınladığı Mahal ile sosyal medyada kulaktan kulağa yayılarak milyonlarca yeni takipçiye ulaştı. Canlı performansları için solo projeden üçlüye dönüşen grup, hem ilk Avrupa hem de Kuzey Amerika turnelerinde tüm konserlerinde yok satarak olağanüstü bir başarı elde etti. 2021'deki çıkışlarından bu yana kısa bir süre geçmiş olsa da Glass Beams; Primavera Sound, Best Kept Secret gibi güncel müziğin vitrini sayılabilecek festivallerdeki hipnotize edici sahneleriyle yeni bir saykodelik müzik dalgası yarattı. Grup, çok sevdikleri İstanbul'a yepyeni bir hipnotik müzik seansı için geliyor.









YENİ ALBÜM HEYECANI

Türkiye'nin köklü gruplarından Gripin'in yepyeni teklisi Var Bir İhtimal ile müzikseverlerle buluştu. Turne temposuyla stüdyo çalışmalarını bir arada yürüten grup, merakla beklenen altıncı stüdyo albümlerinden ilk şarkıyı yıl bitmeden yayınladı.Aşk Nerden Nereye, Durma Yağmur Durma ve Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar gibi hitlere imza atan Gripin, 2025 yılında yayımlamayı planladığı albümle ilgili heyecanı artırmaya devam ediyor. Sözleri S. Birol Namoğlu, müziği Arda İnceoğlu ve S. Birol Namoğlu imzası taşıyan, düzenlemesi ise Gripin tarafından yapılan Var Bir İhtimal, bir ilişkideki tartışma anını ve sonrasını güçlü bir şekilde ele alıyor.









HÜCRELERİN RENGİ OLMAZ

Popüler müziğin güçlü erkek yorumcularından Adnan Koç'un yepyeni teklisi Hücrelerin Rengi Olmaz, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve şiiri Nedim Saatcioğlu'na, müziği Adnan Koç'a ait olan şarkının aranjesini Efe Özgenel yaptı. Şarkının sözlerini yazan Nedim Saatcioğlu, aynı zamanda şiirini de seslendirerek Adnan Koç'a, şarkısında eşlik etti. Adnan Koç, en son büyük gişe başarısı yakalayan Siccin serisinin yedi filminde de Orhan karakteri ile yeniden beyazperde de boy gösterdi. Serinin yeni filminin çekimleri ise şu günlerde yeniden başladı.









MÜZİK DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK

Türkçe pop müziğin yeni ismi Kaan Orkun, ilk single'ı Ya Boşver ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı! Hayal kırıklıkları ve vazgeçiş temalarını modern bir yorumla ele alan şarkı, Besk-pop türündeki enerjik altyapısıyla dinleyicileri etkisi altına alıyor. Ya Boşver, yerine getirilemeyen sözler, zamanın yarattığı bahaneler ve duygusal bir yüzleşmeyi etkileyici sözlerle dile getiriyor. Kaan Orkun'un güçlü yorumuyla hayat bulan şarkı, dinleyicilere hem duygusal hem de ritmik bir deneyim sunuyor. Klip çalışmasında başarılı yönetmen Onur Oğuz imzası var.