Rap dünyasının yükselen ismi Lil Murda, merakla beklenen albümünün ilk teklisi Peşimdekiler ile rap müzikseverlerle buluştu. Şarkı, güçlü altyapısı ve çarpıcı sözleriyle ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Peşimdekiler, Lil Murda'nın müzik sektöründeki rekabet ve zorluklarla yüzleşmesini anlatıyor.

Şarkının enerjik beat'i ünlü prodüktör Burak Gassanov tarafından hazırlanırken, mix ve mastering sürecinde Etki'nin profesyonel dokunuşları dikkat çekiyor. Şarkının video klibi ise yetenekli yönetmen Mersin Ege tarafından çekildi ve bir süredir merak ediler şarkı yayınladı.



Oh Voyage'dan yeni EP: Gitsek

Eve Bion ile birlikte yayınladığı Sundownfullmoon teklisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı indie elektronik grup Oh Voyage, yeni EP'si Gitsek ile müzikseverlerle buluşuyor. Gitsek, grubun samimi ve hayalci müzik anlayışının ön plana çıktığı bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

EP, Oh Voyage'ın dinleyicisini geceye hazırlayan bir gün batımı atmosferi sunuyor. Ney, ud ve mikrotonal gitarların eşlik ettiği şarkılarda, vokal melodileri de dinleyicilere derin bir duygusal deneyim yaşatıyor. EP, Oh Voyage konserlerinin enerjisinin arttığı ve atmosferin doruk noktasına ulaştığı anları yansıtıyor.

Bu enerjik anlar, EP sonrası gelecek BPMi yüksek parçalara dair küçük ipuçları sunuyor. Ayrıca, EP'ye Zazaca vokalleriyle Edika ve scat singing ile Eve Bion de eşlik ederek, bu müzikal yolculuğa kendine has bir renk katıyor. Gitsek EP'si, Oh Voyage'ın farklı türleri ve dokuları bir araya getirerek dinleyiciyi hem sakin hem de yoğun bir ruh haline taşıyor. EP, tüm dijital platformlarda yayında!



Bir aşk şarkısı: Yüzük

Ekin Uzunlar, Yüzük isimli yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Mehmet İnan'a, müziği Turan Şahin'e ait olan şarkının aranjesini usta müzisyen Mustafa Ceceli üstlendi. Yoğun konser maratonu, program çekimleri nedeniyle bir süredir yeni şarkı çıkartamayan ve sevenlerinden bu konuda yoğun mesaj alan Uzunlar, bu iddialı aşk şarkısıyla kalplere hitap ediyor. Ekin Uzunlar'ın sevdiği tarafından terk edilmiş ve yalnız bırakılmış bir adamı canlandırdığı klibin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.

İstanbul'da Joker Plato'da çekimleri gerçekleştirilen klip için şarkıya özel bir dekor hazırlandı. Çekimleri yaklaşık yedi saat süren klip, şarkının duygusal atmosferini tam manasıyla yansıtırken, Ekin Uzunlar'ın klibe özel kostümleri görülmeye değerdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ekin Uzunlar, tek başına oyunculuk performansı sergilediği klipte yeteneği ve performansıyla dikkat çekerken, muhteşem buğulu sesi ile şarkıya hayat verdi. Ekin Uzunlar'ın Yüzük isimli yeni teklisi DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda...