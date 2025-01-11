Rap müziğin sevilen isimleri Sefo ve Jako, hayranlarını heyecanlandıran yeni projeleri Nar ile tekrar bir araya geliyor. İkili, 2022 yılında yayınladıkları ve büyük beğeni toplayan Kördüğüm düetinden sonra, iki yıl aranın ardından bu yeni şarkıyla müzik listelerini yeniden sallamaya hazırlanıyor.

Nar, Sefo ve Jako'nun ortak söz ve müzik çalışmasıyla ortaya çıkarken, prodüktör koltuğunda yetenekli isim Divxrse yer alıyor. Şarkı, eğlenceli sözleri ve hareketli sound'u ile dinleyicilerin modunu yükseltmeyi hedefliyor.

İkilinin önceki çalışmalarında olduğu gibi, bu şarkıda da enerjik bir atmosfer ve akılda kalıcı melodiler dikkat çekiyor. Müzikseverlerin merakla beklediği Nar klibi, perşembe gecesi Sefo'nun YouTube kanalında yayınlanacak. Klipte ikilinin enerjik performanslarına ve yaratıcı görsel dünyasına tanık olacağız. Sefo ve Jako'nun yakın arkadaşlıkları, hem müzikteki uyumlarına hem de klipteki samimi atmosferlerine yansıyor. Sefo ve Jako, rap müzikte yakaladıkları başarıyı dostluklarıyla da pekiştiren bir ikili. Milyonlarca dinleyiciye ulaşan şarkılarıyla rap müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan bu ikili, Nar ile yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlere enerji dolu bir hediye sunuyor.



Mavi Gri'den duygusal bir yolculuğa davet

Alternatif rock müziğin sevilen grubu Mavi Gri, merakla beklenen yeni albümleri MG'yi tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturdu. 2016 yılında kurulan Mavi Gri, kısa sürede alternatif rock sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. İlk çıkışlarını Ben Sende Yandım adlı single çalışmalarıyla yapan grup, ardından yaptığı parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2018 yılında yayımladıkları İlkyaz Yağmuru albümüyle başarılarını perçinleyen grup, sonrasında birçok tekli ve albümle müzik yolculuklarına devam etti.

MG albümü, grubun olgunlaşan müzikal tarzını ve derinleşen söz yazarlığını yansıtıyor. Albümde yer alan şarkılar, özellikle Akif Alkan ve Ahmet Hatipoğlu'nun etkileyici söz ve müziklerinin yanı sıra Engincan Onarın dikkat çeken düzenlemeleriyle hayata geçti. Yusuf Kurtucu'nun enerjik elektrik gitar performansları ve Can VS'nin etkileyici prodüksiyon dokunuşları da albümün karakteristik tınısını oluşturuyor.Albümde TV ekranlarının bilinen yüzü Serkan Tınmaz ile düet olan Yaban Çiceğim ve müzik dünyasının tanınan ismi Bilge Kağan Etil (BKE) ile olan Naparım Sen Yoksan teklileri de bulunuyor.

Albümün çıkış parçalarından Bedel, grubun dinleyicilere sunduğu duygusal derinliği etkileyici bir açılışla yansıtıyor. Çok Çok Seneler Önce ve Bana Müsade gibi parçalar ise gruba ait nostaljik ve yenilikçi öğeleri bir araya getiriyor. Albümün kapanış parçası Anlamsız Geceler - Outro, Akif Alkan ve Ahmet Hatipoğlu'nun ortak çalışmasıyla albümü unutulmaz bir finalle tamamlıyor.

Mavi Gri, MG albümüyle dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa davet ediyor. 20 Aralık 2024'te tüm dijital platformlarda yerini alan bu albüm, grubun hayranları ve alternatif rockseverler için kaçırılmayacak bir eser.



Koray Avcı'nın şarkısı zirveye yürüyor!

Koray Avcı, konser maratonuna devam ederken, bir yandan da yeni projelerini dinleyicisiyle buluşturuyor. Sanatçı, 2024'ün son günlerinde Dokuz- Sekiz Müzik etiketiyle yayınladığı, tasavvufi bir eser niteliğindeki Yola Girme Sen ile dijital dünyada da ilgi çekiyor. Kısa sürede Spotify Viral 50 Türkiye listesinde zirveye ortak oldu.

Dinleyiciler, Yola Girme Sen'in vurucu sözlerini kendi hikayeleriyle bağdaştırırken, şarkı paylaşımlarla yükseliş yakaladı. Klibinde 50 dansçı ile kamera karşısına geçen Avcı'nın yeni şarkısı yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da farklı ülkelerde dinleyiciler tarafından paylaşılıyor. Avcı, ocak ve şubatta Kanada, Avusturya, İngiltere ve Almanya turnesine çıkıyor.