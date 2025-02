Türk rap sahnesinin yükselen yıldızlarından En Derin, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da ses getiren bir adım attı.

Son çalışması Heatmizer 2, Amerikalı rap efsanesi RBX ile yaptığı iş birliğiyle, En Derin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu parça, hem Türk rapinin uluslararası alandaki yerini güçlendiren bir hamle, hem de En Derin'in rap dünyasında kalıcı bir iz bırakma çabalarının bir göstergesi.

Heatmizer 2, sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda En Derin'in müzik yapımcılığı konusundaki yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Şarkının prodüksiyonunu üstlenen En Derin, karanlık ve atmosferik bir hava yaratarak, hem kendi tarzını hem de RBX'in West Coast etkilerini müzikle harmanladı.

Bu, onun sadece bir rap sanatçısı değil, aynı zamanda güçlü bir yapımcı kimliğiyle de öne çıktığını gösteriyor.







RBX: AMERİKALI RAP EFSANESİ

RBX, Amerikan rap dünyasının en köklü isimlerinden birisi olarak, rap tarihinin en önemli albümlerinde yer almış bir sanatçı.

Dr. Dre'nin The Chronic albümünde, Snoop Dogg'un Doggystyle albümünde ve Eminem'in The Marshall Mathers LP albümünde yer alan RBX, Batı Kıyısı rapinin efsanevi seslerinden biridir. En Derin'in, böyle bir efsane ile Heatmizer 2 üzerinde iş birliği yapması, onun Türk rap sahnesindeki yükselişini bir adım daha ileriye taşıyor. RBX'in uluslararası prestiji, En Derin'in müziğine sadece bir katkı değil, aynı zamanda ona küresel bir görünürlük de sağlıyor.

Heatmizer 2: Bir kültürel çaprazlama Hem müzikal hem de sözsel açıdan dikkat çekici bir parça Heatmizer 2... En Derin'in kendi tarzını ve Türk rapinin özelliklerini koruyarak, RBX ile birlikte Batı Kıyısı rapinin derinliklerine inmesi, bu şarkıyı özel kılıyor. Bu iş birliği, En Derin'in sadece Türk rap sahnesinde değil, dünya çapında da tanınan bir sanatçı olma yolunda büyük bir adım attığını gösteriyor.







Heatmizer 2, En Derin'in kariyerinde önemli bir kilometre taşı olsa da, bu onun tek başarılı parçası değil. Shane O ile yaptığı iş birliği de En Derin'in hızla yükselen kariyerinin diğer örneklerinden biri. Ancak Heatmizer 2 özelinde En Derin'in başarısı, onu sadece Türk rap sahnesinde değil, dünya çapında da tanınan bir sanatçı yapma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

En Derin, Türk rapini global bir platformda temsil etmek ve kendine özgü bir ses yaratmak için sürekli olarak sınırları zorluyor.

Sonuç olarak Heatmizer 2, Türk rapinin uluslararası arenada nasıl bir ses getirdiğini ve En Derin'in global rap dünyasında kendine sağlam bir yer edindiğini gösteriyor.

RBX ile yapılan bu işbirliği, Türk rapinin potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

En Derin, her yeni parçasıyla hem Türk rap sahnesine hem de dünya müzik endüstrisine katkı yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu iş birliği, onun gelecekteki projelerinin ve kariyerinin sadece başlangıcı...







AYŞEGÜL ALDİNÇ, 'BU AKŞAM GÜN BATARKEN GEL' DİYOR

İlki büyük ses getiren Kadının Türküsü projesinin Garaj Müzik etiketli ikinci albümü, Türk pop müzik tarihine adını yazdırarak unutulmazlar arasına giren Ayşegül Aldinç'le devam ediyor. Düzenlemesi Salih Korkut Peker'e ait olan bu eskimeyen eser, bir beste olmasına rağmen içeriği ve ilhamı itibarıyla tam bir 'uşşak kadın türküsü.'

Şarkının hikayesi şöyle: İçkili muhabbet alemlerine düşkün olan Ahmet Rasim, aylar sonra evinin yolunu bulur. Nicedir yolunu bekleyen karısı onu bir güzel yıkar, paklar. Ahmet Rasim hemen akabinde karısına, yolda gördüğü hatırlı bir arkadaşının onu meyhaneye davet ettiğini söyler. Karısı onu kapıya kadar geçirir ve dışarı çıkarken 'Bey, sakın geç kalma, erken gel olur mu?' der. Bu ince ve bir o kadar ağır serzeniş Ahmet Rasim'i etkiler ve meyhane yolunda sözlerini yazar, yakın arkadaşı kemani Tatyos Efendi de bestesini yapar. Cefakar kadının serzenişi, hepimizin yüz küsur yıldır dilindeki bu şarkıyı doğurur.







HANDE MEHAN'IN ETKİLEYİCİ SESİ GURUR İLE BULUŞTU

Yayınladığı parçalarla kısa sürede dinleyen herkesi sesine hayran bırakan Hande Mehan, yeni teklisi Gurur'u müzikseverlerle buluşturdu. Yakın zamanda yayınlayacağı albümü Yirmisekiz'in yeni habercisi olan Gurur, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl ve Miraç Yavuz'un eskimeyen parçasını yeniden yorumlayan Hande Mehan, naif ve büyüleyici sesiyle esere yeni bir soluk kazandırdı.

Mehan'ın etkileyici yorumu ve güncel düzenlemesiyle canlanan bu eser, nostalji sevenleri ve yeni nesil dinleyicileri kendine çekiyor. Şarkının düzenlemesi Miraç Yavuz imzası taşırken, Mehan'ın vokali de bu klasikleşmiş parçaya eşsiz tat katıyor.