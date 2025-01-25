Unutulmaz lansman konserikonseri

Başarılı rapçi Motive, geçtiğimiz akşam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. VW Arena'da düzenlenen dev konser etkileyici sahne tasarımı, konuk sanatçılar ve Motive'in sahne performansıyla yılın en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Konser alanının ortasına kurulan dev bir LED küpün açılmasıyla sahneye çıkan Motive, enerjisiyle binlerce hayranını coşturdu. Sadece Türkiye değil, global sahne standartlarını da yansıtan bu eşsiz tasarım, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdı.

BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLMEYİ BİLİYOR

Albümde yer alan diğer sanatçıların da sahne almasıyla, konser bir müzik şölenine dönüştü. Konser öncesi kulisinden çıkan Motive, misafirlerini bizzat karşılayarak herkese tek tek 'hoş geldiniz' dedi. Bu samimi yaklaşımı, onun hem hayranları hem de sektör temsilcileri tarafından takdir edilmesini sağladı. Motive'in, büyüyen kariyerine rağmen mütevazılığını koruduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

2025'İN İLK KONSERİ, ÇOK HEYECANLIYIZ

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Motive, bu özel geceye uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Bizimle çalışan çok büyük bir ekip var. 2025'in ilk konseri olduğu için çok heyecanlıyım. Yıl boyunca sadece büyük şehirlerde değil, küçük şehirlerde de bu enerjiyi taşımayı hedefliyoruz" demesi iddiasını ortaya koydu.



2025'E DAMGASINI VURUR

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından ve güçlü bir ses Alişan, uzun zamandır beklenen yeni şarkısı Natamam ile dinleyicilerle buluştu. Sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan şarkı, Ölmez Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı, güçlü melodisi ve duygusal sözleriyle kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, Alişan'ın hayranları da rol aldı. Günler öncesinden yapılan bir duyuru ile seçilen hayranlar, klipte yer alarak sanatçıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı. Alişan, bu projede hayranlarıyla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Dijital Platformlarda Büyük İlgi

Natamam, yayınlandığı ilk gün itibarıyla dijital platformlarda yüksek izlenme ve dinlenme rakamlarına ulaşarak listelere zirveden giriş yaptı. Alişan'ın bu yeni eseri, hem müzikseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not aldı. Duygu yüklü sözleri, etkileyici melodisi ve hayranlarla birlikte çekilen klibiyle Natamam, 2025'in en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday...



İLAÇ GİBİ ŞARKI

Son dönemlerde yaptığı single ve düetlerle adından çokça söz ettiren Irmak Arıcı, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı İlaç'ı çıkardı. Duygu yüklü olan şarkısının hayranlarına ilaç olmasını dilediğini söyleyen Irmak Arıcı, "Yakın bir kız arkadaşım eski sevgilisi hakkında dertlerini bana anlattıktan sonra kafede oturup bir peçeteye yazdım bu şarkıyı" dedi.

Şarkının klibi Taksim'de, Bedirhan Yeral yönetmenliğinde çekilirken aranjesini Kağan Kamitoğlu'nun yapmış. Irmak "Söz yazarken ilham kaynağınız ne oluyor?" sorusuna Arıcı, "Üzüntü, stres, ayrılık ve çevremdekileri yaşadıkları ilişkinin ardından ayrılık ile ilgili aldıkları kararlar etkili oluyor. Kendimi yeni sözlerle ve projelerle arındırdığım bir zamandayım. Mutluyken zaten yazılmıyor ki bir şey. Biraz mutsuz olmak lazım ki üretebilelim. Ben duygusalım biraz ama gizliyordum. Artık gizlememe kararı aldım. Hisli insanlarız" yanıtını verdi. Irmak Arıcı, ayrıca yapımcı ve menajer olarak Murat Işılak ile artık çalışmalarını sürdüreceğini, kariyer planlamasını profesyonel olarak yürüteceğini açıkladı.