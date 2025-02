Gasegnet listeleri altüst etti

Almanya'nın rap sahnesinin iki dev ismi Apache 207 ve Luciano, uzun zamandır beklenen ortak projeleri Gasegnet ile büyük bir çıkış yaptı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan şarkı, kısa sürede listelere hızlı bir giriş yapıp 5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı. Güçlü prodüksiyonu, akılda kalıcı melodileri ve ikilinin enerjik performansıyla dikkat çeken Gasegnet, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Şarkının prodüksiyon koltuğunda Jumpa, Miksu & Macloud gibi Almanya rap sahnesinin en önemli prodüktörleri yer alıyor. Mix işlemi Odrizz ve

Hubertus Dahlem tarafından yapılırken, mastering ise Lex Barkey'e emanet edildi.

Şarkının başarısı sadece dinlenme sayılarıyla da sınırlı değil. Gasegnet, Almanya ve Avrupa'nın birçok müzik listesinde üst sıralara tırmandı ve sosyal medyada viral oldu. Apache 207 ve Luciano'nun bu güçlü iş birliği, hayranlar tarafından "Yılın en iyi düetlerinden biri" olarak yorumlanıyor. İki dev isim, bu projeyle sınırlarını bir kez daha genişletirken, ilerleyen dönemde başka sürpriz çalışmaların da gelebileceğine dair sinyaller veriyor.



Nazlı Yaşan, Açık Kapı sahnesine damga vurdu!

Sahne performanslarıyla da ilgi çeken Nazlı Yaşan, Gülşen'in konuk olduğu İbrahim Selim'in sevilen programı Bu Gece'de yer aldı. Açık Kapı performansıyla izleyicilerin karşısına çıkan Yaşan, kendi parçası Beni Dinlesen ile büyük beğeni topladı.

Yaşan'ın seslendirdiği Beni Dinlesen'in söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesinde Yaşar Görkem Arslan'ın imzası bulunuyor. Şarkı, tüm dijital platformlarda ve Spotify'da dinleyicilerle buluşuyor. Sahnelere de devam eden Nazlı Yaşan aynı zamanda nisan ayında yayınlayacağı yeni parçası için de stüdyo çalışmalarını sürdürüyor. Heyecanla bekliyorum.



Lisa, Doja Cat ve Ray'den yeni iş birliği: Born Again

Dünyaca ünlü K-Pop ikonu, rapçi, şarkıcı ve dansçı LISA, merakla beklenen yeni single'ı Born Again'i, Doja Cat ve RAYE ile birlikte Lloud Co./ RCA Records etiketiyle yayınladı.

Dinamik ve enerjik pop parçası, üç global süperstarı bir araya getirerek her birinin yeteneklerini gözler önüne seriyor. Parçanın beraberinde, Bardia Zeinali (Sabrina Carpenter, Tate McRae, Kacey Musgraves) tarafından yönetilen yepyeni bir müzik klibi de hayranlarla buluştu. Born Again, LISA'nın 2025 yılındaki ilk yeni parçası olmakla birlikte bu ayın sonunda, 28 Şubat'ta çıkacak olan ve merakla beklenen ilk solo albümü Alter Ego'da da yer alacak.

Albümde ayrıca Rosalía ile seslendirdiği New Woman, Moonlit Floor ve Billboard Global Ex. US Chart'ta 1 numara, Billboard Global 200 Chart'ta ise 4 numara olarak listelenen Rockstar şarkıları da yer alacak.

Rockstar, 2024 yılında YouTube'da 260 milyon izlenmeye ulaşarak LISA'ya MTV VMA ödüllerinde 'En İyi K-Pop' ödülünü kazandırdı. Alter Ego albümünde LISA, her biri farklı bir kişiliği temsil eden beş karakteri canlandıracak. 2025, LISA için heyecan verici bir yıl olmaya şimdiden başladı. Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım atıyor. HBO'nun 16 Şubat'ta yayımlanacak The White Lotus dizisinin üçüncü sezonunda yer alacak. Ayrıca nisan ayında LISA, Coachella festivalinde ilk kez solo sanatçı olarak sahne alacak.