Almanya'nın efsanevi rap ikilisi YKKE- Yung Kafa & Küçük Efendi, Türkiye rap sahnesinin yükselen yıldızı MOTIVE ile güçlerini birleştirdi! Merakla beklenen Karanlık adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni topladı ve müzik listelerinde hızla yükselmeye başladı. Şarkının klibi İstanbul'da çekildi ve şehrin mistik atmosferiyle YKKE'nin avangart tarzı birleşerek görsel bir şölene dönüştü.

İlk kez MOTIVE'in İstanbul konserinde seslendirilen Karanlık, seyirciden tam not alırken, ikilinin sahne enerjisi izleyenleri büyüledi.YKKE, 2017'den bu yana Diamonds ve Summer of My Life gibi hitleriyle Almanya, Avusturya ve İsviçre'de hip-hop'u başka bir boyuta taşırken Gringo, Xatar, SSIO, Celo & Abdi, Dardan, Ufo361, Jamule ve MOTIVE gibi dev isimlerle yaptığı iş birlikleriyle Avrupa rap sahnesinde güçlü bir etki yarattı.

Şimdi ise Apache 207'nin stüdyolarına girmesi, Bausa, Jumpa ve Miksu / Macloud ile yeni projeler için çalışmaların devam etmesi YKKE'nin gelecekte de müzik sahnesini şekillendirmeye devam edeceğinin kanıtı.

YKKE, yüzü olmayan bir efsane. Kimlik yok, sınır yok, sadece hisler var.



Osman Şahin'den derin bir hesaplaşma

Elektro-arabesk müziğin güçlü sesi Osman Şahin, yeni şarkısı Toprak Altındayım ile dinleyicilerini aşkın izleri, unutulmayan sözler ve derin kırgınlıklarla dolu bir hikayeye davet ediyor. Bu şarkı, sanatçının ilk solo eseri "Dağıldım" ile kurduğu duygusal bağın bir devamı niteliğinde.

Dağıldım, bir aşkın ardından gelen çöküşü ve kayboluşu anlatırken, Toprak Altındayım o dağılmanın geride bıraktığı izlere odaklanıyor.

"Sözleri unutmadım, nasıl dağıttın?" satırlarıyla, ilk parçadaki duygulara doğrudan bir gönderme yapan Osman Şahin, yaşananların hala iz bıraktığını vurguluyor. Bu şarkı, bir sürecin tamamlanması değil, içsel bir hesaplaşmanın ve geçmişle yüzleşmenin melodik bir yansıması.

Aşkın insanda bıraktığı izleri, hafızadan silinmeyen anları ve geride kalan duygusal enkazı anlatan Toprak Altındayım, Osman Şahin'in elektro- arabesk tınıları ve güçlü vokaliyle dinleyicilere derin bir atmosfer sunuyor. Sanatçının müziğinde sadece melodiler değil, hissettirdiği gerçeklik ve yaşanmışlık da ön planda.



Aysemen & Flue'dan yeni şarkı

Alternatif pop'un sevilen isimleri Aysemen ve Flue, yeni şarkıları Gücüm Yok Aşka ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Unutulan aşkları hatırlatan bu etkileyici parça, tüm dijital platformlarda yayında olacak! Şarkının söz ve müziği Flue (Ahmet Kaan Şahin) imzası taşırken, düzenlemesi Erdi Altun, mix & mastering işlemleri ise Ercan Çiftçi tarafından yapıldı. Yapımcılığını Alev Karpuz'un üstlendiği şarkının görsel dünyası da oldukça iddialı.

Aysemen şarkıyla ilgili "Flue ile müzik kampındaydık. Zor bir dönemden geçiyordum. Benim bir şarkım var tam senin ruh haline uygun deyip Gücüm Yok Aşka'yı dinletti. Sabaha kadar şarkıyı dinledim. Sanki benim için yazılmış gibiydi. Ben kendimden çok şey buldum şarkı da. Gücüm yok aşka sözleri ve hissiyatı ile en sevdiğim çocuğum gibi oldu. Kırık bir kalpten kulaklarınıza, ruhunuza sesleniyorum. Ve kırık kalplerinize kocaman sarılıyorum" diyor. Kapak fotoğrafı ve klip yönetmenliği Önder Barış Özçoban'a ait. Fotoğraf düzenlemelerinde ise 3D artist Murat İnci'nin dokunuşları yer alıyor.