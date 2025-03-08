Müziğe pop soundları ile başlayan Alper Erözer, kariyerinde yeni bir döneme girerek sound'unu baştan sona yeniledi. Alternatif indie tınılardan ilham alarak rock temelli sesleri kendi tarzında yorumlayan sanatçı, modern dokunuşlarla klasik tınıları birleştirerek hem samimi hem de güçlü bir anlatım sunuyor.

Bu yeni dönemin ilk ürünlerinden biri olan Bazen, müzikseverlerle buluştu! Alper Erözer ve Engin Berk Söğüt imzası taşıyan şarkının sözleri ve bestesi, dinleyicileri derin duygulara sürüklerken, prodüksiyon tarafında ise Kult ve Bonnieroger bulunuyor. Futurhythm prodüksiyonuyla hayat bulan çalışmanın kreatif direktörlüğünü Fatih Tandoğan üstleniyor. Alper Erözer'in bu dönüşümünü taçlandıran bir diğer şarkı ise İyileşemem ki! Melodik yapısı ve etkileyici sözleriyle dikkat çeken parça, sanatçının müzikal olgunluğunu gözler önüne seriyor. Yeni tarzının en güçlü yansımalarından biri olan İyileşemem Ki, Alper Erözer'in duygusal derinliğini ve sahiciliğini ön plana çıkarıyor. Bazen ve İyileşemem Ki tüm dijital platformlarda yayında!



Kör Bıçak'ta tanıdık bir imza

Ece Seçkin'in heyecanla beklenen Spektrum albümünün yeni teklisi Kör Bıçak, geçtiğimiz gülerde dinleyicilerle buluştu. Söz ve müzikte Cem Adrian imzası taşıyan Kör Bıçak'ın düzenlemesi Sabi Saltıel & Samed Nalbant'a ait...

Şarkının çok beğenilen klibinde ise yönetmen koltuğuna Ece Seçkin'in yakın arkadaşı Uğurcan Uruk oturuyor. Çok başarılı bir isim, bir çok yerde adını görebilirsiniz. Kendisini de tebrik ediyorum. Eğer hâlâ dinlemediyseniz söz ve müziğinde sevgili Cem Adrian imzası olan şarkıyı Ece de çok güzel okumuş.



Türkçe popun kurallarını bozan EP: Avare

Çok farklı bir çıkış yaptı. Arkadaş çevremde "Dinledin mi?" diyen çok oldu tabi. Ben de dinledim, çok ta başarılı buldum. Tebrik ederim, güzel bir çıkış yakaladı, devamı gelir umarım.

Genç sanatçı Baran Mengüç'ten bahsediyorum, müziğin sınırlarını zorlayan ilk EP'si Avare ile dinleyiciyi ritmik bir keşfe davet ediyor. Roman müziğinin coşkusunu Brazilian Funk, Jersey Club ve Bollywood tınılarıyla harmanlayan altı şarkılık bu çalışma, alışılmış pop kalıplarını yıkıyor. Geleneksel ile moderni cesurca buluşturan Avare, her parçasında farklı bir atmosfer yaratırken, Mengüç'ün kendine özgü müzikal duruşunu ortaya koyuyor. Yolun açık olsun...