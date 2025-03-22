Bu yıl 20. Yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif Rock müziğin fenomen grubu Mother Mother, haziran ayında yayınlanacak 10. Stüdyo albümlerinin turnesi kapsamında Türkiye'de olacak. Kabına sığmaz enerjisi ve kendine özgü dizeleriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mother Mother, Ryan Guldemond (vokal, gitar), Molly Guldemond (vokal, synth), Jasmin Parkin (vokal, klavye), Ali Siadat (davul) ve Mike Young'dan (bas) oluşuyor.

Bu yıl birlikteliklerinin 20. yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif rock müziğin fenomen grubu, 6 Haziran 2025'te yayınlanacak olan 10. Stüdyo albümleri Nostalgia'nın gelişini müjdeleyen Make Believe adlı parçasını Parlophone/Warner Records etiketi ile yayınladı. Mother Mother, Avrupa Turnesinin startını Stockholm'de vereceği büyük bir açık hava konseri ile başlatacak ve yaz boyunca yeni albümleri Nostalgia'nın turnesi kapsamında birçok önemli festivalde sahne alacak.



DENİZ MÜZESİ'NDE NEFES KESİCİ KONSER

Türk pop müzik tarihine adını yazdırarak unutulmazlar arasına giren Ayşegül Aldinç, bu akşam Deniz Müzesi'nde nefes kesici bir performans sergileyecek.

Bu yıl daha fazla konser vererek sevenleriyle buluşmaya başlayan Aldinç, güçlü yorumuyla taçlandırdığı şarkılarının yanı sıra hoş sohbetiyle unutulmaz anlar yaşatıyor. Sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüleyen Aldinç, müzikle iç içe geçen kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Kendini daima yenileyen Aldinç, konserlerinde geçmişten günümüze kadar uzanan diskografisinin farklı köşelerindeki şarkılarla bir gezintiye çıkarıyor.



LAYLA PULİÇE'DEN UNUTAMADIM

Şarkılarıyla taze bir heyecan yaratan Layla Puliçe en yeni teklisi Unutamadım ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Layla Puliçe şarkılarıyla yarattığı renkli atmosferle dinleyicisinin etrafını sarıyor. Kendine has bir müzik evreni yarattığını dile getiren Puliçe yeni şarkısı için "Bir ayrılığın ardından yaşanan unutulamamış bir sevdanın, sevdamın hikayesidir anlattığım" diyor.

Zaman geçtikçe daha da hüzün veren bu duyguyu kalpte taşımanın yarattığı melankoliyi anlattığını ifade eden sanatçı; "Sevdanın, hüznün, ayrılığın acısını paylaşmak istediğim paylaştıkça da iyileştireceğini düşündüğüm bir şarkıdır Unutamadım" diyor. Layla Puliçe'nin bu yeni çalışmasının çok güzel bir düzenlemeyle, çok kıymetli müzisyenlerin enstrümanlarıyla kattıkları ahenkle daha da derinleşen bir şarkı olduğunu her yönüyle bize yansıtıyor.