Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams ile KüçükÇiftlik Park'ta saykodelik bir gece yaşanacak! Döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerle saykodelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, 29 Mayıs'ta, izleyici coşkusuna hayran oldukları İstanbul'da bir kez daha sahne alacak.

Maskeleriyle kimliklerini sır gibi saklayan, mistik ve sakin bir sound'a sahip olan Glass Beams, Taurus, Kong, Rattlesnake gibi hit şarkılarını KüçükÇiftlik Park'ta seslendirecek. Epifoni ve All Things Live Middle East organizasyonuyla gerçekleşecek konseri verecek Glass Beams'in müzikal serüveni, 1970'lerin sonunda Hindistan'dan Melbourne'a göç eden babasıyla ilgili çocukluk anılarının yeniden canlanmasıyla ortaya çıktı. Grup, Doğu ve Batı, eski ve yeni arasındaki bu çapraz tozlaşma ruhunu, kendi ürettiği çalışmalarında yakalamaya çalıştı.

Glass Beams, canlı enstrümantasyon ve DIY elektronika prizması aracılığıyla kültürlerin ve seslerin zamansız bir füzyonunu sunuyor ve tüm bunları kendi yarattıkları büyüleyici ve mistik bir görsel dünyaya sarıyor. Glass Beams, ilk EP'si Mirage ve kısa süre önce yayınladığı Mahal ile sosyal medyada kulaktan kulağa yayılarak milyonlarca yeni takipçiye ulaştı. Canlı performansları için solo projeden üçlüye dönüşen grup, hem ilk Avrupa hem de Kuzey Amerika turnelerinde tüm konserlerinde yok satarak olağanüstü bir başarı elde etti. 2021'deki çıkışlarından bu yana kısa bir süre geçmiş olsa da Glass Beams, Primavera Sound, Best Kept Secret gibi güncel müziğin vitrini sayılabilecek festivallerdeki hipnotize edici sahneleriyle yeni bir saykodelik müzik dalgası yarattı.



KARANLIK BİR ODADA KALPLE HESAPLAŞMA

Görkem Baharoğlu'nun GTR Müzik etiketli yepyeni teklisi Gölge; uzamış veya ertelenmiş bir yas sürecini anlatıyor. Yas; hayatımızda dönem dönem biten ilişkilerden sonra yitirilen sevginin kalpte yarattığı hüzün dönemi midir? Yoksa kaybettiğimiz yakınlarımızı sonsuzluğa uğurlayamadığımız bir arafta kalma hali mi? Bu düşünceleri akustik tınılı notalar eşliğinde bize sorgulatıyor.

Görkem Baharoğlu; bu şarkıda unplugged akustik bir sound'u dinleyicilere sunuyor. Albümdeki tüm vokal, gitar, saksafon, davul, düzenleme, miksaj Görkem Baharoğlu'na, albümün mastering'i Feryin Kaya tarafından hazırlandı. Sözler ve geri vokalde Elif Ece ER Görkem Baharoğlu'na eşlik ediyor.

Bir yas sürecinin anlatıldığı Gölge için Görkem Baharoğlu şunları söylüyor: "Şarkı uzamış veya ertelenmiş bir yas sürecini anlatıyor. Nedir yas? Hayatımızda dönem dönem biten ilişkilerden sonra yitirilen sevginin kalpte yarattığı hüzün dönemi mi? Yoksa kaybettiğimiz yakınlarımızı sonsuzluğa uğurlayamadığımız bir arafta kalma hali mi? Hem birini kaybetmek hem ondan vazgeçememek... Ruhun karanlık bir odada kalple hesaplaşma süreci belki de yas. Sevgili eşim Elif Ece Er'in back vokallerdeki eşliği dinleyicinin şarkıya katılımı gibi bir tat bıraktı."



İYİLİK ELÇİSİ PINAR YILDIZ

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunu olan güzel şarkıcı Pınar Yıldız, üç yıl Amerika'da sahne aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sahne ve single çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Pınar Yıldız önceki gün sözleri Sibel Algan'a, müziği Stephan Saban'a ait, aranjesini Sakiler'in (Serkan Balkan) üstlendiği Tamam Pampa adlı rengarenk kıpır kıpır bir yaz şarkısı yayınlandı.

Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Pınar Yıldız aynı zamanda bir iyilik elçisi. Öğrencileri ve müzisyen arkadaşlarıyla birlikte, gönüllü olarak huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumunda konserler veren Pınar Yıldız'ın hayalide, Yıldız Tatil Köyü adında yaşlı ve hayvan bakım evi inşa etmek.