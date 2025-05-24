T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak tarihi Guns N' Roses konserine sayılı günler kala, dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı. Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 tırlık ekipman Türkiye'ye gelmek üzere. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak. Axl Rose'un tamamen siyah dekore edilmesini istediği kulis ve grubun Türkiye'ye özel hazırlattığı geleneksel lezzetlerle dolu menü birleşince, bu konser yalnızca sahnesiyle değil, perde arkasıyla da uzun süre konuşulacak.

Haftalardır devam eden prodüksiyon hazırlık sürecinde kullanılacak kablo 150 km'yi aşıyor. Sadece sahne değil, kulis detayları da en az konser kadar konuşulacak. Geleneksel Türk mutfağından imam bayıldı, lahmacun, kebap, içliköfte, zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava gibi Türk lezzetleri, kulis listesinde yer aldı.

MİLYONLARCA HAYRANLARI VAR

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen grup, İstanbul'da orijinal tam kadrosuyla sahne alacak. 1993'teki efsane konserin ardından, 32 yıl sonra aynı stadyumda yeniden tarih yazılacak. Sahne enerjisiyle dikkat çeken Amerikan rock grubu Rival Sons'un açacağı gecenin finalinde, efsane grup Guns N' Roses unutulmaz bir performansla sahneyi devralacak.



Yılın sürpriz düeti

Türk müziğinin iki güçlü ismi Seda Sayan ve Tan Taşçı, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak özel bir projeyle bir araya geldi. Söz ve bestesi Tan Taşçı'ya ait olan Kızılca Şerbet, etkileyici melodisi ve çarpıcı sözleriyle müzikseverlerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor. Sanat dünyasında her daim ses getiren işlere imza atan Seda Sayan, bu kez duygunun ve yorumun ustası Tan Taşçı ile aynı şarkıda buluşarak dikkatleri üzerine çekiyor. İkilinin müzikal uyumu, Kızılca Şerbet'te zarif bir dengeyle hayat buluyor.

Şarkının güçlü prodüksiyonunun arkasında ise aranjör Yasin Keleş bulunuyor. Modern altyapılarla harmanlanan aranje, şarkıya zamansız bir atmosfer katıyor. Klip yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu üstleniyor. Görsel dünyasıyla da büyük beğeni toplayacak video klip, şarkının duygusal yoğunluğunu estetik bir anlatımla izleyiciye sunuyor. Kızılca Şerbet, Seda Sayan'ın güçlü yorumunu Tan Taşçı'nın duygu yüklü besteciliğini buluşturarak Türk müziğinde yeni bir iz bırakmaya aday.



Tamer Gürsoy albümüne Minik Serçe dokunuşu

Başarılı müzisyen Tamer Gürsoy, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Yıkılsın Meyhaneler şarkısıyla kısa sürede radyo listelerinde yükselişe geçti. Gürsoy yakın dostu Sezen Aksu'nun gönüllü prodüktörlüğünde beş şarkılık bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi. Sonbahar aylarında yayınlanacak albümdeki şarkılarda Minik Serçe'nin imzası olacak. Gürsoy, "Albümde yepyeni bomba gibi şarkılar var. Can arkadaşım Sezen'le birlikte üzerinde canla başla çalıştığımız bu albümü müzikseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım" dedi.