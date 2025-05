Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas bu yaz İstanbul'a geliyor! Müzik tarihine damgasını vuran hit şarkıları ve unutulmaz sahne performanslarıyla milyonları peşinden sürükleyen grup, 11 Temmuz 2025 tarihinde Yenikapı Festival Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Where Is The Love?, I Gotta Feeling, Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, Pump It ve Let's Get It Started gibi dünya çapında ses getiren şarkılarıyla hafızalara kazınan grup, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde milyonların sevgisini kazandı.

Bugüne kadar 6 Grammy Ödülü, MTV Müzik Ödülleri ve birçok uluslararası başarıya imza atan Black Eyed Peas, son yıllarda Latin ve Afrobeat etkili prodüksiyonlarıyla müzikal çizgisini daha da zenginleştirdi. Grup, geçtiğimiz günlerde İstanbul konserini duyurdu. Şehrin kalbinde, deniz manzarası eşliğinde binlerce müzikseveri bir araya getirecek bu unutulmaz geceye tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı.

FİLM GİBİ ŞARKI İNSAN LEKESİ

Türk Pop Müziğinin iki duayen ismi Deniz Seki ve Ozan Doğulu müzikal iş birliklerini yepyeni projeleri İnsan Lekesi ile taçlandırıyor! Deniz Seki'nin yaşamındaki kırılma noktalarından ilham alınarak Seki'nin üzerine adeta özel bir kıyafet gibi dikilen eserin sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu'na ait. Şarkının düzenlemesinde ise usta müzisyen Ozan Doğulu'nun imzası var!

Klipte Ozan Doğulu'nun Deniz Seki'nin yaşamının bir izdüşümü olarak İnsan Lekesi'ni onunla buluşturduğu anlar ise tüm izleyenlerin gözlerini dolduracak! Seki ve Doğulu dizelerinde geçtiği üzere gülüne diken olmayanların, bazen konuşsa da dilsiz sayılanların, kalbinden nice insan lekesini çıkaramayanların isyanı olan yepyeni şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurarak sektöre bir başyapıt kazandıracak.