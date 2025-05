Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından Selin, ilk stüdyo albümü Tek Kişilik Masa ile sahneyi devralıyor. Albümü çıkmadan önce dinleme fırsatı buldum. Öncelikle sevgili Selin ve ekibine teşekkür ederim. Mabel Matiz, Canozan ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi müziğin efsane isimleriyle yaptığı çarpıcı düetlerle dikkat çeken ve 12 şarkıdan oluşan albüm klipleriyle birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandı. Selin'den albümün adıyla ilgili çarpıcı mesaj da var: "Tek kişilik masada oturmak eksiklik değil, yüzleşme, özgürleşme ve kendi gücünü fark etmeyi anlatıyor."

Pandemi döneminde adını duyurduğu, 65 milyondan fazla dinlenen Yalancı Bahar, Canozan iş birliğiyle çıkan Seni Gördüğüm An, söz yazarlığıyla öne çıktığı Farkında Değildin ve listelerden inmeyen Şıp gibi parçalarıyla adını duyuran Selin, merakla beklenen ilk albümü Tek Kişilik Masa'yı dinleyicilerle buluşturdu. Türkiye ve global sahnelerin dikkat çeken sanatçısı Selin, albümünün duyurusunu bir önceki akşam Kadıköy'de bir AVM'nin girişine kurulan tek kişilik masasında yaptı. Selin'in pop temelinde alternatif, indie, rock, R&B türlerinin izlerini taşıyan ilk stüdyo albümü, ilişkiler güncesi olma özelliğiyle klasik bir aşk albümü olmaktan uzaklaşarak katmanlara ayrılan bir hikaye sunuyor. Tek Kişilik Masa'da, yenen bir öğünü andıran her şarkı, bir duygunun ya da bir yüzleşmenin farklı tonunu taşıyor.

Toksik aşklar, yarım kalmış özürler, narsistik kırılmalar ve en nihayetinde gelen farkındalıkla örülü albüm, Selin'in sıra dışı söz yazarlığıyla dikkat çekiyor. Selin'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı, söz ve beste yazarlığıyla şekillenen albümde yerli ve yabancı prodüktörlerin imzası bulunuyor. Sertab Erener, Mabel Matiz, Canozan ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi güçlü isimlerle yapılan iş birlikleri de albüme özgün bir derinlik kazandırıyor. Albümden benim favorilerim Yanılır Gibi ( feat.Mabel Matiz), Karanlığım Sendin (feat. Dolu Kadehi Ters Tut), Yakala Beni, Sonunda Kaybolmuş gibi beni çeken şarkılar ben listeme ekledim. Sizlerin de dinlemesini isterim ve listeleyin derim.



YÜZLEŞME VE ÖZGÜRLEŞMEYİ ANLATIYOR

Selin, albümüyle ilgili olarak konuştu: Zaman zaman karşımda narsistik bir karakterle yemeğe oturduğum anlar var. Bu kişi aslında herkesin hayatında farklı figürlerle karşısına çıkar; aileden biri, bazen bir arkadaş ya da sevgili... Tek Kişilik Masa bu fark ediş, yüzleşme ve özgürleşmeyi anlatıyor. Bu masada tek başına olmak bir eksiklik değil. Aksine, kendi gücünü fark ettiğin, tek başına da yemeğin tadına varabildiğin anda, gerçek dönüşümün başladığını ifade ediyor. Yaşadığım hislerimi yansıttığım Tek Kişilik Masa'm da beni yalnız bırakmayan Mabel Matiz, Canozan, Dolu Kadehi Ters Tut gibi isimlerle bu hikayeyi paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Onların varlığı bu sofrayı daha anlamlı hale getirdi.



GLOBAL POP İKONU MILEY CYRUS'DAN DOKUNAKLI ŞARKI: MORE TO LOSE

Miley Cyrus, yeni şarkısı More to Lose'u bugün müzikseverlerle paylaştı. Parça, 30 Mayıs'ta Columbia Records etiketiyle yayınlanacak, sanatçının dokuzuncu stüdyo albümü Something Beautiful'un duygusal dünyasına samimi bir bakış sunuyor. Güzel sanatçı, parçayı ilk kez 3 Mayıs'ta New York City'de Casa Cipriani'de dünyaca ünlü mont markası Moncler'in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir Met Gala etkinliğinde canlı olarak seslendirdi. Something Beautiful, iyileşme, dönüşüm ve karanlıkta güzelliği bulma temalarını işleyen kavramsal bir görsel albüm olarak müzikseverlerle buluşacak. Albüme eşlik eden aynı isimli müzikal film ise 6 Haziran 2025'te Tribeca Film Festivali'nde prömiyer yapacak.