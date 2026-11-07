Daha önce konser biletlerini saniyeler içinde ele geçiren botların müzik endüstrisi için nasıl büyük bir tehlikeye dönüştüğünü yazmıştım. Görünen o ki bu tehlike artık başka bir boyuta ulaştı. Botlar bu kez yalnızca bilet satışlarını engellemekle kalmadı, bir konserin iptal edilmesine neden oldu. ABD'li country müzik yıldızı Garth Brooks, Kansas City'de hayranlarının yoğun ilgisini karşılamak için 7 Kasım'a ek bir konser koydu. Ancak 23 Ekim'de biletler satışa çıktığında karşılaşılan tablo şaşırtıcıydı. Sistemde 90 binden fazla kişi sıraya girmişti.

İlk bakışta büyük bir hayran kitlesinin konser için yarıştığı düşünülüyordu. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sıradakilerin büyük bölümü insan değil, botlardı! Otomatik yazılımlar biletleri geçici olarak tutuyor, gerçek seyircilerin koltuklara ulaşmasını engelliyordu. Biletleme şirketi ve konser salonu satışları durdurmak zorunda kaldı. Soruna çözüm bulunamayınca ek konser tamamen iptal edildi. Bilet satın alabilen kişilere de para iadesi yapılacağı açıklandı. Düşünebiliyor musunuz? Bir sanatçı daha fazla hayranıyla buluşmak için konser ekliyor. Ancak karşısına gerçek seyirciler yerine yazılımlar çıkıyor. Sonunda ne sanatçı sahneye çıkabiliyor ne de hayranları o konseri izleyebiliyor.

BİLETİ ALAN KİM?

Botların çalışma mantığı aslında basit. Siz bilet sitesine girip koltuk seçmeye çalışırken otomatik sistemler aynı anda binlerce işlem yapabiliyor. Bazıları biletleri satın almak, bazıları ise satış sürecini manipüle etmek için kullanılıyor. Böylece bir konserin gerçek talebini ölçmek bile zorlaşıyor. Önünüzde 50 bin kişinin beklediği bir sıra düşünün. Bunların kaçı gerçekten o sanatçıyı dinlemek istiyor? Kaçı yalnızca biletleri ele geçirip daha yüksek fiyatlara satmanın peşinde?

Üstelik sorun yalnızca Amerika'da yaşanmıyor. İngiliz şarkıcı RAYE'nin Londra'daki 5 bin kişilik Royal Albert Hall konseri için tam 1,8 milyon ön kayıt oluşturuldu. Ancak sanatçının ekibi, yüz binlerce sahte kaydın yapay zekâ destekli botlarla üretildiğini açıkladı. Bunun üzerine ön satış planı değiştirildi ve gerçek hayranları belirlemek için başvuruların elle incelenmesine karar verildi. Teknolojinin geldiği noktaya bakın! Yapay zekâ destekli yazılımlar milyonlarca başvuru oluşturuyor, gerçek insanları ayırt etmek için yeniden insan gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye'de de büyük konserlerin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenebiliyor. Elbette sanatçılara gösterilen gerçek ilginin bunda önemli payı var. Ancak artık yalnızca satış hızına bakarak bir konserin ne kadar büyük ilgi gördüğünü söylemek yeterli değil.

Asıl sorgulamamız gereken, biletleme sistemlerinin bu saldırılara karşı ne kadar güvenli olduğu. Çünkü bir müzikseverin sevdiği sanatçıyı izleyebilmek için hem yüksek bilet fiyatlarıyla hem de otomatik yazılımlarla mücadele etmek zorunda kalması kabul edilebilir değil. Eskiden konserler yeterince bilet satılamadığı için iptal edilirdi. Şimdi ise bilet almak isteyen gerçek seyirciye ulaşılamadığı için iptal edilebiliyor. Anlayacağınız, botlar artık yalnızca biletleri değil, konserleri de elimizden almaya başladı.