Şener Şen’den Songül Öden’e, Haluk Bilginer’den Ayça Bingöl’e kadar birbirinden ünlü oyuncu, seyircisine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. “Yıldızlarla dolu sahnelerde perdeler hiç kapanmasın” diyen seyirci ise biletleri çabucak tükenen oyunlara yetişebilmek için yoğun çaba içerisinde

Pandemi sebebiyle uzun bir süre seyircisinden uzak kalan tiyatrolar, sahneye koydukları yeni oyunlarla adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Pandemi öncesindeki kadar olmasa da oldukça yoğun bir sezon var. Örneğin "Bu akşam hangi oyuna gitsem" diye bilet sitelerine baktığınızda kafanızın karışıp onlarca alternatif arasından kolayca karar veremeyeceğiniz bir durum söz konusu.

İşte ben de bu derde derman olmak için, seçenekler arasında öncelik vermeniz gereken oyunları toparladım. Ancak şunu belirtmem gerekiyor: Maalesef çoğu seyirci, oyunun konusu ve yönetmeninden çok kadrosuyla yani, oyunda kimin oynadığıyla ilgileniyor. Hal böyle olunca tanınmış isimlerin oyunları biraz daha öne çıkıyor. Dolayısıyla popüler kültür etkisinde kalarak bir seçki hazırladığımı itiraf ediyorum. Bir de not: Oyunların tarihlerine bilet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun, bu biletler gerçekten yok satıyor.







USTALAR DA SAHNEDE TV YILDIZLARI DA

Önce ustalardan başlayalım: Şener Şen 40 yıl aradan sonra geri döndüğü tiyatro sahnesinde Zengin Mutfağı adlı oyunla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Tiyatroseverlerin usta oyuncuyu sahnede görme sevdası sebebiyle DasDas Sahne'de sahnelenen oyunun biletleri günler öncesinden tükeniyor. DasDas Sahne'nin büyük ilgi gören yeni oyunu Deli Bayramı'nda, aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde rol alan Didem Balçın başarılı performansıyla beğeni kazanıyor. Yine aynı yerde sahnelenen Vahşet Tanrısı da Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen gibi isimleri aynı sahnede buluşturuyor.







Usta oyuncu Nevra Serezli Tiyatrokare oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür ile ayakta alkışlanmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu'nun tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri 16 sezondur kapalı gişe oynuyor. Şerif Erol, kendisine Afife Tiyatro Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandıran, Pürtelaş Tiyatro oyunu Baba'yla seyirciyle buluşuyor.







Semaver Kumpanya'nın beş sezondur kapalı gişe sahnelenen oyunu Cimri de Serkan Keskin unutulmaz bir performans sergiliyor. Süheyl-Behzat Uygur kardeşler Süt Kardeşler adlı oyunlarıyla izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Melis Birkan ve Caner Cindoruk Yeni Bir Şark'ı adlı oyunlarıyla seyircisini Moda Sahnesi'ne davet ediyor. ATV dizisi Kardeşlerim'in başrolü Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın'la sahneye çıktığı Üçü Bir Arada adlı oyunda erkeklik hallerini sorguluyor.

Oya Başar ile Begüm Birgören de Plastik Aşklar adlı oyunda eğitimli kültürlü bir kadınla, geleneklerden bir haber diğer kadının yüzleşmeleri anlatılıyor.







ÜÇ OYUNCU 26 FARKLI KARAKTER

Güzel oyuncu Songül Öden, Lal Hayal adlı oyunda yedi farklı kadına hayat veriyor. Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yıllarca sahnelediği Ben Anadolu adlı oyunda da Ayça Bingöl, tarih boyunca yaşamış 16 farklı kadın karakteri canlandırıyor. Haluk Bilginer de kurucusu olduğu Oyun Atölyesi'nde Kral Lear, Pencere ve Kundakçı adlı üç oyunda boy gösteriyor. Üç oyun da kapalı gişe yoluna devam ediyor. Önceki gün prömiyer yapan Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Evlilikten Sahneler de Ece Dizdar ile Öner Erkan başrolü paylaşıyor. Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'le aynı sahneyi paylaştığı Uygur Sanat Tiyatrosu oyunu Unutmak 5 Kasım'da Fişekhane'de perdelerini açacak.







FESTİVAL HEYECANI DA BAŞLADI

Tiyatroseverlerin yakından takip ettiği İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 25. kez yapılıyor. İKSV tarafından düzenlenen festival dün akşam (22 Ekim'de) Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz ile başlayacaktı ancak oyuncunun provalar sırasında ayak bileğini incitmesi sebebiyle oyun kasım ayına ertelendi. Resmen nazar değdi ünlü oyuncuya. Acil şifalar diliyorum Tekindor'a. Dolayısıyla festivalin fiziki olarak takip edilecek ilk oyunu Emre Kınay'ın rol aldığı Irgat adlı oyun olacak. Kınay'ın Shakespeare tiradı sunacağı oyun 25 ve 26 Ekim'de Duru Ataşehir'de sahnelenecek. "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla yola çıkan ve 20 Kasım'a dek sürecek festival, 25 yerli ve yabancı yapımı seyirciyle buluşturacak. Yabancı yapımlar arasında ise İtalyan yönetmen Pippo Delbono'nun Neşe adlı oyunu ile Simon Stone'nun yönettiği Medea adlı iki oyun merakla bekleniyor.