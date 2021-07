Biz Türk kadınları ailemiz için kendimizden vazgeçebiliyoruz

Özbekistan’da da reyting rekorları kıran, atv’nin Bozkır Arslanı Celalleddin dizisinde Kutlu Bike karakterini canlandıran Özbek oyuncu Yulduz Radjabova başarılı performansıyla dikkat çekti. Özbek oyuncu; “Bu tarihlere can vermek, onları günümüzde yaşatmak kolay iş değildir. Böyle tarihi bir dizide rol almak benim için çok önemli Çok büyük gurur duydum” diyor

Türkiye ile Özbekistan ortak yapımı olan ve yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen atv dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dün akşam yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Bozdağ Film'in iddialı projesinde Emre Kıvılcım ile başrolü paylaşan Özbek oyuncu Yulduz Radjabova da canlandırdığı Kutlu Bike karakterinde gösterdiği başarıyla adından bahsettirmeyi başardı. Kısa zamanda izleyicilerin en merak ettiği oyunculardan olan güzel oyuncu ülkesinin de en gözde aktrislerinden. Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü, Drama Tiyatrosu ve Film Oyunculuğu Fakültesi lisans eğitimi alan Radjabova, 2015 yılında en iyi kadın oyuncusu seçilmiş ve geçtiğimiz yıl da prestijli ödüllerden şöhret madalyası sahibi olmuştu. Didar Tiyatrosu'nun oyunlarında da sahneye çıkan deneyimli oyuncu böylesine büyük prodüksiyonlu tarihi bir dizide rol aldığı için çok mutlu. Bu görkemli dizinin kendisi için büyük şans olduğuna inanan güzel oyuncu, rol arkadaşlarından Türkçe öğrendiğini ve onlarla aile gibi olduklarını anlattı.

- Bu proje için teklif aldığınızda, senaryoyu okuduğunuzda ilk olarak ne hissettiniz?

- Özbekistan ve Türkiye ortaklığında çekilecek bu projeden uzun süredir haberdardım. Özbeklerin ve aynı zamanda bütün Türklerin atalarından olan; etkisi Orta Asya'dan Anadolu'ya, günümüzde Hindistan ve Pakistan'ın da bulunduğu coğrafyaya kadar uzanan Celaleddin Harzemşah'ın yaşamını anlatan bu dizide rol almak benim için çok önemliydi. Büyük gurur duydum. Seçmelere davet edildiğimde çok büyük bir heyecan ve sorumluluk hissettim. Çünkü ilk defa sadece tarihimizi değil, aynı zamanda kültürümüzü de dünyaya tanıtma imkânı elde edeceğimiz bir projeydi.

- Kutlu Bike'yi nasıl anlatırsınız, sizi etkileyen özellikleri nelerdir? Karakterin motivasyonu nedir?

- O dönemin kadınlarının çok iradeli, açık fikirli, mert ve cesur olduğunu hepimiz biliyoruz. Türklerin tarihinde kadının önemi tartışılmaz. Sadece kendilerini değil, aynı zamanda ailelerini ve sevdiklerini de koruma potansiyeline sahiptiler. İyilik yolunda gerekirse kendilerinden bile vazgeçmişlerdir. Kutlu Bike de bu kadınlardan biri. Ailesini kurtarmak için vicdanından vazgeçip hayatının bir yalana dönüştüğünü kabul ettiği bir dönemde aşk onun kurtarıcısı oluyor. Elbette bu tür rolleri oynadığınızda kahramanın içindeki bazı duygular size de geçiyor ve dünyaya bakış açınızı bazı noktalarda etkiliyor diyebilirim.



ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLÜYORUM



- Sette ortam nasıldı, ekibin uyum sürecinde neler yaşandı?

- Bozdağ Film tarafından bir araya getirilen ekip muhteşemdi. Ekibimizdeki herkes işinin ustasıydı. Bu projeye büyük sorumlulukla yaklaştılar. Şunu da belirtmem gerekir ki tüm ekip çok sıkı çalıştı, büyük emek sarf etti. İlişkimiz çok iyiydi. Bize gösterilen saygı ve yardım konusunda hiçbir kusur yoktu.

- Türk dünyasının yıldız oyuncuları ile kamera karşısına geçtiniz. Bu isimlerle çalışmak nasıldı, dil konusunda zorluk çektiniz mi?

- Ünlü ve yetenekli Türk oyuncuları ile çalışmaktan gerçekten keyif aldık. Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kaan Yalçın, Cemal Hünal, Ferhat Yılmaz, Sezgin Erdemir gibi oyuncularla tanıştık ve onların sadece iyi oyuncu değil, aynı zamanda harika birer insan olduklarını gördük. Gelir gelmez Türkçe dersleri almaya başladık. Türkçeyi mükemmel bir şekilde öğrenmemizde Farangis Sharif hocamızın katkısı büyüktü. Hatta şunu da söylemeliyim ki senaryoları bile sadece Türkçe olarak okuttu. Yavaş yavaş Türkçe konuşmaya başladık ve yukarıda saydığımız oyuncular ile daha iyi iletişim kurup büyük aile olmayı başardık. Şimdi ise onları çok özlüyoruz.

- Dizi hem Özbekistan'da hem de Türkiye'de büyük ilgi gördü. Bu süreç boyunca nasıl tepkiler aldınız?

- Özbekistan Cumhuriyeti dizimizi dört gözle bekledi. Dizimizin ilk bölümü ekrana geldiğinde izleyici olumlu düşüncelerini dile getirdi. Diziyi severek takip ettiğini ve bu projeye emek veren herkese teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Her taraftan çok güzel tepkiler geldi. Reyting rekorları kırdı. Aynı olumlu tepkileri Türkiye'de yayına girdiğinde de sosyal medya üzerinden Türk izleyicilerden aldım. Her bölümde sosyal medya üzerinden on binlerce beğeni ve yorum alıyorum. Bu da çok mutluluk ve gurur verici.



EMRE BANA ÇOK YARDIMCI OLDU



- Emre Kıvılcım'la birçok sahneniz var. Sette uyumunuz nasıldı, rol arkadaşınızla ilgili neler söylersiniz?

- Kendisine karşı duyduğum saygı sonsuz. Her yönden mükemmel biri olduğunu düşünüyorum. En başından beri hem dil hem de partnerlik konusunda bana çok yardımcı oldu. Türkçemin kulağa daha iyi gelmesi için sahnelerimizin üzerinde çok çalıştık ve doğru telaffuzlar konusunda yardımcı oldu. Türkçeyi yeni öğrenmiş olmama rağmen kendi sesimle dizide yer aldım. Projeye en büyük katkıyı Emre Kıvılcım sağladı diyebilirim. Oyunculuk tecrübesi, savaş sahnelerine hazırlığı ve her aksiyon sahnesini bizzat oynaması takdire şayan. Emre Kıvılcım'ın gelecekte de çok büyük roller üstleneceğinden eminim. Çok yetenekli biri. Özbek ekibimiz ona çok saygı duyuyor ve onu çok seviyor. O bizim ailemizin bir parçası.