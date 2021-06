Oyunculuk uğruna öğretmenlikten vazgeçti

atv dizisi Maraşlı’ya dahil olan Serhat Parıl aslında Türkçe öğretmeni. Parıl, “Oyunculuk sevdam için öğretmenlik atamasından vazgeçtim. Öğrencilerim 24 Kasım’da Öğretmenler Günümü kutluyor çok mutlu oluyorum” diyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirip ardından bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra oyunculuğa geçti Serhat Parıl. Oyunbozan, Cesur ve Güzel, Seven Ne Yapmaz, Baraj ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldıktan sonra atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'ya dahil oldu. Savcı Tolga karakterini canlandıran Parıl, "Sezon başında totem yapmıştım tuttu, çok beğendiğim bu diziye girdim" diyor.

Oyuncuyla diziyi, karakterini ve oyunculuk yolculuğunu konuştuk.

- Oyunculuktan önce bir süre öğretmenlik yapmışsınız. Devam etmediğiniz için bir pişmanlık yaşıyor musunuz?

- 2004- 2005 eğitim öğretim yılında öğretmenlik yaptım. Şu ana kadar bir pişmanlık yaşamadım.

Hayalini kurduğum, daha çok arzuladığım oyunculuk hedefine ulaşmıştım sonuçta. Pişman olmasam da çok özlüyorum o bir yıllık süreci. Hem de çok... Sadece bir sene deyip geçmiyorum. İçinde genç nesillere bir şey öğretebilmenin, onların gelişimlerine katkı sağlayabilmenin verdiği mutlulukla, dolu dolu geçen kocaman bir yıldı o.



İZ BIRAKMAK NE GÜZEL



- Öğretmenlikten oyunculuğa geçiş süreci nasıl oldu? Sizi oyuncu olmaya iten şey neydi?

- Türkçe öğretmenliğini okurken ikinci sınıftan itibaren eş zamanlı olarak tiyatro da hayatımdaydı.

Bölümümüzdeki tiyatro topluluğuna dahil olmamla daha ağır basmaya başlamıştı bu tutku. 2004 yılında mezun olur olmaz sözleşmeli öğretmenlik yapmaya başladım. Böylece paramı kazanabilecek ve konservatuvar sınavlarına hazırlanabilecektim. Hatta şubat ayında ara atamada sıra bana geldi ancak gittiğim yerde yetenek sınavlarına hazırlanamam diye bu atamayı es geçtim. Bu zor bir karar oldu benim için ama istediğim şey çok netti: Oyunculuk. Bir senelik öğretmenlik sürecimin bitiminde oyunculuk sınavlarına girip kazandım okulu.

- Öğrencilerinizle iletişiminiz devam ediyor mu?

- Her 24 Kasım' da öğretmenler günümü kutluyorlar. Hepsi kocaman oldu şimdi. Meslek sahibi oldular, çoluk çocuğa karıştılar bile. Bazen ekranda görünce mesaj atıyorlar. Akılda kalmak, iz bırakmak ne güzel şeymiş. Çok seviyorum hepsini.

- Öğretmenlik yapmış bir oyuncu olarak okuduğunuz bölümün mesleğinize ne gibi katkıları oluyor ya da oluyor mu?

- Metni deşifre etme, altmetni okuyabilme, karakterleri yorumlayabilme becerileri senaryo üzerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Etkili ve doğru konuşmayı biliyor olmanız oyuncu olarak sizi güçlü hale getiriyor.



İŞ AHLAKI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR



- Devam eden bir diziye sonradan dahil olmak nasıl bir duygu?

- Sanki futboldaki oyuncu değişikliği gibi. Skor ne olursa olsun takımın gücüne güç katmak adına oyuna sonradan girmek... Sonradan dâhil olmak yine heyecan verici ve büyük bir sorumluluk bence.

- Maraşlı'da canlandırdığınız rolle ilgili bilgi verir misiniz? Savcı Tolga nasıl biri?

- Tolga Güraçar, cumhuriyet savcısı. Unvanının ağırlığını, sorumluluğunu sonuna kadar taşıyan ve yaptığı işin hakkını veren biri. 30'lu yaşlarında eğitimli, kibar ve idealist bir savcı. Haksızlığın her türlüsüne dur diyebilen, zorbalığa aman vermeyen cesur ve gözü kara bir yapısı var. Yaşına rağmen birçok karmaşık dosyayı çözmüş. Fazlasıyla inatçı, zeki ve mantıklı biri Tolga. İşinde çok ciddi ve sert görüyoruz onu.

Sosyal hayatında ise bir o kadar eğlenceli bir adam. İşine tutkuyla bağlı. Ha bir de çok yakışıklı.

- Oynadığınız karakterle yakınlık kurduğunuz yerler var mı?

- Tolga karakterinin genç yaşta savcı olması ve bir sürü dava dosyasını çözmüş oluşu, verdiği mücadele anlamında çok hoşuma gitti. Onun bu mücadeleci ruhunu, tiyatro okuyabilmek için verdiğim azme eş tutuyorum bir yandan.

Hayatımda mükemmeliyetçi olmak çok önemli benim için. Tolga' da ise bu fazlasıyla var zaten. Bir de Savcı Tolga' nın iş etiği özellikle örnek alınası. Oyuncu ya da eğitmen olarak işimi yaparken ben de iş ahlakını, etiğini her şeyden önde tutmayı prensip edinmişimdir. Bir de şu var ki bence hoş bir yakınlık; ikimiz de aşık olduğumuzda çok güzel seviyoruz.