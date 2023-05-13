Yarın Anneler Günü. Bu haftaya da annelik konusu ele alan, bir film yakışırdı. Özellikle geleceğin anneleri olacak kız çocuklarına ayrı bir anlam yükleyen, sorunlu anne kız ilişkisinin ileride nelere yol açacağının altını kalın çizgilerle çizen Koku adlı film, nihayet vizyona girdi. Nihayet diyorum çünkü filmin çekimleri pandemi döneminde gerçekleştirildi. Nergis Öztürk ile Yunus Emre Yıldırımer'in başrolünde olduğu, Yasin Çetin'in Burak Gördağ ile birlikte yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunda Hazel Sevim Ünsal imzası var. Çekimleri Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirilen film, ailesinden ilgi ve sevgi göremeyen bir kadının çocuk sahibi olmak istemesiyle gelişen olayları anlatıyor. Başarılı oyuncu Nergis Öztürk'ün canlandırdığı, felsefe profesörü İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Aile kurmak ister ancak, menopoza girdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ama sevgilisinden ayrılmıştır.









PARA KARŞILIĞI HAMİLELİK

Nakliye işiyle de uğraşan yüksek lisans öğrencisi Mustafa ile tanışır ve ona anne olmak istediğini anlatır. Para karşılığı yapılan anlaşma sonrasında hamile kalan İlhan, sıkıntılı bir hamilelik geçirir. Bu zor dönemi, Malatya'da deprem olduğu için köyüne dönmek durumunda kalan Mustafa'nın ailesinin yanında geçirmeye karar verir. Köyde, nergis toplayıcılığı yapan ninesini yeni kaybeden küçük kız Zel ile karşılaşır. Konuşma engelli bu asi kızla aralarında bir bağ oluşur. Çünkü onun kullandığı parfüm, Zel'e ninesinin nergis kokusunu anımsatır. Evlat edinme konusunu, anne kız ilişkisini bilimsel metotlara bağlayarak anlatan filmde ikilinin sahneleri duygu yoğun yoğunluğu oluşturuyor. Öztürk'le çok iyi bir uyum yakalayan çocuk oyuncu Mehlika Buğlem Kılıç, küçük yaşına rağmen gösterdiği etkileyici performans ile dikkat çekiyor. Ankara'da 70 çocuk arasından seçilen Kılıç'ın, İstanbul'da işaret dili uzmanlarından eğitim aldığını öğrendim yönetmen Yasin Çetin'den. Bir kadının kendi iradesiyle çocuk sahibi olmaya bu şekilde karar vermesine pek alışık değiliz. Bu yönden filmi cesur buluyorum. Maalesef ataerkil toplumda erkek çocuklarının kayrıldığı bir gerçek. Kız çocukları hale ötekileştiriliyor, kıymet görmüyor ve üstelik eşya gibi görülüyor. Filmin ana karakteri İlhan da böyle kızlardan biri. Ailesi erkek bekliyormuş ama kız olunca ismini değiştirme gereği bile duymamışlar. Erkek çocuk gibi büyütülmüş. Saçlarını hep kısa kestirmişler. 'Daha doğduğum anda ailemi utandırmışım. Erkek kardeşim doğunca da beni bir kenara attılar. Hep oradaydım ama yoktum görünmeyen kız çocuğu oldum öyle de kaldım' diyerek ömür boyunca yaşayacağı yükün altına girmiş İlhan.



GELİRİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA

Annesi ile sağlıklı ilişki kuramayan, onun gibi anne sevgisine muhtaç büyütülen o kadar çok kız var ki. İlhan'ın onların sesi olacağına inanıyorum. Filmden elde edilen gelirin kimsesiz depremzede çocuklara bırakılacağını söyleyen yönetmen Çetin'in hikâyesi de ilginç. Kendisi bir depremzede. Hasta olan babasını ziyarete gittiği sırada Malatya'da depreme yakalanmış. Ağır hasarlı binadan sağ kurtulmayı başarmışlar. Ancak, deprem yüzünden babası ameliyat olamamış ve bir gözünü kaybetmiş. Beş kardeşin en küçüğü olan Çetin, üç ablayla büyümüş. Filmde ele aldığı cinsiyet ayrımcılığını bizzat deneyimlemiş biri. 'Erkekler hep el üstünde tutuluyor. Bunu ben de bizzat yaşayarak gördüm' diyor. Öte yandan Çetin'e neden nergis çiçeğini temel motif olarak ele aldığını sordum. Çetin, az bulunan nadir bir çiçek olan nergisin ülkemizde, Mersin, Diyarbakır, Cizre ve Van'da yetiştiğini, kendine özgü türüne Van'da denk geldiklerini anlattı. 'Hz. Nuh, tufan bittikten sonra Gabar dağına ayak basar. Toprağa ilk adımını attıktan sonra çıkan çiçek nergistir. O yüzden sadece o bölgede yetişiyor' diyen Çetin'den nergis çiçeği koklamanın koparmanın da ayrı bir ritüeli olduğunu öğrendim. Kim kopartmak istiyorsa, çiçeğe dokunduktan sonra iki elini yüzüne sürüp salavat getirirmiş. Filmi izledikten sonra da mis gibi nergis kokusu burnunuza gelecek...