Pandeminin etkisini kaybetmesi ve dijital platformların heyecanını yitirmesi sebebiyle sinema salonlarında Türk filmlerini görmeye başlayacağımız yoğun bir sezon olacak. Bir çok yerli film vizyon için sıra beklerken, deprem sebebiyle ertelenen filmler de izleyiciyle buluşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl çekilen Roza da onlardan biri. Mustafa Kotan'ın yönettiği Belçim Bilgin, Burak Sevinç, Bahar Şahin ve Fikret Kuşkan'lı kadrosuyla dikkat çeken film mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin hayatına odaklanıyor.









Kürt aile kızlarını kendi istedikleri bir adamla evlendirmeye karar verir. Ancak istemediği bir adamla evlenmek istemeyen genç kız Hazel (Bahar Şahin) aşık olduğu adam Ferdi'yle (Burak Sevinç) evlenebilmek için evden kaçar.

Artık istediği, mutlu hayatı yaşayabileceğini düşünen genç kız, çok geçmeden kendisini beklemediği durumlar içerisinde bulur. Kaynanasının yanında yaşamaya başlayan Hazel'in hayatı bebeğinin olması ve aşık olduğu adamın davranışlarının değişmesiyle alt üst olur. Yoksulluk sebebiyle bebeklerinin karnını bile doyuramaz. Ferdi'nin ilgisiz tavrı sebebiyle onu terk eder ve babasının (Fikret Kuşkan) yanına döner. Feride bunu içine sindiremez ve kızlarının kendisini aldattığını söyler. Yaşadıkları acıdan sonra geriye bir tek seçenek kalmıştır, namuslarına laf getiren Hazel'i ortadan kaldırmak. Aslında kadının yok hükmünde sayıldığı çok da uzak olmayan bir dönemde sıkça şahit olduğumuz ama görmezden gelip bir türlü önünü alamadığımız töre cinayetlerine odaklanan film, izleyiciye tokat gibi çarpıyor. Yönetmen Kotan, bu hüzünlü hikâyeyi yaklaşık iki saat boyunca ilmek ilmek işleyip izleyiciyi acı sona öyle bir hazırlıyor ki, yerinizden kalkıp kızı kurtarmak istiyor, bu cahillik bitsin kız çocukları artık ölmesin diye haykırmak istiyorsunuz.









OYUNCULARIN KATKISI ÖNEMLİ

Hamit İzol'un aynı adlı kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikâyesini anlatan Roza filmi, teknik açıdan özellikle ses konusunda sıkıntıları olsa da duygusunu, ruhunu seyirciye geçirmeyi, gözleri yaşartmayı başarıyor. Bunda oyuncu performanslarının etkisi büyük. Türk sineması tarihine geçen Babam ve Oğlum'daki performansıyla halen hafızalardaki yerini koruyan deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan, Roza'da da öne çıkıyor. Her rolün hakkını veren usta oyuncu burada babayı öyle bir hissederek oynamış ki, onun sahnelerinde içlenmemek elde değil. O babanın çaresizliğini, yoksulluğunu yine de başı dik gururlu duruşunu, yürüyüşünden sigara içmesine kadar her zerresinde yansıtmayı başarmış. Nitekim Kuşkan, bu performansıyla geçtiğimiz yaz İtalya'da düzenlenen Ora! Fest Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi Aktör' ödülüne layık görüldü. Belçim Bilgin de Fate rolünde oldukça iyi bir performans çizmiş. Zamanında sevdiğine kaçmış ama aşkın karın doyurmadığı bir ortamda hep daha fazlasını istemeyi kendinde hak görmüş, gözü yükseklerde, anne portresi çok tanıdık. Erkek evladını kızlarından kayırsa da, kızlarının kendisi gibi olmamasını dileyen cefakar anne... Filmin en vurucu final sahnesinde, kaderine razı gelen, töreye karşı gelemeyen bunu da gözleriyle aktarmak zorunda kalan Fate'nin isyanı seyirciye direkt geçiyor.









BAHAR ŞAHİN'E DİKKAT

Genç oyuncu Bahar Şahin'e de ayrı parantez açmak lazım. 26 yaşındaki güzel oyuncu kendisinden 10-12 yaş daha küçük bir rolü hiç 'sırıtmadan' oynamış. Gençlik projeleriyle adından bahsettiren Şahin belki de kariyerinin en iyi performansını sergilemiş. Hiç günahı yokken gençliğini doyasıya yaşayamadan, kadınlığını keşfedemeden, evladına doyamadan töreye kurban giden Hazal ile seyircinin kursağını düğümleyen etkileyici bir performansa imza atmış genç oyuncu. Ferdi rolündeki Burak Sevinç de sevdiği kızı yarı yolda bırakan, zora gelemeyen, duygusuz umarsız adamla ikna edici bir oyunculuk sergiliyor.

Netice itibariyle Roza, tanıdık gelen hikayesiyle, oyunculuklarıyla akılda kalıcı bir film olmuş...