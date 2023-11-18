Ara tatil döneminde çocuklarla sinemaya gitmek isteyen ebeveynler için bir dolu film alternatifi var demek isterdim ama ne yazık ki, salonlarda çocuk filmi bolluğu yaşanmıyor.

İlk 10 günde 800 bine yakın kişi tarafından izlenen Atatürk filminin domine ettiği salonlarda ne yazık ki geçmiş dönemlere oranla çocuk filmi sayısı yok denecek kadar az.







Geçtiğimiz hafta gösterime giren 'Troller: Hep Beraber' ve 'Aslan Hürkuş: Anka Adası: dışında çocukların seyredeceği film yok. Hal böyle olunca salonlar yetişkinlere kalıyor. Atatürk filminin yine en fazla seyirciyi toplaması muhtemel bu dönemde sezonun merak edilen filmleri arasında yer alan Açlık Oyunları serisinin devamı niteliğindeki 'Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı' da vizyondaki yerini aldı.







Francis Lawrence'in yönettiği film Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediniyor. Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umudu olan Coriolanus Snow, 10. Açlık Oyunları için 12. Bölge'den Lucy Gray Baird'in mentoru olarak seçilir. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Öte yandan Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın podcast olarak başlattığı mizah programının sinema uyarlaması Meksika Açmazı da komedi filmi sevenler için alternatif olabilir. Film, aldıkları teklif üzerine Kapadokya'ya giden ve burada bir dizi olay yaşayan ekibinin yaşadıklarını konu ediniyor.







Locarno Film Festivali ilk kez İstanbul'da

İstanbul Modern Sinema, dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali'ni İstanbul'a taşıyor. Bu yıl festivalden ödüllerle dönen yapımların da yer aldığı 10 filmlik seçki, 23 Kasım–3 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Seçkide yer alan ve her biri Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında, bu yılki Altın Leopar'ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade'nin 'Kritik Bölge'si, "En İyi Avrupa Filmi" seçilen Fransız sinemasının sıra dışı yönetmeni, Quentin Dupieux'nün son filmi 'Yannick' ve festivalde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda imzalı 'Bozkır' da bulunuyor.