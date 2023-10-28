100 yıl önce bugün; 28 Ekim 1923. Çankaya Köşkü'nde telaşlı bir koşturma var. Zira, akşam yemeğinde Mustafa Kemal Paşa'nın çok özel misafirleri ağırlanacak. Latife Hanım (Pelin Akil) baş aşçıyı yanına çağırıp (Necip Memili) onunla birlikte mönüye karar veriyor. Yeni takımlarda levrek servis edilmesi uygun görülüyor. Tatlı olarak parfede karar kılınıyor.

Tam çıkıp gidecekken Latife Hanım, baş aşçıya "Cumhuriyet nedir?" diye sorup tarifini şöyle yapar: "Şimdi seninle akşamki menüye nasıl karar verdik? Sen fikrini söyledin, ben fikrimi söyledim. Ortak bir karar aldık. İşte cumhuriyet de aynı böyle. Farklı fikirleri aynı sofrada buluşturacak." Aşçı başı, Latife Hanım'dan aldığı bu bilgiyle alışveriş için gittiği çarşıda havasını atarken, eve dönüş yolunda büyük bir kaza geçir ve hastaneye kaldırılır. Akşam yemeği için malzemeyi ve aşçı başını bekleyen mutfak ekibi (Mustafa Kırantepe-Yasemin Baştan) bu durum karşısında telaşa kapılır. Ortada ne yemek pişirecek adam ne Latife Hanım'ın verdiği tarife uygun malzeme var.







Devreye, eski saray aşçısı Ahir Usta (Engin Şenkan) girer. Ocakçı ve çolak diye hor görülen, aşağılanan Ahir Baba yaptığı saray usulü yemeklerle mutfağın onurunu kurtarmakla kalmaz, kendisine bu yaşlı halde işveren paşanın yaverine borcunu öder. İşte ülkenin kaderini değiştiren o gece böyle kurmaca bir olay yaşandığı fikrinden yola çıkılarak çekilen Son Akşam Yemeği adlı film, sizi Ata'nın sofrasına buyur eder.

Devreye, eski saray aşçısı Ahir Usta (Engin Şenkan) girer. Ocakçı ve çolak diye hor görülen, aşağılanan Ahir Baba yaptığı saray usulü yemeklerle mutfağın onurunu kurtarmakla kalmaz, kendisine bu yaşlı halde işveren paşanın yaverine borcunu öder. İşte ülkenin kaderini değiştiren o gece böyle kurmaca bir olay yaşandığı fikrinden yola çıkılarak çekilen Son Akşam Yemeği adlı film, sizi Ata'nın sofrasına buyur eder.

Torunu ile olan duygu dolu sahnelerin seyirciye geçmesinde küçük kız Elif rolündeki Azra Aksu'nun da başarısını göz ardı etmemek gerek. Ahir'in geçmişi Osmanlı'yı, torununun da geleceği Cumhuriyet'i temsil ediyor. Şenkan, Ahir'in Çanakkale'deki halini de kendisi canlandırmış, keşke Ahir'in gençliğini başkası oynasaymış. Ahir, Çanakkale'de İngiliz subaya (Cemal Hünal) yaptığı lezzetli yemeklerle hayatta kalmayı başarıyor. Filmde Mustafa Kemal Paşa'nın gözü karalığı, cesareti, liderlik vasfı, öngörülü kişiliği cephedeki bu sahnelerde yapılıyor. Netice itibariyle film, verdiği mesajla herkesi cumhuriyetin 100. yıl masası etrafında toplamayı amaçlıyor.