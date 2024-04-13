Ülkemizin en uzun soluklu festivallerinden olan İstanbul Film Festivali bu yıl 43'üncü yaşını kutluyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, N Kolay'ın festival sponsorluğunu üstlendiği Türkiye'nin en büyük sinema etkinliği, bu yıl da yine Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmleri yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturacak. Dünya sinemasının en yenileri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa film, 17- 28 nisan arasında Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Sinematek/Sinema Evi'nde izlenecek. 43. İstanbul Film Festivali programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri'nden Genç Ustalar'a, Mayınlı Bölge'den Antidepresan'a, Çiçek İstemez'den Neredesin Aşkım? Ve Cinemania'ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor. 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü, Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getiriyor. Bölüm kapsamında 1966'dan 2023'e, dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur'lere 12 uzun bir kısa metrajlı film gösterilecek. Festivalde Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen, Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izlenebilecek. Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'nin başkanlığını üstlendiği Ulusal Yarışma'da Ozan Yoleri'nin Başlangıçlar, Nehir Tuna'nın Yurt, Aslıhan Ünaldı'nın Suyun Üstü, Kıvanç Sezer'in 8x8, Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi, Vuslat Saraçoğlu'nun Bildiğin Gibi Değil, Mete Gümürhan'ın Beraber, Cemil Ağacıkoğlu'nun Son Hasat, Baran Gündüzalp'in Rosinante ve Sinan Kesova'nın Büyük Kuşatma adlı filmleri Altın Lale ödülü için yarışacak.







FESTİVALDE ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Festivalde dünya festivallerinden ödülle dönen pek çok film yer alıyor. Örneğin, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazanan Dahomey ile yine Berlin Film Festivali'nden Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülen başrolünde Isabella Huppert'ın olduğu, Hong Sang-soo imzalı Bir Gezginin İhtiyaçları ilk bakışta göze çarpan filmler. Venedik Film Festivali'nden ödülle dönen Mika Gustafson'un Cennet Tehlikede filmi, Abderrahmane Sissakko'nun cesur kadın öyküsü Siyah Çay, Bruno Dumont'un fantastik filmi İmparatorluk, Amjad Abu Alala'nın yönettiği Sudan'ın Oscar adayı Elveda Julia, Margherita Vicario'nun 18. Yüzyıl İtalya'sında manastırda pop müziği icat eden bir grup genç kadın müzisyenin hikâyesini anlatan Gloria, öne çıkan filmler arasında yer alıyor.







Öte yandan 19 yaşında bir yetenek yarışmasında sesiyle dikkat çeken Mutlu Kaya'yı hatırlarsınız. Erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp silahla vurulan Kaya'nın yaşam mücadelesi Ayşe Toprak ve Nick Read'ın yönetmenliğinde filme aktarıldı. Pek çok festivalden ödül alan Benim Adım Mutlu adlı belgesel de festivalde gösterilecek. Fiziksel olarak engelli kalan Mutlu'nun dramatik öyküsü insanı oldukça etkiliyor.







ONUR KONUĞU WIM WENDERS

Usta oyuncu Meral Orhonsay ile çok yönlü sinemacı Engin Ayça'ya 16 Nisan gecesi düzenlenecek açılış töreninde onur ödülünün verileceği festivalin bu yılki onur konukları ise dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya'nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho. Wenders'in program kapsamında Cannes'da prömiyerini yapan son filmi Anselm; 50. yılında restore edilen Alice Kentlerde ve Koji Yakusho'nun başrolünde harikalar yarattığı, Japonya'nın Oscar adayı Mükemmel Günler isimli üç filmi gösterilecek. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak. Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde İstanbul'a gelecek olan Yakosho da filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor.







VİZYONDA NELER VAR?

Bayram haftasında iki korku filmi öne çıkıyor. Bunlardan yerli olanı, ülkemizde 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Üç Harfliler serisinin son filmi Üç Harfliler: Nazar. Melodi Tözüm'ün hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı korku filmi torun sahibi olmanın hayalini kuran Zeliha'nın cinlerle anlaşma yapmasını ve sonraki süreci konu ediniyor. Diğer korku filmi Omen: İlk Kehanet ise kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının kendi inancını sorgulamasına sebep olan bir karanlıkla karşılaşması sonucu yaşanılanları konu ediniyor. Komedi filmi tercih edenler için ise Sarp Bozkurt, Tarık Pabuççuoğlu ve Asuman Dabak'lı oyuncu kadrosuyla Bodrum Seferi, izleyiciyi kahkaha tufanına davet ediyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Nuh'un Gemisi de sahne korkusu olan karizmatik bir şair ve yetenekli Vini ile çekici bir gitarist olan Tito adındaki iki farenin hikayesini konu ediniyor.