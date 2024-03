1984 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede kült haline gelen Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi, aradan 40 yıl geçmesine rağmen hiç şüphesiz hem konusu hem oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. Tuhaf üç bilim adamının New York'taki bir üniversitede gizli çalışmalar yaptıkları için okuldan kovulmalarının ardından eski bir itfaiye binasında 'Hayalet Avcıları' adında bir dükkân açarak New York halkını rahatsız eden hayaletlerden kurtarmalarını konu alan ilk film, bugüne kadar çok az komedinin başarabildiğini yapmıştı. İkonik bir simge olan film sonrasında çok sayıda devam filmine ve uyarlamayla hayatımızda yer almaya devam etti. Örneğin üç yıl önce "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya" filmi gösterime girmişti. Ancak o film maalesef kült filmin takipçilerini çok memnun etmemişti. Bu kez filmin bayrağını Hayalet Avcıları: Ürperti adlı film devraldı. İlk filmin mirası niteliğindeki Ürperti, Gil Kenan senaristliğinde ve yönetmenliğinde vizyona girdi.









Film, dünyayı ikinci bir Buzul Çağı'ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları'nın hikâyesini konu ediniyor. Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile bir ekip oluşturmak ister. Aile bu amaçla, her şeyin başlangıcı olan ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Bu sırada eski bir eserin keşfiyle birlikte şeytani bir güç serbest kalır. Yaşayan ölülerin lideri olan ve dünyadaki tüm hayaletlerden ordu kurmak isteyen Garraka'ya karşı ekip üyelerinin verdiği amansız mücadele sinemaseverlere hem nostalji hem de aksiyon yaşatıyor. Ancak beklentiyi çok yüksek tutmamakta fayda var. Filmin zayıf senaryosu, öngörülebilir hikâyesi ve zaman zaman düşük temposu seyirciyi filmden koparabiliyor. İlk film fantastik korku komedi türünün karşılığını tam olarak verebiliyordu. Bu film ne korkutuyor ne de güldürüyor. Filmin efsane müzikleri yine en çok akılda kalan kısım... Yine de eski kahramanları perdede görünce eski dostları görmüş gibi oluyorsunuz. Bu da bir avantaj.



BAYRAĞI BABASINDAN DEVRALDI

Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Annie Potts gibi ilk filmde de rol alan oyuncuların yanı sıra Mackenna Grace, Paul Rudd, Emily Alyn, Carrie Coon gibi isimlerin rol aldığı filmi ilginç kılan en önemli detay, senaryoyu yönetmen Gil Kenan ile birlikte yazan Jason Reitman'ın orijinal filmin yönetmeni Ivan Reitman'ın oğlu olması. 2022 yılında hayata veda eden Reitman'dan bayrağı devralan oğul Reitman, kendisiyle ilgili yapılan bir röportajda duygu dolu anlar yaşadı.







"Benim için Hayalet Avcıları serisine adım atmak, aile şirketindeki rolünü gerçekten benimsemek anlamına geliyor" diyen Jason Reitman "Hayatımın en büyük deneyimlerinden biri Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'yı babamla birlikte yapmak, sette onun yanında oturmak, ilk gösterimlere onunla birlikte gitmek ve ardından filmi dünya çapında tanıtmak, babamla birlikte seyircilerin karşısına çıkıp 'Bayanlar ve baylar, Ivan Reitman' demekti. Bunu yaptığımda herkesin ayağa kalkışını izledim ve sonra babam duygulanıp ağladığına şahit oldum. Bu, hayatımın deneyimiydi. Çok güzeldi ve kendimi Hayalet Avcıları ailesinin bir parçası gibi hissetmemi sağladı. Şimdi ise babam gitmeden önce birlikte nasıl olacağı hakkında konuştuğumuz filmi hayata geçirdik" diye konuştu. Babasının Öteki Dünya'nın gösterime girmesinden birkaç ay sonra hayata veda ettiğini anlatan Jason Reitman, ünlü Hayalet Avcıları'nın yapımcısının ölmeden önce, kuşaklar arası son bir tavsiye verdiğini açıkladı ve şöyle devam etti: "Babamla dışarıda oturduk ve ona bir sonraki Hayalet Avcıları filmi için tüm fikirlerimizi anlatmaya başladık. Her şeyi onun için ortaya koyduk ve bu babama anlatabildiğim son hikâye bu oldu... Hayalet Avcıları'nın Manhattan'a geri dönüşünü ve yeni bir maceraya atılışı olan Ürperti'nin hikâyesi böyle başladı."



KİTAPTAN FIRLAMIŞ GİBİ

Son dönemde gençlik edebiyatının önemli eserlerinin sinema filmi olarak uyarlanması moda oldu. Beyza Alkoç'un 3391 Kilometre adlı kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan film yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. Daha çok ergen kesime hitap eden o filmin matematiğinden ilerleyen yeni bir filmi daha gösterime girdi. Güneşi Söndürmem Gerek isimli film, Emre Gül'ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlandı. Kitap olarak basılmadan önce bir kitap paylaşım platformunda ilk yılında 5 milyon okunmaya ulaşan ve üç kitaptan oluşan serinin sinema filmi Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can gibi genç oyuncuları bir araya getirdi. Hande Türkel'in yönettiği romantik gerilim türündeki film, sevgilisi Anıl'ı (Burak Can) kaybeden Umut'un (Serra Arıtürk), hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.









Sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa filme gençlerin ilgisi yüksek olacağa benziyor. Ön gösterimde bile yoğun ilgi gören filmin vizyonda da karşılık bulacağını düşünüyorum. Kitabı okurken hissettiği şeyleri beyazperdede görmek seyirci memnun edecektir. Öte yandan filmin müzikleri de hikâyeye katkı sunuyor. Melisa Uzunarslan'ın bestelediği Sabahattin Ali şiiri Geçmiyor Günler ve Madrigal'in Dert Etmeler, Ozbi'nin O Bi Karamel şarkıları filmin bonusu... Kitapların yazarı Emre Gül henüz 26 yaşında. İlk kitabını çıkardığında 18 yaşındaymış. Acaba bu işe girişirken, olayların buraya kadar geleceğini tahmin etmiş miydi çok merak ediyorum. Belli ki yazmaya gönüllere dokunmaya ve hayran kitlesini genişletmeye devam edecek. Yazdıkları yine perdeden seyirciyle buluşacak. Yolu açık olsun...