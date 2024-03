Polonya'nın Oscar için gönderdiği ama adaylar arasında kabul görmeyen Köylüler, vizyondaki yerini aldı. DK Welchman ve Hugh Welchman tarafından yönetilen ve yazılan film, ikilinin önceki filmi Loving Vincent'a benzer şekilde boyalı animasyon tekniği kullanılarak hayata geçti. Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Sırbistan'daki dört stüdyoda yüzden fazla ressam, yaklaşık 5 yıl boyunca 200 bin saatten fazla çalışarak her sahneyi yağlı boya ile boyadı. Neticede ortaya bin 350 litre boya kullanılarak 80 bin tablodan oluşan bu masal tadında tablo gibi bir film ortaya çıktı. Polonyalı yazar Wladyslaw Reymont'a 1924'te Nobel Ödülü kazandıran aynı adlı romandan uyarlanan film en basit tarifiyle kendisinden yaşlı bir adamla evlenmeye zorlanan bir kadının hikâyesini konu ediyor.







19. yy. sonlarında Polonya kırsalında özgün ve güzel genç köylü kızı Jagna'nın (Kamila Urzedowska) artık yaşıtları gibi evlilik vakti gelmiştir. Gözü de köyün en zengin çiftçisi Maciej Boryna'nın (Mirosaw Baka) oğlu Antek Boryna'dadır. Ancak Antek (Robert Gulaczyk ) evlidir ve çocukları vardır. Jagna'nın annesi, kızının zengin çiftçiyle evlenmesini ister ve Jagna gönülsüz şekilde sevdiği adamın babasıyla evlenir. Kendisine başlık parası olarak verimli topraklar verilir. Ona 6 dönümlük arazi verilmesi başta Antek olmak üzere Maciej'in diğer oğlunu da rahatsız eder. Antek, karısı ve çocuklarıyla beraber köyden uzaklaştırılır. Ancak Antek'in de gönlü Jagna'ya kaymıştır. Aralarındaki gizli ilişki kısa sürede açığa çıkınca Jagna artık kendisi için geri dönülmez bir yola girmiş olur. Köyde adı dedikodulara karışan Jagna zamanla istenmeyen kadın haline gelir. Bu süre içinde Maciej de ölünce, topraklarda hakkı olan Jagna'nın bu durumu köydeki erkekler için cazibe merkezi olurken, kadınlar için de kıskançlık ve nefret nesnesi oluşturur. Onun köyden kovulması herkes için en iyisi olacaktır. Bu kararın Antek tarafından verilmesi, büyük bir trajediye yol açar. Özellikle finalde insanlığın çirkin yüzünü gösteren, aç gözlülüğün, dedikodunun ve iftiranın ne kadar tehlikeli bir hal alabileceğinin altı çiziliyor. Psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Jagna üzerinden kadınlara yapılan zulmün yıllar sonra bile devam ettiğini görmek ne yazık ki pek üzücü.

Filmin başrolü Jagna karakteri için 600 aday arasından seçilen 30 yaşındaki Urzedowska, filmi sırtlıyor. Ünlü Hollywood yıldızı Margot Robbie'ye benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu karakterin, isteklerini, hezeyanlarını duygusal çöküntüsünü gözleriyle aktarabiliyor. Kendisine eşlik eden Mirosaw Baka ve Robert Gulaczyk da inandırıcı oyunculuklarıyla filmi yukarı taşmayı başarıyorlar. 19. ve 20. Yüzyıl Polonya kırsalında geçen hikâyenin dramatik kırılmaları, değişen mevsimlere, tarlalardaki ağır işlere ve geleneksel bayramlara bağlanıyor. Bu noktada dört mevsimin her birine karşılık gelen dört bölüme ayrılan filmde mevsim geçişleri, Lukasz Rostkowski imzalı müzikler de çok iyi. Yine aynı şekilde Polonya kültürüne ait tüm dans sahneleri de filmin en önemli sahnelerini oluşturuyor. Sonuç olarak Polonya'da En İyi Film seçilen Köylüler, ülkede izlenme rekoru kırarak bu başarısını uluslararası arenada sürdürme niyetinde... Hikâyesi tanıdık gelse de görsel zenginliği, müzikleri ve oyunculuklarıyla, özellikle animasyon meraklıları tarafından izlenmeyi hak ediyor bence...









ŞAMPİYON KARDEŞLERİN TRAJİK HİKAYESİ

Vizyonda biyografi sevenlerin beğeneceği tarzda bir film var: Demir Pençe... 1980'lerin başında Amerikan güreşinde bir döneme damga vuran, bu sporun rock yıldızları olarak anılan Von Erich ailesinin zaferler ve trajediler içeren, duygu yüklü hikâyesini anlatan film, çok maskülen bir film gibi duruyor. Ancak, filmi, özellikle baskıcı babalarının hırsları altında ezilen çocukların travması üzerinden de okumak mümkün... Başarılı bir güreşçi olan Fritz Von Erich oğullarının da kendisi gibi başarılı olmaları için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygular. 5 kardeş, babalarının istediği başarıyı elde etmek için canla başla mücadele ederler.

Ancak aile üzerindeki lanete kurban gideceklerini hesaba katamazlar tabi ki... Üçüncü çocuk David, 25 yaşında hastalık yüzünden hayatını kaybeder. Dördüncü çocuk Kerry, NWA günlerinde toplamda 27 kemer kazanır hatta 1984 yılının en popüler güreşçisi seçilir. Geçirdiği motosiklet kazası sonucu bir ayağının kesilmesi, onu zihnen ve bedenen bu spordan koparır. Travmalarıyla baş edemeyen Kerry, intihara sürüklenir ve 33 yaşındayken yaşamına son verir. Müzikle ilgilenirken kendisini güreşin içinde bulan Mike da önce hastalık sebebiyle beyin hasarı yaşar, trafik kazası sonunda düştüğü hastanede aşırı doz ilaç kullanarak intihar eder. Hayatını kaybettiğinde 23 yaşındadır. En küçük kardeşleri Chris'in de durumu farklı olmaz. O da 21 yaşındayken yaşamına son verir. Baba Fritz, Kevin haricindeki bütün çocuklarının öldüğüne tanıklık eder.

Demir Pençe işte bu büyük trajediyi çarpıcı şekilde anlatıyor. Zac Efron (Kevin Von Erich), Jeremy Allen White (Kerry Von Erich), Lily James ( Pam Adkisson), Harris Dickinson (David Von Ercih), Maura Tierney (Doris Von Erich), Holt McCallany ( Fritz Von Erich) gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Durkin üstleniyor. Raging Bull ve The Deer Hunter'dan esinlenen Sean Durkin, "Demir Pençe yas ve acı hakkında değil; acıyı görmezden gelmenin sonuçları üzerine; aile, baba-oğul ilişkileri ve kardeşler hakkında bir film," diyor. Filmde yer alan dövüş sahneleri canlı olarak izleyici karşısında tek defada çekilmiş. Dünya prömiyeri Kasım 2023'te Dallas'ta yapılan film ABD Ulusal Eleştiri Kurulu'nun 2023'ün En İyi 10 Filmi listesine dahil oldu ve En İyi Oyuncu kadrosu seçilmiş.