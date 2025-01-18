Sömestir tatiliyle beraber vizyondaki çocuk filmi sayısı da arttı. Şampiyonlar, Kardeş Takımı 2 ve Rafadan Tayfa Kapadokya filmleri geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluşmuştu. Onlara üç yeni film daha eklendi. Bu hafta gösterme giren filmlerden en iddialısı Kirpi Sonic 3.

2020 yılında, dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverler, Kirpi Sonic filmiyle beyaz perdedeki ilk çıkışını yaptığında Sonic olarak bilinen süper hızlı, kabarcıklı, parlak mavi kirpiye âşık oldu. 1991'de kurulan Sega'nın çok satan video oyunları, animasyon dizileri, çizgi romanları ve daha fazlasından esinlenen orijinal film dünya çapında 320 milyon dolar hasılat elde ederken, 2022'deki devam filmi Kirpi Sonic 2 ise 405 milyon dolar hasılat elde ederek tarihteki en çok kazanan video oyunu tabanlı filmlerden biri oldu. Şimdi minik hız canavarı ve dostları, Kirpi Sonic 3 ile beyaz perdeye geri dönüyor.

İlk filmden bu yana, Sonic bağlantı arayan bir yabancıdan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin üyesine ve oluşmakta olan bir kahramana dönüştü. Kirpi Sonic 2'de Sonic yeni arkadaşları Knuckles ve Tails ile bir araya gelerek kötülerle savaşmak için özel yeteneklerini birleştiren bir süper kahramanlar ekibi oluşturdu. Kirpi Sonic 3'te, üçlü ve koruyucu aileleri Tom ve Maddie, yeni düşmanlar ve riskleri benzeri görülmemiş boyutlara çıkaran yeni sorumluluklarla karşı karşıya kalıyor. Kötü Dr. Robotnik'e (Jim Carrey) karşı kazandıkları kesin zaferin ardından Sonic (Ben Schwartz) ve arkadaşları Tails (Colleen O'Shaughnessey) ve Knuckles (Idris Elba) Green Hills'e yerleşmiş, Tom, Maddie Wachowski (James Marsden ve Tika Sumpter) ile aile hayatının basit zevklerini yaşarken acil bir taleple karşılaşırlar. Kontrol edilemeyen bir düşmanın saldırısını durdurmak için Japonya'ya gönderilen ekip, hayatlarının macerasına atılır. Sonic, Knuckles ve Tails, Londra ve Tokyo sokaklarından uzun süredir saklı olan bir dağ laboratuvarına ve uzaya kadar, şimdiye kadar karşılaştıkları en güçlü düşman olan Shadow ile yüzleşirken zamana karşı bir yarışa girişirler. Tutsak edildiği dönemde en yakın dostunu kaybettiği için intikam yemini eden Kirpi Shadow'u aksiyon süperstarı Keanu Reeves seslendiriyor. Yönetmen koltuğunda yine Jeff Fowler'ın oturduğu filmde Jim Carrey de başarılı performansıyla öne çııyor. Sonuçta, Kirpi Sonic 3, aksiyon, müzik, komedi ve sürprizlerle dolu senaryosuyla hem uzun süredir hayran olanları hem de yeni başlayanları memnun edecek, iki saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız...



HAYDİ ÇOCUKLAR SİNEMAYA

Bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikâyesini anlatan Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda ile bir sözü yerine getirmek için Güney Kutbu'na gitmek zorunda kalan Toto ve ailesinin maceralarını anlatan Yumurtalar Firarda Buz Macerası filmlerinin de yer aldığı sinemalarda, yeni filmlerin yanı sıra çocukların izleyeceği pek çok seçenek mevcut. Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi olma unvanını elinde bulunduran Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi Rafadan Tayfa Kapadokya, henüz üçüncü haftasında bir milyon izleyiciyi geçti ve iddiasını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları da geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Erdal Özyağcılar gibi deneyimli isimleri çocuk oyuncular Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek, Nehir Nazlı Yağcı ve Ayaz Gülşen'le bir araya getiren film, ilk hafta sonunda 160 bine yakın izleyici toplamayı başardı. Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu gibi isimlerin de seslendirme yaptığı film yaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına gittiğinde satrançla tanışan Efe'nin hikâyesini konu ediniyor. Ailece izlenecek filmler arasında yerini alacak filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaristliğini ise Arzu Yurtseven üstleniyor. Geçtiğimiz hafta gösterime giren Kardeş Takımı 2 isimli film de seyirciden ilgi görmeye devam ediyor. İlk hafta sonunda yaklaşık 100 bin kişinin izlediği filmde sevilen çift Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram rol alıyor. Anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor.