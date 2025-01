Son yıllarda adından sıkça bahsettiren özellikle Aykut Enişte serisiyle tanınırlığını artıran Cem Gelinoğlu, yılı yeni sinema filmiyle karşıladı. Gelinoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve senaryosunu İrem Tuba Erol, Muammer Tali, Onur Dur ile birlikte yazdığı Tur Rehberi filminin yönetmen koltuğunda

Hakan Algül oturuyor. Gelinoğlu filmde esas işi animatörlük olan ancak şanssız bir olay sonucu kendisini babasının tur şirketinde rehber olarak bulan Ercüment adında bir adamı canlandırıyor. Otellerde Tarkan taklidi yaparak Antalya'nın Tarkan'ı Prens Ercü olarak tanınmaya çalışan Ercüment, sahne aldığı mekânda yangın çıkmasına sebep olur. O yangında biri hayatını kaybedince tutuklanır. 4 yıl sonrasından devam eden film, şartlı tahliyeyle özgürlüğüne kavuşan Ercüment'in hayatını yoluna sokma çabasına ortak ediyor seyirciyi. Ayrıldığı eşi Nadya'dan bir kızı olan Ercüment ne özel hayatında ne de iş yaşamında dikiş tutturabilmiştir. Şanssızlıklar yakasını bırakmayan Ercüment, babasının rahatsızlanması sonucu kendisini otobüste bulur ve yaşlı bir ekiple tura çıkmak zorunda kalır.

Yıllardır ihmal ettiği kızıyla vakit geçirmek için bundan daha iyi bir fırsat bulamayan Ercüment, tura kız İrem'i de dâhil eder. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden Ercüment, bir yandan da kendisini kızına ispat etmeye çalışır. Ne kadar iyi bir baba olduğunu göstermek ve kızının kendisiyle gurur duyması için çeşitli fedakârlıklar yapar. Yaşlıların her durakta bir bir eksilmesinden şüphelenen Ercüment, otobüsteki Meral hemşire'nin (Eda Akalın) de desteğiyle bu tuhaf durumu aşmaya çalışır. Bu süreçte bir yandan Meral'le yakınlaşırken bir yandan da yaşlılarla kurduğu güzel diyalog kendisini iyi hissettirir. Yaşlılara yaşam sevinci aşılayan Ercüment, yaşadığı olaylar sayesinde farklı bakış açıları kazanır. Bu otobüs yolculuğu aslında onun kendisini keşfetmesini sağlar. Gelinoğlu'nun yanı sıra Meral Çetinkaya, Suna Selen, Metin Coşkun, Macit Koper, Sadık Gürbüz ve Tarık Pabuççuoğlu gibi usta isimler de filme renk katmış. Her biri farklı hikâyeye sahip yaşlı turist grubunun birbirleriyle olan ilişkilerine, arkadaşlıklarına belki biraz da vurgu yapılabilirdi. Yine de Gelinoğlu komedilerini seven biri olarak sıkılmadan izlediğim bir film oldu Tur Rehberi.



KIZ İSTEMEDE MASKELER DÜŞÜYOR

Sinemamızda en çok işlenen konulardan biri olan kız isteme geleneği, yine bir filmin ana konusu olarak karşımıza çıkıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Soner Sert'in üstlendiği Acı Kahve, nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediniyor. Film, az sonra damadı ve ailesini karşılayacak olan kız tarafının stresli hazırlık süreciyle başlıyor. Buçe Buse Kahraman'ın oynadığı Gizem'i gelin adayı olarak, usta oyuncular Şerif Erol ve Nazan Kesal'i de baba Ekrem ve anne Birgül olarak izlediğimiz filmde da damat Mesut'a Atay Yıldız, babaya Reha Özcan anneye Benian Dönmez hayat veriyor. Damat tarafının eve gelmesinden sonra yaşanan kısa süreli gerginlik, yerini hoş sohbete bırakıyor. Hatta bir ara iki dünür, televizyondaki milli maç sebebiyle taraftar gibi davranarak sıkı fıkı oluyor.

Konu bir türlü kız istemeye gelemiyor. Damadın yengesi Name Önal, Gizem'e Mesut'un davasının sonuçlandığını ağzından kaçırıyor. Gizem, Mesut'un geçmiş yıllarda bir cinayet işlediğini öğrenince evlenmekten vazgeçiyor. Önce babası emekli başkomiser Ekrem, suçlu birine kız veremem diyerek damadı ve ailesini evden kovuyor. Sonra Mesut'un babası Hamdi medeni insanlar gibi ayrılma gayretiyle durumu izah etmeye çalışıyor. Bu sırada Birgül de elaleme rezil olmayalım diyerek kızını evliliğe ikna etmeye uğraşır. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Yaşanan hırgürde, herkes niyetini açıkça ortaya koyar ve maskeler düşer. Ancak başta evlenmek istemeyen sonrasında yumuşayan Gizem'in de sığındığı güçlü bir kozu vardır. Bir yandan arabayı bir türlü park edemeyen abi ve o sebeple komşuların yarattığı gerginlik, diğer yandan halının altına süpürülen acı gerçekler bir aile sorgulaması yaşatıyor.

Geleneksel yapıdaki damadın annesiyle, daha modern bir tavır takınan gelinin annesinin, elalaem ne der zihniyetiyle hareket etmeleri dikkat çekiyor.

Tek mekânda geçmesine rağmen film, temposunu hiç düşürmüyor. Her ailede yaşanan, yaşanması muhtemel olan olayları yansıtması bakımından herkese tanıdık gelecek konuyu sündürmeden anlatan Sert, aile yapısını sorgulayarak küçük bir burjuva eleştirisi de yapmayı ihmal etmemiş. 10 gün gibi kısa bir sürede çekimleri tamamlayan Sert, az zamanda çok iş başarmış diyebilirim. Bunda usta oyuncuların yer aldığı güçlü kadronun da katkısı çok büyük.