Çocuklarımızı bugünün sınavlarına, bugünün sistemiyle hazırlıyoruz. Oysa onlar iş hayatına atıldığında hangi mesleklerin var olacağını, hangilerinin dönüşeceğini kestirmek kolay değil. Peki çocuklarımızı bu büyük değişime ne kadar hazırlayabiliyoruz? Çünkü geleceğin meslekleri daha icat edilmedi. Ama o meslekleri yapacak çocuklar bugün bizim evlerimizde büyüyor

Çocuğumu sınavlara hazırlarken bazen kendimi 30 yıl öncesine gidip gelmiş gibi hissediyorum. Aynı testler, benzer sorular, doğru cevabı bulmak için harcanan saatler... Sanki zaman hiç geçmemiş gibi. Oysa benim çocukluğumdan bu yana dünya baştan aşağı değişti.

Ben öğrenciyken bilgisayar hayatımızda bugünkü kadar yer almıyordu. İnternet henüz günlük hayatın vazgeçilmezi değildi. Bilgiye ulaşmak için ansiklopedileri karıştırır, kütüphanelere gider, öğrendiklerimizi defterlerimize yazardık. Teknoloji de değişiyordu ama bugünkü gibi her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşmıyorduk.

Bugün ise çocuklarımız bir sorunun cevabını saniyeler içinde bulabiliyor. Yapay zekâya ödev yaptırabiliyor, hiç gitmedikleri yerleri sanal ortamda gezebiliyor, birkaç komutla bir görsel ya da hikâye oluşturabiliyor. Bizim yıllarca öğrenmek için uğraştığımız bazı işleri artık makineler yapıyor. Üstelik bu değişim henüz başlangıç aşamasında.

Benim öğrendiğim bilgilerin bir bölümü çalışma hayatımda karşıma çıktı. Ama bugün dönüp baktığımda, okulda öğrendiklerimin önemli bir kısmını meslek hayatımda hiç kullanmadığımı da görüyorum. Şimdi kendi çocuğumun sınavlarına hazırlanmasına yardım ederken aklıma takılan soru tam da bu: Biz çocukları, mezun olduklarında belki de çoktan değişmiş olacak bir dünyanın kurallarına göre mi yetiştiriyoruz? Bu sorunun cevabını ararken dünyada yapılan araştırmalara baktım.

170 MİLYON YENİ İŞ DOĞACAK

Karşıma çıkan en kapsamlı çalışmalardan biri Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2025 tarihli Future of Jobs Report raporu. Dünyanın farklı ülkelerinden 55 ekonomide, 22 sektörde faaliyet gösteren ve 14 milyondan fazla çalışanı temsil eden 1000'in üzerinde işverenin görüşleriyle hazırlanan rapor, çalışma hayatının önümüzdeki beş yılda nasıl değişeceğine ilişkin önemli öngörüler içeriyor.

Rapora göre 2030'a kadar dünyada 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Buna karşılık mevcut işlerin 92 milyonu ortadan kalkacak veya yer değiştirecek. Yani toplamda 78 milyonluk net istihdam artışı bekleniyor. Ancak burada dikkat çekici olan yalnızca yeni işlerin ortaya çıkması değil. Bugün bildiğimiz mesleklerin de önemli ölçüde değişecek olması. Araştırmaya katılan işverenler, çalışanların bugün sahip olduğu temel becerilerin yüzde 39'unun 2030'a kadar değişeceğini veya geçerliliğini yitireceğini düşünüyor.

Bu rakamlar bana şunu düşündürüyor: Biz çocuklarımızı yıllarca aynı mesleği yapacakları, öğrendikleri bilgileri uzun süre kullanabilecekleri bir çalışma hayatına göre yetiştiriyoruz. Oysa onların karşılaşacağı dünya, bizimkinden çok farklı olacak. Belki de çocuklarımız üniversiteden mezun olduklarında, bugün hayalini bile kurmadığımız işlerde çalışacaklar.

İKLİME BAĞLI MESLEKLERLE BAKIM HİZMETLERİ GELİŞECEK

Peki geleceğin meslekleri neler olacak? Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörülerinde teknoloji, veri ve yapay zekâ alanları başı çekiyor. Büyük veri uzmanları, finansal teknoloji mühendisleri, yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanları ile yazılım ve uygulama geliştiricileri en hızlı büyümesi beklenen mesleklerden. Siber güvenlik uzmanlığının da önemini artacak. Gelecek yalnızca bilgisayar ve robotların dünyası olmayacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, enerji dönüşümü, yaşlanan nüfus ve sağlık ihtiyaçları da yeni iş alanları yaratacak. Yenilenebilir enerji mühendisleri, çevre mühendisleri, elektrikli ve otonom araç uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, bakım çalışanları ve eğitimciler daha fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında yer alacak. Bugün çocuklarımıza çok farklı görünen bu alanlar, onlar iş hayatına atıldığında gündelik yaşamın sıradan meslekleri haline gelebilir.

BAZI İŞLER BİLDİĞİMİZ HALİYLE KALMAYACAK

Araştırmanın bir başka dikkat çekici bölümü ise gerilemesi beklenen mesleklerle ilgili. Posta hizmetleri çalışanları, banka gişe görevlileri, veri giriş elemanları, kasiyerler, idari asistanlar ve sekreterler azalma beklenen işler arasında. Muhasebe ve bordro işlemlerinde görev alan çalışanların da dijitalleşmeden etkilenmesi bekleniyor. Grafik tasarımcılık ve hukuk sekreterliği gibi alanlar da yapay zekânın etkisiyle dönüşüm yaşayacak meslekler arasında gösteriliyor.

Doktorluk, öğretmenlik, hukuk, mühendislik, mimarlık gibi temel meslekler bir anda ortadan kalkmayacak. Ancak bu meslekleri yapma biçimi değişecek. Doktor yapay zekâ destekli sistemlerden yararlanacak, öğretmen dijital öğrenme araçlarıyla çalışacak, mimar tasarım sürecinde yapay zekâyı kullanacak. Yani gelecekte yalnızca mesleğini bilen değil, mesleğini yeni teknolojilerle birlikte yapabilen kişiler öne çıkacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Mayıs 2025'te yayımladığı araştırma da bu noktaya dikkat çekiyor. Dünyadaki her dört çalışandan biri, üretken yapay zekâdan belirli ölçüde etkilenebilecek bir meslekte bulunuyor. Ancak araştırmacılar, mesleklerin tamamen ortadan kalkmasından çok, işlerin ve görevlerin dönüşmesinin daha olası olduğunu belirtiyor. Çünkü bir mesleğin içinde teknolojiyle yapılabilecek işler olduğu gibi insan deneyimi, değerlendirmesi ve iletişimi gerektiren işler de bulunuyor.

TEK MESLEK DÖNEMİ KAPANIYOR

Bizim kuşağımızda iyi bir eğitim alıp bir meslek sahibi olmak, mümkünse aynı işte uzun yıllar çalışmak önemli bir hedefti. Bugün bir üniversite bölümünden mezun olan gencin, meslek hayatı boyunca aynı işi yapacağını düşünmek giderek zorlaşıyor. Burada bir ayrımı da yapmak gerekiyor.

Gelecekte herkesin aynı anda iki üç işte çalışacağını söyleyen kesin bir araştırma yok. Ancak meslek değiştirmek, yeni beceriler edinmek ve farklı alanlara geçiş yapmak çok daha önemli hale gelecek. Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasında işverenlerin yüzde 85'i çalışanlarının becerilerini geliştirmeye öncelik vereceklerini söylüyor. Her 100 çalışandan 59'unun 2030'a kadar eğitime ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Bu kişilerin bir bölümü mevcut işinde yeni beceriler kazanacak, bir bölümü ise kurum içinde başka görevlere geçecek. Yani gelecekte öğrenmeye ve kendini yenilemeye devam etmek gerekecek. Belki de çocuklarımızın en önemli kariyer becerisi, henüz bilmediği bir işi öğrenmeye hazır olmak olacak. Bütün bunları düşündüğümde çocuğumun sınavlarına hazırlanırken artık başka bir gözle bakıyorum. Yalnızca sınavlarda başarılı olmasını yeterli görmüyorum. Çünkü belki de onun mezun olacağı dönemde bugün bildiğimiz pek çok meslek farklı bir biçime bürünecek. Belki de bugün henüz adı konmamış bir işi yapacak.

Bu nedenle çocuklara yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, doğru soruyu sormayı da öğretmemiz gerekiyor. Ezberledikleri bilgilerin yanında araştırmayı, sorgulamayı, üretmeyi, hata yapınca yeniden denemeyi bilmeleri önemli. Teknolojiyi kullanabilmeleri kadar onun karşısında kendi akıllarını ve yaratıcılıklarını koruyabilmeleri de gerekiyor. Çünkü geleceğin meslekleri daha icat edilmedi. Ama o meslekleri yapacak çocuklar bugün bizim evlerimizde büyüyor.

YENİ NESİLDE ARANACAK 10 BECERİ

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuna göre işverenlerin önümüzdeki yıllarda önem vereceği beceriler arasında şunlar öne çıkıyor:

1- Analitik düşünme

2- Yapay zekâ ve büyük veri okuryazarlığı

3- Yaratıcı düşünme

4- Teknolojik okuryazarlık

5- Siber güvenlik bilgisi

6- Esneklik ve değişime uyum

7- Merak ve yaşam boyu öğrenme

8- Liderlik ve sosyal etki

9- Eleştirel düşünme

10- Çevresel farkındalık