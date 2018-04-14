Hem otomobil hem sosis üretiyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'in herkes tarafından bilinmeyen bir özelligi var.

1937'de kurulan Alman otomotiv devi, aynı zamanda sosis ve ketçap da üretiyor. Efsane haline gelen sosisin bu yıl 45'inci yası kutlanıyor. 1973'te önceleri sadece çalısanlar için üretilen sosisler talep görünce, fabrika dısında da satılmaya baslandı. Bunun üzerine VW, Almanya Wolsfburg'daki fabrikada üretim tesisi açarak, sosis isini büyüttü.

Bugün Wolsfburg'daki Autostad tesisleri, VW Arena stadyumu ile Adelka süpermarketleri ve Metro toptan gıda marketlerinde satılan sosisler Almanya dısında da büyük ilgi görüyor. Avrupa'da 11 ülkede Volkswagen sosis satılıyor. 12.5 ve 25 santimetre olmak üzere iki farklı uzunluktaki sosisler fabrika içindeki tesislerde üretiliyor.

30 çalısan yılda yaklasık 6.3 milyon adet üretim gerçeklestiriyor.

Üzerinde "Volkswagen, orjinal yedek parça" yazan sosisler o kadar begeniliyor ki, 2010'lı yıllarla birlikte üretim, otomobillerin üzerine çıktı.

2013 yılında 6 milyon adet otomobil üretimine karsın, tesislerde 6.4 milyon adet sosis üretimi gerçeklesti. 2015 yılında ise sosis üretimi rekor seviyeye yükseldi. Volkswagen'in otomobil üretimi emisyon skandalının da etkisiyle yüzde 5 düsüsle 5.8 milyon adete geriledi.

Sosis üretimi ise yüzde 14 artısla 7.2 milyon adete ulastı. Volkswagen kendi markasıyla ketçap da satıyor.

90'lı yıllarda ketçap isine giren markanın yıllık üretimi yaklasık 500 bin siseyi buluyor. Sosisin yanında tercih edilen hardalını ise kendi yapmıyor.

MODAYA UYUP VEGAN OLDU

Volkswagen de, vegan modasına uyum sağladı. Marka, 2010 yılından bu yana etsiz bir sosis de üretiyor. Ancak, bu sosislinin tarifi sır gibi saklanıyor.