Otomobil parçalarından sanat

Kullanım ömrü dolmuş yaşlı otomobillerin her parçası hurdaya çıkmaz. Demir-çelik, alüminyum, plastik gibi parçalar yeniden kullanılmak üzere geri dönüştürülür. Böylece ekonomiye geri kazandırılır. Ancak, otomobil parçalarının farklı amaçlarla da kullanıldığı görülüyor. Bazı heykel sanatçıları otomobil parçalarını veya otomobilin kendisini sanat eserine dönüştürüyor.



1953 MODEL TOSBAĞA

Otomobil parçalarını kullanan Ichwan Noor'un Beetle Sphere adı verilen eseri, 1953 model Volkswagen Beetle (Türkiye'de tosbağa olarak biliniyor) modelinin polyester ve alüminyumla birleştirilmiş gerçek parçalarından oluşuyor. Endonezyalı sanatçı, bu eserle otomobilin şeklini yeniden tanımlıyor.







Alman sanatçı Dirk Skreber ise kazalardan yola çıkarak otomobilleri kullanarak heykeller yapıyor. Bunların en ünlüsü 2009'da yaptığı Crash. Saathchi Gallery'de sergilenen bu heykelin dışında otomobil kazalarını anlattığı tabloları da bulunuyor.

Ünlü sanatçı Fernandez Arman'ın çalışması ise bir heykelden çok bir anıta benziyor. 60 otomobili betonla kaplayarak yapılan 19 metre yüksekliğindeki heykel Fransa'da bulunuyor.

Heykelin ismi ise Long Term Parking Uzun Süreli Park. Yaklaşık yedi yılda tamamlanan bu iddialı heykelle, Arman modern ütopyaların başarısızlığına dikkat çekmiş. Ürünlerin abartılı oranlardaki seri üretimini ve Amerikan tüketim davranışlarını küçümsemiş.